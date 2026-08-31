Геннадий Зюганов: Надеюсь, решения ШОС помогут оздоровить обстановку в мире

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

-… Геннадий Андреевич, это Радио «Комсомольская правда», Гамов, помощник Зюганова. Ни хао!

- Ни хао! Ни хао! («Здравствуйте, здравствуйте!» - по-китайски. - А.Г.)

- Товарищ Генеральный секретарь! Вы прямо без акцента говорите.

- Это тебе так кажется. (смеется) Хотя - сказывается практика. Я, Саш, много раз бывал в Китае… А недавно оттуда вернулся мой старший внук - Леонид Зюганов.

- Я с Леней знаком. Что говорит?

- Он в полном восторге.

(Зюганов произносит по-китайски еще какое-то слово, которое политобозреватель «КП» не разобрал.)

- Несколько часов назад в Бишкеке на полях саммита ШОС прошла двусторонняя встреча Президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Судя по видео и заявлениям сторон, общение глав государств прошло на абсолютно позитивной ноте и было полно взаимных заверений в блестящем будущем российско-китайских отношений. Я так понял.

- Ну, в принципе, у тебя верные наблюдения.

- Я еще почему именно к вам, Геннадий Андреевич обратился… Сам видел, вы свои книги, переведенные на китайский, подписываете иероглифами, которые означают: «Дядя Зю».

- Да, у меня в КНР вышло несколько книг, переведенных на китайский. Но если говорить по делу…

Сначала - о самом саммите. Шанхайской организации сотрудничества - 25 лет. За четверть века ШОС прошла путь от механизма укрепления доверия и безопасности в приграничных районах до авторитетной многосторонней структуры… Ведь так?

- Конечно.

- Особый символизм юбилею ШОС придаёт то, что в 2026-м и в Китае, и в России мы отмечаем 100-летие со дня рождения товарища Цзян Цзэминя.

А 25 лет назад Шанхайская организация сотрудничества была образована именно при его непосредственном участии…

- Это отметил сегодня на встрече с китайским руководителем наш президент.

- … А я хотел бы добавить - формирование ШОС проходило при непосредственном и активном участии главы нашего государства Владимира Путина.

- Да, это все помнят. Лично вы чего ждете от нынешнего саммита ШОС?

- Впереди - два дня напряженнейшей работы. И уже по первым часам саммита понятно: это - не праздничное мероприятие. Заявления, которые прозвучат в Бишкеке, и решения, которые будут приняты, помогут оздоровить обстановку в мире. Я на это очень надеюсь.

- Спасибо, товарищ Генеральный секретарь.

- Давай…