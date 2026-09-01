Американские военные увидели под водой Атлантиду: «В точности соответствуют описанию Платона»

Процветающая высокотехнологичная Атлантида, если верить Платону, ушла под воду. Но где? Точное местоположение американские военные держат в секрете. На рисунке – художественная реконструкция

«Через этот океан легко было переправиться, ибо перед устьем, которое вы называете Геракловыми столпами, находился остров… На этом-то острове, именовавшемся Атлантидой, возникло великое и достойное удивления царство...Но позднее, когда пришел срок для невиданных землетрясений и наводнений, за одни ужасные сутки… Атлантида исчезла, погрузившись в пучину…».

Эти незамысловатые строки из диалогов «Тимей» и «Критий», которые древнегреческий философ Платон написал за три с лишним века до нашей эры, настолько заинтриговали человечество, что оно ищет следы «достойного удивления царства» уже более 2 тысяч лет. И «находит». Только в нынешнем - XXI веке – Атлантида была «обнаружена» несколько раз. Последнее открытие принадлежит американским военным. О нем недавно рассказал контр-адмирал в отставке Тим Галлодет.

В точности соответствует описанию Платона

Отставной контр-адмирал ВМФ США привлек внимание широкой общественности после того, как в ноябре 2024 был допрошен в Конгрессе США по поводу «летающих тарелок». Коротко, из его сенсационных заявлений там следовало: к НЛО скорее всего причастны инопланетяне – «представители более высокого разума», а правительство это скрывает и дискредитирует честных информаторов - на него самого оказывали давление.

Недавно Галлодет примкнул к гарвардскому профессору Ави Лёбу – вошел в возглавляемый им Научный консультативный совет по аномальным атмосферным явлениям (UAP Science Advisory Council), который был создан по инициативе президента США Дональда Трампа, чтобы попытаться прояснить природу «летающих тарелок».

Тим Галлодет был известен еще и как серьезный океанолог и метеоролог – в свое время он руководил океанографическими исследованиями ВМФ США, исполнял обязанности администратора Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA). К таким людям, как правило, относятся с доверием, считая, если они что и говорят, то имеют на то основания - свидетельствуют не на пустом месте. Как и ныне – про Атлантиду.

А про Атлантиду контр-адмирал разоткровенничался с Джесси Майклсом (Jesse Michels) – ведущим популярного подкаста «Американская Алхимия» (American Alchemy). В конце августа 2026 года он рассказал тому, что после отставки продолжил заниматься океанографией вместе энтузиастами-единомышленниками из числа бывших коллег. И что недавно они разглядели нечто загадочное на подробных картах морского дна.

Отставной контр-адмирал Тим Галлодет разбирается и в НЛО, и в Атлантиде

«У нас есть собственные данные батиметрии - подводной топографии - с очень высоким разрешением, - сообщил Галлодет. - Там есть множество объектов, которые в точности соответствуют описанию Платона».

Одна из карт Галлодета, на которой, по его мнению, видны «детали», указывающие на Атлантиду

Платон же описывал город, построенный в форме концентрических колец, разделенных каналами. Вот они, мол, и были обнаружены. В эфире была даже показана якобы одна из тех самых «подробных карт». Правда, не слишком четкая.

Точное место «подводной аномалии» Галлодет не обнародовал, «уточнив» лишь, что оно «находится в малоисследованном районе Атлантического океана». В ближайшее время, по словам отставного контр-адмирала, «детали» будут предъявлены авторитетным и ответственным ученым, которые специализируются на анализе трехмерных изображений рельефа и разрабатывают алгоритмы, позволяющие отличить искусственные образования от природных. Далее – после убедительного подтверждения – есть планы организовать экспедицию с непосредственными исследованиями и погружениями.

Кубинская Атлантида, расположенная в районе Бермудского треугольника. Насколько достоверен снимок, не известно

«Мы в деле», - заверили несколько известных глубоководных исследователей, которым энтузиасты показывал карты.

Вероятнее всего, бывшие военные отправятся искать затонувшую Атлантиду в район Азорского архипелага. Есть вполне научные подозрения, что его острова могут представлять собой вершины гор когда-то существовавшей тут суши, которая опустилась на дно в результате мощных тектонических процессов. Вместе с Атлантидой.

Галлодет не подтвердил, что карты имеют отношение к Азорским островам. Но и не опроверг такое предположение.

АТЛАНТИДА ТАМ, АТЛАНТИДА СЯМ

1. В районе Бермудского треугольника

В 2001 году останки какого-то города были обнаружены на морском дне в районе Бермудского треугольника. Подводные объекты якобы удалось снять на видео исследоватлям базирующейся в Канаде фирмы Advanced Digital Communication, которая обследовала дно у берегов Кубы по контракту с кубинским правительством. Они искали затонувшие испанские корабли с сокровищами. Использовали сонары для фиксации рельефа дна и роботов для подводной съемки.

По словам «открывателей», обнаруженный ими город занимал площадь около 25 квадратных километров и находился на глубине порядка 700 метров. Исследователи рассказывали о четырех пирамидах, улицах, площадях, монументе, напоминавшим сфинкса, и стенах из 5-метровых блоков с какими-то надписями. Одна пирамида вроде бы даже была сделана из стекла.

Не удивительно, что находку тут же причислили к Атлантиде, так и не прояснив, насколько рукотворными были местные «сооружения», если они вообще не были выдуманы.

О судьбе «кубинской Атлантиды» до сих пор ничего не известно. Равно, как и о том, насколько реальны «гуляющие» по интернету снимки, якобы сделанные подводными аппаратами на месте событий.

2. Недалеко от Канарских островов

В 2009 году специалист по картографированию морского дна Берни Бэмфорд (Bernie Bamford) разглядел на одном из изображений, доступном на сервисе Google Ocean, прямоугольник, который был расчерчен пересекающимися линиями и напоминал город с сетью улиц. Очень большой город – площадью примерно в половину Московской области. Чем не Атлантида? Район – тот, на который указывал Платон. За Геркулесовыми стопами. То есть, за Гибралтарским проливом. И до массива подводных гор рукой подать. «Город» находился на дне Атлантического океана напротив Марокко примерно в тысяче километров от Канарских островов. Правда, там не было главного - системы кольцевых каналов, которые, если верить опять же Платону, имелись в Атлантиде. Проступали одни прямоугольники, но всё равно впечатляли.

Барни не скрывал координаты «находки», но интерес к ней проявил только Google. Поисковик заменил снимок с линиями на тот, на котором линий уже не было. По словам представителей Google, «правильный» снимок предоставили американские океанологи из Института Скрипса.

Конспирологи подозревают, что замена была сделана по указанию правительства, скрывающего нечто важное – может быть, и Атлантиду.

3. На суше и в Африке

Около 50 километров – таков диаметр кольцевой структуры, расположенной в Африке на территории Мавритании на краю пустыни Сахара. Гигантские кольца видны из космоса – космонавты это подтверждают.

Загадочную структуру называют Гуэль-Эр-Ришат. Или Глаз Сахары. Когда и как он «открылся», не известно.

Концентрические кольца дают основание некоторым атлантологам - исследователям, которые ищут Атлантиду, предполагать, что Гуэль-Эр-Ришат это и есть Атлантида – центральная ее часть. А кольца, которые до сих пор выглядят рукотворными, представляют то, что осталось от них спустя тысячелетия.

Кстати, Платон рассказывал о довольно обширном материке и о не очень высоких горах, окружавших город-остров. И это имеется - сама Африка и утесы, расположенные чуть поодаль от кольцевой структуры.

По одной из гипотез, африканская Атлантида сначала опустилась после мощного землетрясения и ее поглотили воды Атлантического океана. А потом местность поднялась благодаря активным тектоническим процессам, протекавшим в Северной Африке. Геологи уверяют, что они - эти процессы - несколько раз меняли облик континента и его природные условия.

4. В Тихом океане, рядом с плато Наска

В нескольких сотнях километрах от побережья Перу и чуть левее подводного хребта Наска, который тянется на 1100 километров почти перпендикулярно знаменитому плато Наска, исчерченному гигантскими загадочными рисунками – так называемыми геоглифами, находится огромный выпуклый объект правильной круглой формы диаметром более 7 километров. Он явно выглядит неким инородным телом рядом с бесформенными и остроугольными деталями рельефа.

Вверху – снимок «подводного города» рядом с Канарскими островами. Внизу – снимок той же местности, на котором «улиц» уж нет. Стерли.

В 2022 году аномалию обнаружил известный виртуальный археолог Скотт Уаринг (Scott C. Waring), который обычно ведет «раскопки» на Марсе, а тут сделал открытие на Земле, рассматривая дно Тихого океана с помощью сервиса Google Earth.

Кольцевая структура Гуэль-Эр-Ришат в Африке. Или Глаз Сахары. Слева – вид из космоса, справа – на карте

Может ли круглый объект быть Атлантидой – если не всей, то ее главным городом? Почему бы и нет? Ведь он – город - и в самом деле был круглым.

Согласно альтернативной версии Скотта, на дне лежит гигантская «летающая тарелка», которая и была городом атлантов - плавучим. А сами атланты были пришельцами, которое зачем-то изрисовали плато Наска.

Пока Атлантида реально не найдена, любая – даже самая полоумная – гипотеза имеет право на существование. Как и желание найти былое «достойное удивление царство».

Гигантский круг на дне Тихого океана напротив плато Наска. Атлантида? «Летающая тарелка»? Или и то, и другое?

КСТАТИ

Кара небесная

Из слов египетских жрецов, на которые ссылается Платон, следует, что Атлантида «погрузилась в пучину» примерно 11500 лет назад. Что за цивилизация была столь развита в то далекое время, не известно. Но есть данные, что примерно тогда же Земля столкнулась с весьма крупным небесным телом. Или даже несколькими – скорее всего с кометой и её фрагментами.

Исследователи в том числе и российские из Института физики Земли РАН, не исключают, что вода, которую испарили удары из космоса, спустя некоторое время хлынула ливнями, вызвав Всемирный потоп – возможно, тот самый библейский. А спровоцированные тектонические процессы утопили Атлантиду.

То есть, у популярных мифов имеется вполне научная подоплека. Может быть, поэтому в них до сих пор верят.

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