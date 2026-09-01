Данила Козловский оправдался из-за скандала: вот что сказал

Данила Козловский ответил на обвинения Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Скандал с Данилой Козловским набирает обороты. После обвинений бывшей возлюбленной Ольги Зуевой в неуплате алиментов на общую дочь Оду Валентину актер решил оправдаться. Он назвал претензии женщины ложью.

Бывшая избранница Данилы Козловского и мать его дочери Ольга Зуева накануне публично заявила, что актер отказывается платить алименты на содержание их общего ребенка Оды Валентины. "Отец ребенка, заслуженный артист России, не выплачивает ни копейки на содержание своей дочери. Именно поэтому этот вопрос теперь решается в суде", - сообщила Зуева в блоге.

Ответ актера не заставил себя ждать. Он назвал ложью обвинения в неуплате алиментов.

"Информация о том, что я уклоняюсь от содержания дочери, не соответствует действительности. Я всегда выполнял обязательства перед своим ребенком, в первую очередь, финансовые. И сейчас не избегаю данной ответственности", - поведал артист.

Ольга Зуева родила от актера дочь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Он признался, что у него есть некие разногласия с Зуевой. Правда, вдаваться в подробности не стал.

"Я очень люблю свою дочь. Не просто финансово участвую в ее жизни, а стараюсь поддерживать ее во всем, а также проводить с ней максимум свободного от работы времени. Несмотря на ограничения в общении и то, что дочь живет далеко от меня", - добавил актер.

Он сожалеет, что его конфликт с бывшей дошел до суда: "Убежден, что подобные споры можно было решить, не обращаясь в суд. Многократно к этому призывал и всячески этому способствовал".

Стоит отметить, что расставание Зуевой и Козловского прошло тяжело. Актер признавался, что причинил боль любимой женщине. "Мы расстались. Я не готов говорить, почему. Не хочу анализировать наши жизни. Правильнее сказать, что я поступил несправедливо по отношению к Оле, она этого не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко поступил. Но больше я ничего говорить не буду", - откровенничал звезда.

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