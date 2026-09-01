Владимир Путин в Бишкеке: «Мы движемся к завершению конфликта» Фото: REUTERS.

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко — о главном на 2 сентября:

1. Новости с передовой: освобождены Червоная Криница и Новопавловка, за сутки сбиты 1050 дронов ВСУ

2. Минобороны сообщило о массированном ударе по военным и энергетическим объектам Киева и Одесской области

3. Владимир Путин в Бишкеке: «Мы движемся к завершению конфликта» - в ответ на призыв Моди

4. Силуанов впервые с 2022 года прилетел в США - обсуждать «план Трампа»

5. Германия обвинила Россию в атаке дрона на Лейпциг и закрыла «Русский дом»

6. Уиткофф и Кушнер вышли на Зеленского, тот обещает: «Сентябрь может многое изменить»

7. Президент Путин ответил на угрозы Зеленского

8. Испанию и Грецию уговаривают передать Киеву ракеты Patriot через Норвегию

9. На главном грузовом переходе из Польши на Украину застряли 622 фуры: западное снабжение Киева начало буксовать

10. Женский воинский учёт заработал с 1 сентября: медикам - штрафы до 25 тысяч гривен

11. Киев внёс более 200 тысяч жителей в списки на переселение на случай зимнего блэкаута

12. Украинские журналисты записали вопросы Зеленскому, который полтора года не выходит на открытую пресс-конференцию

13. Глава САП: атаку на антикоррупционеров координировал Ермак из Турции

14. За Мудрую внесли 666 гривен из 20 миллионов - она осталась в СИЗО

15. Рада провалила два решения, от которых зависит финансирование ЕС и МВФ

16. Уволенный министр обороны Федоров получил инвестора из Palantir и должность советника в Италии

17. Венгрия снова заблокировала два переговорных кластера Украины с ЕС

18. Джоли доехала до Полтавы: гастроли по стране лимитов продолжаются

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 2 СЕНТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за минувшие сутки.

Группировка «Север» нанесла поражение живой силе ВСУ в Сумской и Харьковской областях - у Уланово, Малой Рыбицы, Соснового Бора и Приколотного. Потери противника - до 210 военнослужащих, бронемашина, 11 автомобилей, орудие и станция РЭБ.

«Запад» отработал под Купянском и на славянском фланге - у Святогорска, Сидорово и Щурово: свыше 180 военнослужащих, две бронемашины, 19 автомобилей и три орудия, включая польскую САУ Krab и американский радар.

«Южная» группировка работала по районам Славянска, Краматорска и Дружковки: более 210 военнослужащих, три бронемашины западного производства и 25 автомобилей. Главные события - под Дружковкой: военкоры сообщают о продвижении на пять с половиной километров и о выходе к дороге снабжения гарнизона.

Самые тяжёлые сутки противнику снова устроил «Центр»: свыше 365 военнослужащих, две бронемашины и три орудия. Наступление, по сообщениям военкоров, развивается под Добропольем - у Муравки, Кучерова Яра и Золотого Колодезя.

«Восток» освободил Червоную Криницу в Запорожской области, добавив к суточному счёту более 295 военнослужащих противника и американский радар. «Днепр» освободил Новопавловку и вывел из строя до 65 военнослужащих, 16 автомобилей и три станции РЭБ, бои, отмечают военкоры, идут уже в самом Орехове.

Итог суток - около 1325 военнослужащих ВСУ и два освобождённых села. Расчёты ПВО сняли с неба рекордные 1050 беспилотников самолётного типа, 13 управляемых авиабомб и снаряд HIMARS.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 2 СЕНТЯБРЯ

Дальше - самые яркие новости вокруг СВО на Украине за минувшие сутки.

Массированный удар по Киеву

Минобороны заявило о массированном ударе высокоточным оружием и дронами по объектам ВПК и энергетики: в списке поражённого - завод «Файер Пойнт», выпускающий комплектующие для ракет «Фламинго», предприятие «Аэробавовна», делающее аэростаты для дронов, нефтебаза в Борисполе и портовая инфраструктура Одессы с Черноморском. Военкоры писали о двадцати баллистических пусках за двадцать минут.

Минобороны заявило о массированном ударе высокоточным оружием и дронами по объектам ВПК и энергетики Фото: REUTERS.

Путин в Бишкеке: «Мы движемся к завершению конфликта»

Премьер Индии Нарендра Моди на встрече в Бишкеке призвал переходить «от бесконечной войны к прекращению боевых действий»; российский президент ответил коротко: «Спасибо большое, уважаемый премьер-министр. Мы по этому пути и двигаемся». На пресс-конференции он развернул мысль - Россия работает над тем, чтобы «исключить из мировой практики любые провокации вооружённых конфликтов», и «наша работа к этому как раз и ведёт».

Итоговая Бишкекская декларация, под которой подписались лидеры полутора десятков стран, Украину не упомянула вовсе - зато осудила односторонние санкции и высказалась за реформу ООН и суверенный интернет. Для Киева, привыкшего быть центром мировой повестки, это холодный душ: половина человечества собралась и обошла его тему стороной, как несущественную.

Силуанов прилетел в США: мирный план Трампа начали считать в долларах

Антон Силуанов, с апреля 2022 года внесённый самим Минфином США санкционный список, впервые с начала СВО ступил на американскую землю и сел напротив главы того же ведомства Скотта Бессента. Четыре года назад Джанет Йеллен и глава ФРС Пауэлл демонстративно покидали зал, стоило Силуанову появиться на экране по видеосвязи. Теперь преемник Йеллен пригласил его на личную встречу. ЮАР - хозяйку прошлого саммита G 20- не позвали, Испанию оставили за дверью. Украины за столом не было. Российская делегация приехала с людьми из Центробанка, а европейских союзников о визите Силуанова заранее не предупредили. Почему счёт ведут министры финансов, объясняет сам план. В версии Axios из 28 пунктов России обещаны поэтапная отмена санкций, возвращение в G8 и совместные с США проекты - от арктических редкоземельных металлов до дата-центров ИИ. Сто миллиардов замороженных российских активов предлагается пустить на восстановление Украины под управлением Вашингтона, с половиной прибыли - самому Вашингтону.

Германия обвинила Россию в атаке на Лейпциг - и закрыла «Русский дом»

Берлин официально возложил на Москву ответственность за диверсию 4 августа в аэропорту Лейпциг/Галле - грузовом узле НАТО, через который Ан-124 перевозят военные грузы на восточный фланг альянса. В операции участвовали как минимум три дрона: первый, снабжённый профессиональной взрывчаткой и детонатором, нашли возле украинского самолёта, второй предположительно столкнулся с бортом DHL, вынужденным уйти в Ганновер, третий обнаружили через десять дней вместе с 50 граммами вещества, похожего на гексоген.

Глава МВД Александр Добриндт сослался на «результаты следствия, характер преступления и разведданные», Йоханн Вадефуль - на знакомые компоненты и способы подрыва. Однако в открытой части обвинения не предъявлены ни исполнитель, ни место запуска, ни канал управления, ни цепочка от оператора до российского государства. На основании этого Берлин уже назначил наказание: российское генконсульство в Бонне закроют 18 сентября, договор с «Русским домом» расторгнут, въезд россиян ужесточат, санкционные списки расширят, давление на «теневой флот» усилят. Посла России вызвали в МИД, Евросоюз и НАТО объявили о солидарности.

Москва назвала обвинение абсурдной провокацией и беспрецедентной эскалацией. Захарова пообещала «достойный ответ» и отдельно напомнила, какую дату Берлин выбрал для демонстрации исторической памяти: 1 сентября 1939 года Германия развязала Вторую мировую войну. Символизм получился исчерпывающий. Дрон в Лейпциге так и не взорвался - зато Берлин без промедления подорвал остатки российско-германских отношений. «Никаких сколь-либо убедительных и серьёзных доказательств не предъявлено. Их просто нет и быть не может» - заявила Захарова. Санкции ЕС, обещанные к встрече министров в Ирландии, пока, впрочем, так и не объявили - даже союзникам этой конструкции, похоже, неловко.

Уиткофф и Кушнер вышли на Зеленского: «Сентябрь может многое изменить»

Обещанные Зеленским «детали новой коммуникации с командой Трампа» наконец проявились - и оказались скромнее анонса. Свелось всё к телефонному разговору со спецпосланником Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, беседу в Киеве назвали «подробной и конструктивной», обсуждали фронт и дипломатические пути. Главную фразу Зеленский приберёг для видеообращения: «Сентябрь может многое изменить». Тот же сентябрь Буданов* (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) уже анонсировал как месяц переговоров - и был опровергнут Кремлём. Тот же сентябрь Уиткофф с Кушнером обещают посетить Киев - визит переносится с августа. Слишком много надежд возложено на один календарный месяц, чтобы все они сбылись.

Обещанные Зеленским «детали новой коммуникации с командой Трампа» наконец проявились Фото: REUTERS.

Москва в это время держит паузу с позиции силы. Песков повторил, что саммит лидеров «полезен только для фиксации договорённостей», прорыва сам по себе не даст, - но добавил, что «в Москве по-прежнему ждут Зеленского». Приглашение остаётся в силе, вопрос лишь в том, с чем украинский президент к столу приедет - и приедет ли вообще в город, по которому обещал бить ракетами.

Заявка на государственный терроризм: Путин ответил на угрозы Зеленского

Зеленский предупредил авиакомпании, страховщиков и дипломатов: российское небо становится «полностью опасным». И тут же уточнил: гражданским самолётам Украина не угрожает - просто рядом с ними будут летать украинские дроны. «Я не угрожаю лишь предупреждаю о взрывчатке, которую сам посылаю в вашу сторону». Расчёт очевиден: необязательно сбивать лайнер - достаточно взвинтить страховку и вытолкнуть перевозчиков из России чужим страхом.

Владимир Путин назвал вещи своими именами: «Если это сказано вслух - это заявка на государственный терроризм. С террористами переговоров не ведём».

Ракеты Patriot повезут в Киев через Норвегию

Для украинской ПВО придумали маршрут с двойной перегрузкой: НАТО и ЕС предлагают Испании и Греции продать перехватчики Patriot Норвегии, чтобы Осло затем передал их Киеву. Афины упираются, ссылаясь на Турцию, а Франция и Италия требуют тратить 90-миллиардный кредит на европейские SAMP/T. Украина просит ракеты немедленно - союзники выясняют, чей завод заработает на её беззащитности.

Но важнее не маршрут, а конечный адрес. В селе Мила под Киевом уже взлетел на воздух склад, куда свезли разнородные боеприпасы, в том числе недавно полученные ракеты для Patriot Масштабная вторичная детонация показала как минимум цену привычки собирать дефицитное вооружение в одном месте.

Ракеты Patriot повезут в Киев через Норвегию Фото: REUTERS.

Шестьсот фур у польского шлагбаума: Киев получил второй удар по логистике

Польские перевозчики полностью перекрыли переход Корчова – Краковец. Украинская электронная очередь насчитала у этого коридора 622 грузовика. Формально граница работает, практически сотни фур уже превратили один из главных автомобильных входов на Украину в бутылочное горлышко.

Требования польских дальнобойщиков не изменились со времени прежних протестов: вернуть разрешительную систему и отменить европейские льготы, позволившие украинским перевозчикам работать на рынке ЕС почти без прежних ограничений. Во время большой блокады 2023 года через Корчову пропускали по одной машине в час, стоимость доставки на Украину выросла более чем втрое, а европейские компании начали сокращать заказы. Нынешняя пробка возникла одновременно с ударами по складам DHL и ZAMMLER, портам Одесской области и другим логистическим узлам. Получился зажим с двух сторон: Россия выбивает склады и маршруты с воздуха, Польша пережимает западный коридор собственными экономическими претензиями. Киев четыре года называл Варшаву тылом - и дождался момента, когда этот тыл выставил шлагбаум и счёт за конкуренцию.

Женский воинский учёт заработал: медикам - штрафы до 25 тысяч

С 1 сентября на Украине вступили в силу новые правила воинского учёта женщин - и хотя коллапса первый день не принёс, направление движения обозначено ясно. Обязательная постановка на учёт теперь касается женщин с медицинским и фармацевтическим образованием, за уклонение - штрафы от 17 до 25,5 тысячи гривен, наравне с мужчинами. Принудительной мобилизации, уверяют в Киеве, нет: женщины идут в армию «исключительно добровольно». Мужчинам тоже долго рассказывали про добровольность - ровно до того, как по улицам поехали бусы ТЦК. Учёт всегда предшествует призыву, сначала переписывают, потом приходят. С медиков, как с профессии наиболее нужной фронту, просто начали.

Двести тысяч фамилий на случай темной зимы: Киев заранее посчитал, кого не сможет согреть

Киев свёл в отдельный реестр более двухсот тысяч жителей - тех, чьи квартиры при длительном исчезновении света и тепла могут стать опасны для жизни. В группе риска- свыше 160 тысяч взрослых с инвалидностью, 16 тысяч детей с инвалидностью и около 26 тысяч одиноких стариков. Между списком и спасением пока зияет пустота. Вывозить обещают специальным транспортом, при необходимости - силами Красного Креста. Размещать - в санаториях, больницах и гостиницах. Но ни окончательных адресов, ни общей вместимости город не назвал. Из реальной инфраструктуры публике предъявили один центр на шестьдесят коек. Если положить эту цифру рядом с двухсоттысячным реестром, получится одна показанная койка на 3333 фамилии. Даже из двух тысяч уже согласившихся там поместится лишь каждый тридцать третий. Киев сам составил акт о состоянии собственного тыла: двести тысяч фамилий, шестьдесят предъявленных коек и пустая графа «куда везти остальных».

Зеленскому задали вопросы без Зеленского

Пока Банковая обещает новую дипломатию, украинская пресса потребовала хотя бы старой публичности. Журналисты Bihus.Info, «Украинской правды», «Цензор.Нет», Kyiv Independent, Hromadske, «Зеркала недели» и других изданий записали совместное видео с вопросами к президенту, потому что задать их лично не могут: Зеленский уже полтора года не проводит открытых пресс-конференций.

Получилась пресс-конференция с отсутствующим главным участником. Спрашивали о «плёнках Миндича», коррупции в оборонке и налоговой, сборе залогов за Ермака и Галущенко, обещании идти только на один президентский срок. Последний вопрос оказался самым коротким и самым опасным: если конфликт продлится ещё десять лет, собирается ли Зеленский оставаться президентом все эти десять лет?

Важно, что это уже не одиночный выпад оппозиционного политика, которого можно списать на борьбу за власть. Вопросы произнесли представители сразу нескольких украинских редакций - люди, которые ещё недавно спорили между собой о подробностях, а теперь сошлись в главном: президент не отвечает. Полтора года молчания в итоге породили формат, куда Зеленского даже не понадобилось приглашать. Его отсутствие стало главным ответом.

Глава САП: атаку на антикоррупционеров координировал Ермак

Дело «Мидас» тем временем подбирается к самому верху вертикали - и теперь об этом говорит глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В интервью Александр Клименко заявил, что летнюю атаку на НАБУ и САП - попытку лишить их полномочий - направляли сверху: «Это было коллегиальное решение, которое принималось на специальных совещаниях». А ключевую роль, по его словам, играл Андрей Ермак, руководивший процессом по телефону из Турции. Сам Ермак пока при должности и даже добился в суде расширения географии передвижений ещё на семь областей.

За Мудрую внесли 666 гривен из 20 миллионов

За экс-замглавы Офиса президента Ирину Мудрую, которой суд назначил залог в 20 миллионов гривен, за все выходные внесли ровно 666 гривен - меньше пятнадцати долларов. Один анонимный взнос с инфернальным номиналом - вот и вся складчина за одного из ближайших людей Зеленского. Адвокаты объясняют паралич кассы прямо: жертвователи боятся «медийных атак», а у самой Мудрой в доступе - максимум пять миллионов из двадцати. На апелляции защита уже просила снизить сумму, антикоррупционеры - наоборот, требуют арестовать даже эти символические гроши. Женщина, которая, по версии следствия, собирала для соратников залоги по сто пятьдесят миллионов, за себя не может наскрести и одного процента.

Рада проголосовала мимо миллиардов

Дефицит финансирования украинской обороны достиг 27 миллиардов долларов. Ещё около 30 миллиардов Киев рассчитывает получить от партнёров в этом году - но только если выполнит взятые обязательства. Корецкий признал и другую неприятную деталь: Минобороны уже в первом полугодии потратило часть средств, предназначавшихся на второе. Чтобы не сорвать внешнее финансирование, правительству предстоит принять 44 постановления и приказа. В Раде лежат 26 необходимых законопроектов, ещё 17 кабинет пока только обещает внести. И ровно в день этого признания депутаты провалили сразу два решения, связанные с условиями ЕС и МВФ: отмену налоговой льготы для иностранных посылок дешевле 150 евро и создание экспертной группы по отбору членов Счётной палаты. Глава налогового комитета Даниил Гетманцев оценил цену провала примерно в четыре миллиарда евро, хотя точный расчёт этой суммы не раскрыл. Всё это произошло в неделю, когда в Киеве работает миссия МВФ. Правительство просит десятки миллиардов на удержание фронта, кредиторы требуют голосований, а Раде не хватает сначала шестнадцати голосов, потом шести - и каждый недостающий депутат начинает стоить стране сотни миллионов.

Уволенный министр Федоров ушёл к Италии и Palantir

После увольнения Михаил Федоров не просто нашёл новую работу - он начал собирать за пределами Украины собственную оборонную экосистему. Бывший министр стал советником главы Минобороны Италии Гвидо Крозетто, одновременно запустив военно-технологическую компанию, инвестиционный фонд и аналитический центр. Фонд должен самостоятельно создавать и управлять оружейными предприятиями. Первые направления уже названы: боевые роботы для замены пехоты, дешёвые скоростные перехватчики дронов и недорогие ракеты с искусственным интеллектом. Американцам Федоров предлагает прямой обмен: помочь построить «армию дронов» в обмен на ракеты Patriot для Киева.

Первым крупным инвестором станет лично Алекс Карп - глава Palantir. Не сама корпорация, а её руководитель. Карп называет разработки Palantir «операционной системой войны». Платформа сводит спутниковые снимки, данные беспилотников, разведки и сенсоров в единую систему поиска и распределения целей. Сам Карп вполне соответствует продукции, которую продаёт. Он публично фантазировал о дроне, распыляющем на мешавших ему аналитиков мочу с фентанилом. А в своей книге утверждал будто Германия зря проиграла войну, а что послевоенное «обезвреживание» Германии и Японии зашло слишком далеко и теперь должно быть отменено.

Венгрия снова оставила Украину в коридоре ЕС

Первое после летнего перерыва заседание рабочей группы Совета ЕС принесло Киеву прежний результат. Венгрия отказалась утверждать итоги скрининга по переговорным кластерам №2 и №3 и согласилась дать зелёный свет только третьему кластеру - только для Молдавии. Большинство стран ЕС пока не хочет разводить двух кандидатов по разным скоростям, поэтому вперёд в итоге не двинулся никто.

Цена венгерского согласия тоже названа: Будапешт требует от Киева реальных шагов по защите прав венгерского меньшинства. Пока их не будет, новых решений не будет тоже. На заседании 2 сентября вопрос Украины и Молдавии уже отсутствует в повестке - дипломатическая формула «после лета» закончилась в первый же осенний день.

Для Киева это особенно обидно. Страна четыре года доказывает, что прикрывает Европу на поле боя, а до следующей комнаты европейского дома её не пропускает один сосед - и требует начать не с геополитики, а с прав людей, живущих у самой границы. Брюссельская дверь снова оказалась тяжелее всех обещаний, произнесённых перед ней.

Джоли доехала до Полтавы: гастроли по стране лимитов

Турне голливудской оскороносицы по украинскому тылу, за которым все следят третьи сутки, пополнилось новой точкой на карте. После Львова, Тернополя, Кременчуга и Харькова Анджелину Джоли, по разошедшимся кадрам, заметили завтракающей в полтавском отеле - рядом с представителем фонда Legacy of War. Очевидцы делятся впечатлениями в жанре восторженного шёпота: «Я просто сидела напротив и любовалась. Она очень красивая». Фотографироваться запретили, поэтому маршрут звезды страна восстанавливает по камерам ресторанов и дрожащим телефонам посетителей. Ни программа поездки, ни объём помощи, ни вообще какой-либо результат визита до сих пор не объявлены. Очень хочется верить, что Джоли делает это бесплатно. Иначе картина получается совсем унизительной: неужели дела у голливудской дивы настолько плохи, что пришлось наниматься лицом бродячего украинского телемарафона? Пока её гуманитарный вклад умещается в несколько ресторанных чеков и ролик из-за соседнего столика. Даже Шон Пенн в своём придворном восторге выглядел содержательнее: снял фильм, привёз Зеленскому собственного «Оскара» - «до победы» - и получил украинский орден. Получился законченный, хотя и пошлый, политический спектакль. У Джоли только знаменитое лицо, которое возят по городам как арендованную декорацию к мантре «весь мир с нами».

* - Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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