Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Президент России Владимир Путин по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке выступил перед журналистами, ответив на самые интригующие вопросы.

Президент ответил на угрозы Зеленского «закрыть небо России», рассказал о переговорах с главой ЦРУ, мирных предложениях, которые поступают с Запада, и ситуации на передовой. Рабочий день на саммите в Бишкеке закончился важнейшими заявлениями Владимира Путина.

Беседа с журналистами длилась почти час. «Комсомолка» для вас собрала самые важные новости и высказывания – коротко и четко.

ЗАЯВЛЕНИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА О ПЕРЕГОВОРАХ, МИРЕ И ВИЗИТЕ ГЛАВЫ ЦРУ

Все мировые СМИ гадали – Владимир Путин ответил. Конечно же, речь о целях визита Директора ЦРУ Рэтклиффа в Россию (главный разведчик США прилетал в Москву в среду, 26 августа).

Путин спокойно объяснил: спецслужбы всегда на связи (даже во времена Холодной Войны было так), а их руководители иногда встречаются лично.

Ответ был обтекаем и дипломатичен – ничего нового глава государства не заявил. Может быть, потому что ничего и не было, может – потому что дипломатия, как много раз повторяли в Кремле, требует тишины.

Но намек все же прозвучал.

- Нужно ли нам какое-то расширение участников (переговоров)? Мы за то, чтобы переговоры, любые переговоры, были наполнены прежде всего конкретным содержанием. Если кто-то вносит или может внести конкретный вклад в этот процесс, мы только за. Единственное, чего бы не хотелось, чтобы всё крутилось в бессмысленном режиме. Но если кто-то в состоянии внести какой-то позитив в этот переговорный процесс, который в известной степени заморожен на сегодняшний день, то в целом мы не против. Здесь, конечно, нужны специалисты, нужны военные, дипломаты, - заявил глава государства.

Военные, дипломаты, и даже глава ЦРУ?..

- Хотя для нас абсолютно комфортно работать с теми людьми, которых мы хорошо знаем и которым мы в целом доверяем. Это близкие люди к президенту Трампу, господин Кушнер, и Уиткофф, они всегда у нас желанные гости, мы с удовольствием с ними работаем.

А здесь внимательный зритель уже может считать намек для Белого дома – Москва все же предпочитает говорить не со спецслужбистами…

ОТВЕТ ПУТИНА НА УГРОЗУ ЗЕЛЕНСКОГО БИТЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ САМОЛЕТАМ

Германия и Украина 1 сентября сыграли увертюру: сначала немецкие власти (а потом хором и весь Евросоюз) обвинил Россию в инциденте с беспилотником около аэропорта под Лейпцигом. Дошло до того, что Германия закрывает российское консульство в Боне, а вместе с ним и Русский дом.

Вечером Зеленский обратился к России с угрозами на грани фантастики и террора. Мол, гражданские самолеты не смогут летать в вашем небе, пока там летают украинские беспилотники. Заявил, что Киев готовится бить по аэропортам, и если там летают гражданские рейсы – его это не волнует.

На обе новости Путин ответил.

- По поводу действий немецких властей. Я думаю, что это связано прежде всего с внутриполитической ситуацией. Положение канцлера внутриполитически очень сложное, он не пользуются доверием своих граждан. Потому что он не защищает национальные интересы, а торгует ими. Очевидные просчёты в экономике: предприятия закрываются, люди теряют рабочие места, уровень жизни падает. И непонятно, зачем всё это делается. Объяснить можно только одним – нужно противостоять «агрессивной России». А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства, - заявил президент.

Он вспомнил, что совсем недавно Германия обвиняла нас даже в подрыве Северных Потоков! Правда тут обвинение было настолько абсурдным, что убедить в этом людей не вышло, пришлось заявить, что все сделали украинцы.

Следом глава государства ответил на беспрецедентное заявление из Киева:

- Я не слышал этих заявлений (Зеленского), но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. Обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут! Это первое. Второе - если, не дай Бог, такие трагедии (удары по гражданским самолетам) будут происходить, мы найдём, чем ответить. Пусть никто не сомневается.

Россия ответит на любые угрозы Зеленского. Фото: REUTERS.

Журналисты продолжали атаковать: может ли Россия ответить ударами по Банковой? Самому Зеленскому, раз он открыто угрожает террором невинным людям?

- Как вы видите, мы не наносим таких ударов (по руководству киевского режима). Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди, если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путём. А не просто за 40 дней уничтожать нашу экономику и ставить на колени и наносить нам «стратегическое поражение». Какие-то переговорщики нам нужны. Но это заявка на терроризм. Это ещё не переход в терроризм, а если уже до этого дойдёт - мы посмотрим, как отвечать. Найдём инструменты.

Карты президент явно не хотел раскрывать. Тут же прозвучал вопрос: а в ответ на удары британскими беспилотниками Россия может ударить по заводам в самой Британии?

- Это военная тайна, - веско ответил Владимир Путин.

Все верно – на войне противника не предупреждают. Если дерзнут – сами все узнают.

ТРИ КРИЗИСА ДЛЯ КИЕВА: ПОЧЕМУ УКРАИНА ЗАГОВОРИЛА О МИРЕ

Украина кричит, что российские удары заблокировали всю торговлю государства на Черном море – мол, ситуация может обернуться гуманитарной катастрофой и голодом в бедных странах Африки. Виноват, естественно, не Киев, начавший выбивать наши суда – а Москва.

Путин вспомнил: такое уже говорили. Россия, Украина и Запад заключили зерновую сделку – суда выходят из портов, с части наших банков снимают санкции, Африка в плюсе. В итоге оказалось, что и зерно в Африку не шло, и свое обещание Москве Запад не сдержал.

- А сейчас что произошло? Мы же не трогали никаких гражданских судов - наносили точечные удары по судам, которые доставляли в Украину оружие и боеприпасы. Но в июне глава киевского режима заявил о том, что начинает операцию, что за 40 дней он нанесёт непоправимый ущерб экономике России. И они нанесли ущерб реальный - в течение первых двух недель они повредили нам где-то около 40 кораблей. За все время - где-то около 100 кораблей повредили.

Президент спокойно объяснил, в цифрах ущерб нашей экономике составил 1% ВВП. До обещанного «критического ущерба» далеко. Но Украина сама выбрала свой путь.

- Теперь они почувствовали угрозу для своей экономики. Считайте: они тратят на импорт чуть больше 8 миллиардов евро или долларов в месяц. По экспорту получают примерно 3 миллиарда, это в основном зерно и другие сельхозпродукты. 5 миллиардов – подачки с Запада. И если возникает проблема с вывозом зерна и другой сельхозпродукции, у них минус 3 миллиарда, - приводил факты Путин.

А это колоссальный удар по экономике. Что дальше? Президент считает, что Киев ждет один из трех вариантов. И все три – плохие.

Валютный кризис

В стране может перестать хватать валюты. Продают мало – покупают много, значит запасы долларов и евро медленно кончаются.

Бюджетный кризис

Обрушится может бюджет страны – сводить концы с концами при такой разнице между доходами и расходами можно только за счет кредитов. Но страна и так в долгах, как в шелках, ВМФ дает новые деньги только чтобы покрыть выплаты по старым долгам. Если ЕС не поможет – пиши пропало.

Банковский кризис

- Потому что те производители, - объяснял президент, - которые набрали кредитов, кредиты не вернут. Более того, они не только не вернут, но с учётом дефицита валюты государство будет заимствовать у банков, то есть забирать от них эту валюту. А значит, участники экономической деятельности её недополучат. Значит, а какие деньги-то банки будут отдавать? В том числе те, которые на счетах граждан находятся. Граждане же это увидят, уверен, начнут переводить свои средства, которые ещё находятся в банках, в наличную валюту. Это будет ещё один кризис.

Именно эта ситуация, по мнению главы государства и заставила Киев пойти по миру, роняя крокодиловы слезы: якобы гуманитарная катастрофа, голод будет в Африке.

- Именно поэтому они пошли по всем нашим друзьям и в арабские страны, не в одну арабскую страну, в несколько, и к нашим индийским друзьям, и к некоторым другим, в Турцию, с одним и тем же вопросом. «Каул, помогите! Давайте заставим Россию под любым предлогом, главным образом под предлогом социально-гуманитарного характера, выпустить наш груз».

Вот только предлоги России не интересны. Более того, «мирные инициативы», переданные из Киева, смешны.

- Не буду их раскрывать, не положено раскрывать такие вещи. Но предложения носят экзотический характер, действительно экзотический. Они, знаете, как в нашей шутке: «давай съедим твоё, а потом каждый своё». Вот примерно такие предложения, - подытожил Путин.

ГЛАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА: СИТУАЦИЯ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО

Уже классикой пресс-конференций главы государства стал вопрос – что на передовой? На каком этапе находится спецоперация? Можно ли спрогнозировать, когда враг начнет «сыпаться»?

В оценках сроков Владимир Путин был по обыкновению сдержан. Причина очевидна – нельзя гнать армию к победе к определенному числу. Но с уверенностью заявил – ВСУ ждет горькая судьба.

- Не сомневаюсь, что враг будет сыпаться, - сказал Путин. - Боевые действия сегодня, в период бурного развития науки, техники – это еще и вызов. Сейчас этот главный вызов – это, конечно, беспилотие: под водой, на море, на земле и в воздухе. Это серьезный вызов для нас, и мы с ним справляемся.

Специально перед встречей с прессой глава государства заслушал доклад Генштаба, спецслужб о ситуации на передовой. И познакомил с ней всех присутствующих:

1. ВС РФ не просто наступают, а постоянно наращивают темпы наступления.

2. Освобождение ДНР идет по плану. В августе освобождено около 270 км республики, 15 населенных пунктов.

3. Войска группы «Юг» выходят на окраины Славянска и охватывают Дружковку с двух сторон.

4. «Центр» бьется за освобождение Доброполья, уже идут уличные бои.

5. Группировка «Запад» заблокировала 13 батальонов (около 5 тысяч солдат) ВСУ на восточном берегу Краснооскольского водохранилища. Окружение полное – бойцы приступили к уничтожению врага.

6. «Восток» и «Днепр» продвигаются на Запорожье, за месяц – 9 населенных пунктов перешли в наши руки, идет битва за город Орехов.

7. Группа «Север» в 12 километрах от горгода Сумы, создает зону безопасности для наших приграничных регионов. За август освободили 14 населенных пунктов и в Харьковской области взяли в котел 2 тысячи солдат врага. Площадь котла – 460 кв. км, в нем 27 населенных пунктов. И все они перейдут под наши контроль.

И последнее – наши дроны и баллистика продолжают бить по Украине, а ПВО – защищать. За ночь враг пытался атаковать три НПЗ, все – без результата. И это комплимент нашей ПВО.

Путин: "Вооруженные силы России не просто наступают, а постоянно наращивают темпы наступления" Фото: REUTERS.

О ЧЕМ ЕЩЕ СПРАШИВАЛИ ПУТИНА?

1. Недавно подписан указ, что Правительство может вводить особый режим на критически важных объектах инфраструктуры (например, НПЗ), хозяева которых плохо их защищают. Спросили – зачем и не окажется ли это национализацией предприятия?

- Никакой национализации, в мыслях такого не было. Мотив (указа) очень простой. Знаете нашу поговорку русскую? «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Противник начал наносить удары по гражданским объектам, НПЗ. Нанёс ущерб? Нанёс. А почему? В том числе и прежде всего потому, что они не были защищены. Сейчас А вот этой ночью наносили удар по трем НПЗ, я говорил, а они уже защищены. Поэтому нужно работать всем вместе – указ на это и направлен. Кстати, нам осталось отремонтировать только 10% наших НПЗ!

Никол Пашинян и Владимир Путин на полях саммита ШОС в Киргизии. Фото: REUTERS.

2. На саммите ШОС Путин встретился с премьером Армении Николом Пашиняном. Выяснилось, что в ответ на все просьбы России глава республики отказался проводить референдум о вступлении в ЕС, назвав это решенным вопросом. То есть путь в Европу (а значит и выход из ЕАЭС) предопределен.

Но что теперь будет с отношениями двух стран? С российской военной базой в Гюмри?

- В рамках ЕАЭС Армения, конечно, получает достаточно большие преференции. Я не говорю даже о ценах на энергоносители. Не помню, сколько там, 138 или сколько долларов (они платят). А в Европе 800 евро за тысячу кубов. Но дело не в этом. Я пригласил его в Москву для того, чтобы мы не спеша с ним вдвоём и с его специалистами, и с нашими специалистами правительства сели и прошлись по каждому пункту. Что до базы - если Армения считает, что она не нужна, мы выйдем хоть завтра, навязывать мы ничего никому не будем. А если армянский народ хочет, чтобы там было какое-то военное российское присутствие - мы останемся будем сотрудничать.

3. Журналисты поинтересовались, обсуждались ли во время встреч на ШОС темы поставок бензина в Россию. Президент был краток.

- Мы обсуждаем все темы, которые представляют взаимный интерес. И всё позитивно. Я не шучу, это не отговорка - я говорю, как есть, - сказал Путин.

4. И последнее – во время визита в МПГУ президент рассказал увлекательную историю о косатках и медведях. Что имел ввиду глава государства?

- И косатки, медведи…

- Если вы намекаете на то, что касатки – это запад коллективный?

- Я бы сказал, что косатки, конечно, страшный хищник, но это интеллигентное животное, умное. А коллективному западу в своё время, ещё в советские времена, были даны конкретные и до сих пор живущие определения. Это акулы империализма. А смысл, моих слов вы примерно угадали. Если кто-то попытается нас стащить вниз по пищевой цепочке и слопать, то может схлопотать и по зубам. И Россия готова сделать это, несмотря на быстро растущие аппетиты и зубы этих акул…

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