Российско-арабскую площадку «Соколиный двор» создадут в Московской области

В Московской области создадут "Соколиный двор" - площадку для международных мероприятий. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российско-Арабская деревня «Соколиный двор» будет создана в Московской области. Она станет постоянной площадкой для международных конференций по соколиной охоте и других мероприятий международного масштаба.

«Комплекс разместится на десяти гектарах на берегу Пироговского водохранилища и объединит бутик-отель, ветеринарную клинику, конференц-холл, виллы, яхт-клуб и вольеры для временного размещения соколов», - сказал основатель Соколиного центра «Камчатка» Шухрат Разоков в рамках IV Международного форума «День сокола» на XI Восточном экономическом форуме.

Предполагается, что в «Соколиный двор» будут привозить птиц из разных регионов РФ. При этом гости из арабских стран смогут не только участвовать в мероприятиях, но и знакомиться с культурой России.

Работа над реализацией проекта уже началась. Концепцию комплекса разработали дизайнеры из ОАЭ. В частности, предусмотрен отель на 200 номеров, отдельные виллы для участников и гостей, места для размещения птиц и русские бани.

Напомним, Международный форум «День сокола» – ключевая экспертная площадка для всестороннего диалога и обмена опытом среди представителей профильных ведомств России и иностранных государств, международных экспертов и ученых, специализирующихся в области защиты хищных и редких видов птиц, требующих особых мер охраны.