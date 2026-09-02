Владислав Крейнин, старший вице-президент Сбера, рассказал о том, как технологии превращают культурный код в экономику территорий

Старший вице-президент Сбера Владислав Крейнин. Фото: Сергей Сильвер / РОСКОНГРЕСС

Культура перестает быть только сферой «духовного» и становится экономическим фактором. В Год единства народов России остро звучит вопрос: как превратить многообразие традиций, локальных брендов и креативных индустрий в работающую экономику регионов? Ответы искали участники дискуссии «Культурный код экономики: наследие или ресурс развития?», прошедшей на полях Восточного экономического форума (ВЭФ – 2026).

Единство как фундамент

Заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Алексей Шевцов, открывая дискуссию, подчеркнул, что Россия на протяжении веков строилась на фундаменте единства многонационального народа. По его словам, именно это является одной из ключевых ценностей, которую сегодня пытаются расшатать извне.

- Сотни народов с совершенно разными традициями и религиями присоединялись к российскому государству в поисках защиты и гармоничного развития. В результате в России сложилась уникальная модель, которая основана на принципах открытого диалога, уважения, сильного централизованного государства, которое оберегает. Мощнейшая пропаганда пытается вбить клин в наше межнациональное согласие, в братство народов нашей страны, нарушить наши отношения с нашими друзьями, соседями. Но в то же время, наши недруги не понимают культурного кода, природы наших межнациональных отношений. Они думают, что многонациональность – это наше уязвимое место и предпринимают попытки разобщить нас. Но единство народов является одной из наших фундаментальных ценностей! - подчеркнул Алексей Шевцов.

Заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Алексей Шевцов. Фото: Сергей Сильвер / РОСКОНГРЕСС

Доверие как главная ценность

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, говоря о связи культуры и экономики, отметил, что базовой ценностью, лежащей в основе экономического развития, является доверие.

- Если нет базового доверия, то ничего не будет. Можно исписать сотни документов, но в нужный момент партнеры выбрасывают их в окно и делают то, что хотят. А фундаментальная ценность состоит в доверии, - уверен Айсен Николаев.

В Якутии локальную идентичность комплексно превращают в устойчивую экономику. Работа ведется по трем направлениям: создание инфраструктуры, внедрение гибких механизмов финансирования и превращение локальной мифологии в глобальные франшизы и экспортные продукты.

Технологии как мост между традицией и современностью

Однако сохранить культурный код невозможно без современных технологических форматов. Именно сочетание традиций и технологий позволяет сделать наследие не музейным экспонатом, а частью повседневной жизни.

- Мы делаем сейчас набор программ, которые помогают возродить интерес ко многим культурным аспектам. Важно, что это происходит через современные форматы: мультимедиа, искусственный интеллект, городские пространства, – отметил Владислав Крейнин, старший вице-президент Сбера.

Одним из таких проектов стал всероссийский фестиваль генеративного искусства «Гига-Арт», запущенный Сбером, где при помощи нейросети Kandinsky каждый может создать работы, посвященные культурному коду своих территорий.

- Мы предлагаем всем жителям России совместно с нашей нейросетью создавать работы, посвященные восприятию страны, чувству Родины. Работы демонстрируют культурную идентичность, разность взглядов людей на одни и те же вещи: русскую природу, национальные орнаменты, тему дружбы и любви, – рассказал Владислав Крейнин.

В Год единства народов России проект приобрел особую актуальность: он позволяет через искусство показать многогранность страны и разность взглядов на общие ценности.

Владислав Крейнин также напомнил о проектах Сбера, направленных на сохранение исчезающих языков народов России. С помощью искусственного интеллекта и носителей языка технологии позволяют фиксировать и передавать культурный код, который находится под угрозой исчезновения.

Городские пространства как носители локальной идентичности

Отдельное внимание эксперт уделил созданию общественных пространств, которые становятся точками притяжения и носителями локальной идентичности.

- За последнюю неделю мы открыли два знаковых пространства: парк «Омская крепость» со светомузыкальным мультимедийным фонтаном и большой линией набережной, а также ландшафтный парк в Петропавловске-Камчатском. Это стало знаковыми событиями для регионов, – подчеркнул Владислав Крейнин.

Такие пространства не создаются по единому шаблону. В основе каждого лежит история, традиции и культурные особенности конкретной территории. Именно соединение современной упаковки и локального смысла делает культурные проекты не только социально значимыми, но и экономически эффективными.

Фото: Сергей Сильвер / РОСКОНГРЕСС

Легендаризация территорий как экономический инструмент

Отдельной темой выступления стала легендаризация территорий и ее влияние на развитие внутреннего туризма. Яркий пример – алтайский курорт «Манжерок».

- Мало иметь хорошую инфраструктуру, чтобы сформировать интерес к локальному туризму. За всем должен быть смысл и правильная легендаризация. Развивая туристический кластер, мы активно смотрим на национальные легенды, которые там сохранились, - уверен Владислав Крейнин.

Так, легенда о белом марале уже стала частью брендинга курорта: ее можно встретить и в детском парке, и в мерчендайзинге.

- Бережное и детальное изучение культурного кода имеет очень хороший коммерческий потенциал, когда мы говорим про легендаризацию территории, про ее правильный брендинг и про превращение смыслов в точки притяжения, – отметил эксперт.

Особое значение это приобретает для Дальнего Востока, где развитие территорий сегодня – один из приоритетов.

Наследие как суверенитет

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль предложил сместить фокус дискуссии: наследие – это не только инструмент экономического развития, но и вопрос государственного суверенитета. Однако для превращения наследия в ресурс недостаточно просто его сохранять.

- Есть два ключевых аспекта. Первый – о наследии нужно знать: изучать, рассказывать, упаковывать в современные интересные формы. Второй – насколько знание о нашем наследии превращается в современный опыт. Если мы перестанем развиваться в направлении космоса, то наследие в виде знания начнет угасать, - подчеркнул Максим Древаль.

Научная культура как часть кода

Генеральный директор фонда развития научно-культурных связей «Вызов» Наталья Третьяк напомнила, что научная и инженерная культура – неотъемлемая часть российского культурного кода.

- Россия известна не только именами Пушкина, Толстого, Чайковского, но еще и таблицей Менделеева, учениями Сеченова и Павлова, Циолковским. Это наследие во многом предопределяет современный потенциал России, - отметила Наталья Третьяк.

В качестве примера она привела атомную отрасль: сильная научная школа и инженерная культура позволили России занять лидирующие позиции в мировой атомной энергетике.

В завершение дискуссии модератор встречи, телеведущая Юлия Барановская резюмировала, что в стране есть запрос на локальные продукты, локальную кухню и локальные смыслы. А значит, у территорий, которые научатся грамотно и бережно упаковывать свою идентичность, есть все шансы стать не только точками притяжения для туристов, но и драйверами новой региональной экономики.