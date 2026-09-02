На ВЭФ обсудили создание индустрии детского питания на Дальнем Востоке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) прошла сессия «С заботой о будущих поколениях», посвященная созданию индустрии детского питания на Дальнем Востоке. Участники дискуссии обсудили использование местных ресурсов, в первую очередь рыбы, для производства качественных продуктов для детей.

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая отметила, что создание на Дальнем Востоке производств рыбных полуфабрикатов для детского питания масштаба всей страны — абсолютно посильная задача.

«Вся рыба – фактически народное достояние. Значит, ресурсы должны работать прежде всего на внутреннем рынке, поэтому постараемся сделать именно так», — отметила Яровая.

Среди проблем — отсутствие на Дальнем Востоке производства рыбных консервов для детей: их доля на рынке составляет всего 0,006%. Также отмечалась незаконная замена рыбы курицей в детском питании.

В качестве решений предложено создание кластеров по производству рыбного детского питания, использование региональных меню и гарантированный спрос на продукцию через офсетные контракты. На сегодняшний день, отметили участники ВЭФ, на Камчатке школьники и педагоги уже бесплатно получают омега-добавки.