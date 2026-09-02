Олег Кожемяко: А президента Владимира Путина я обычно приветствую так - «Рад видеть вас на Приморской земле»

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 2 сентября, во Владивостоке, на острове Русском, открылся ХI Восточный экономический форум (ВЭФ). Он продлится до 4 сентября. О первом дне этого престижного международного мероприятия в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

…- Олег Николаевич, здравствуйте! Извините, может, рано пока? Это Гамов, Радио «КП»

- Нет, нормально. Александр, привет!

- Просто хотел узнать, как у вас вчера прошел первый день Восточного экономического форума?

- Хорошо прошел первый день. Все идет по плану. Как и прежние годы, форум открылся на площадке Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ нынче - «Дальний Восток – развитие во благо людей».

- Это уже какой по счету на вашей памяти, на вашем веку ВЭФ?

- Я участвовал во всех форумах. Начиная с самого первого. Первый был в 2015-м.

И там у вас в этом году, по-моему, рекордное количество представителей зарубежном государств?

- Да, более 70.

- Уже цифра называется - 80.

- Да, я знаю, вчера было 77, меняются данные.

- Я посмотрел историю форума - на самом первом ВЭФе было представлено чуть более 30 стран. А гостей сейчас приехало сколько?- Под 6 тысяч. Что, конечно же, является свидетельство того, что внимание к форуму достаточно большое.

- Как вы считаете, почему?

- Это та площадка, которая как раз объединяет в большей степени представителей азиатско-тихоокеанского региона, наших соседей.

Есть возможность пообщаться, заключить контракты и предложить свои проекты.

Поэтому, конечно, мы активно работаем в этом отношении и делаем все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Словом, чтобы было, где перекусить, где отдохнуть, что посмотреть. Созданы все условия для плодотворной работы.

- Поэтому и программы, насколько мне известно, такие достойные. С кем вам удалось уже пообщаться хотя бы на бегу?

- Вы знаете, пока еще - только начало, старт форума. Открытие. И у нас был обход павильонов с Юрием Петровичем Трутневым. (Полпред Президента России в Дальневосточном федеральном округе. - А.Г.).

У нас была подготовка к главному дню. А главный день будет, конечно, сегодня.

- Понятно. Ждете президента?

- Да, да.

- А что ждете от президента?

- Вы знаете, как всегда, это те решения, которые помогают развитию Дальнего Востока. Это запуск новых проектов, это поддержка тех направлений, которые являются для нас очень важными.

И, безусловно, это совещание, на котором будут обсуждаться вопросы развития Дальнего Востока…

- А если конкретно…

- Да, уже традиционно, это, прежде всего, решения, которые глава государства будет принимать по этому вопросу.

Часть решений, допустим, поддержка аграриев, он уже принял. По квотированию сои, кукурузы…

У приморских аграриев появились возможности часть продукции, которая не задействована при переработке, вывозить на экспорт. Это очень хорошая поддержка.

Ну, и будут, я уверен, и другие важные и своевременные решения, связанные с развитием как раз Дальнего Востока.

А кроме этого планируется презентация новых объектов.

А для инвестора тот старт, который дает президент, - это всегда большая ответственность, и, скажем так, большое чувство уверенности.

У нас по Приморью порядка пяти новых крупных проектов будут представлены и начнется их реализация.

Ну, и, конечно, я думаю, что по другим дальневосточным регионам будет то же самое.

- Понятно. И из пяти приморских проектов, может быть, какой-то назовете?

- Прежде всего это - Находкинский завод минеральных удобрений. Мы его запускаем в первую очередь. Потом, наконец-то, открываем «Приморье-1» - международный транспортный коридор. И тогда уже через наши порты пойдут первые поезда из Китая - и по всей России. И, разумеется, обратно в Китай - здесь удобнее.

Долго мы говорили об этих международных транспортных коридорах «Приморье-1», и вот они уже запускаются в работу.

А еще - это транспортно-логистический порт Первомайский, который модернизирован по самым современным техническим уровням.

Такие проекты, Александр, дают возможность развивать логистику, увеличивать объемы производства и, скажем так, вносить большой вклад в экономику нашего края и России в целом.

- Понятно. И еще завершающий вопрос. Когда по стратегическим вопросам Владимир Владимирович проводил в Кремле совещание, он сказал: «А вас, Олег Николаевич Кожемяко, я попрошу остаться». И вы там как раз и обсуждали, в том числе, и эти моменты, которые будут на форуме?

- Да. Это вопросы рабочие, организационные, по реализации проектов - и в спорте, и в экономике.

- А долго говорили? Это же было прямо в кремлевских залах?

- Да нет, недолго.

- Что вы скажете президенту, когда будете его встречать? Что вы обычно говорите?

- Рад вас видеть на приморской земле.

- Мы желаем большого успеха - и форуму, и форуму. И болеем за вас, держим кулаки.

- Хорошо, по итогам потом уже поговорим

- Да, конечно, поговорим. Я на Питерском был форуме, освещал, сюда меня почему-то не отправили, потому что много здесь работы тоже. Но я с вами, и вы тоже, если что-то будет, в любое время можете меня набрать.

- Да, Александр, конечно.