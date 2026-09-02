Два отряда спецназа сцепились в центре Киева из-за "выруси": дошло до стрельбы на детской площадке

В Киеве устроили перестрелку спецназ ГУР и СБУ. Фото: REUTERS.

В Киеве что-то делили между собой спецназ ГУР и СБУ. На ночных кадрах — ряды упакованных бойцов друг напротив друга, словесная перепалка на русском, стрельба в темноте, задержанные в форме. Утром снимают уже других: те же упакованные спецназовцы с опознавательными повязками на рукавах оказывают помощь раненым. Рядом лежат люди в форме, руки на затылке.

Началось всё неделю назад, во дворе обычной киевской многоэтажки. Лысого мужика со шрамами на лице и руках скрутили и с визгом запихнули в BMW X5. Увезли. Мужика зовут Степан Григорьевич Каплунов*, 1991 года рождения, позывные «Ландскнехт» и «Славян», заместитель командира по боевой работе запрещённого в России РДК** (структурно подчиняется ГУР). Вырусь, примкнувшая к украинским нацистам ещё в 2014 году.

С августа 2022-го — один из тех, кому поручили лепить «русский корпус»** из предавших Родину отбросов. В интервью признавался, что убивал русских на Донбассе «из профессионального интереса».

Соратники подняли вой: похитили, неизвестные, беззаконие. Начальник штаба корпуса пишет с обидой пионера: месяц назад награждали, теперь задержали.

Дальше — по версии киевских каналов и адвоката задержанного. К жилью нациста приехали правоохранители. Хотели, дескать, что-то подбросить, чтобы оправдать задержание манкурта. Побратимы по тревоге слетелись выяснять отношения. И начали палить. Судя по кадрам, на месте были не только оперативники СБУ, но и бойцы ЦСО «А». До зубов вооружённые люди друг напротив друга, посреди города, переживающего очередной налет.

А утром пресс-службы СБУ и ГУР выкатили шедевр: совместно они предотвратили теракт, который ФСБ готовила против «одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения», приехавшего в гости ко Дню независимости. Это поехавший чердаком иноагент и певец ртом Покровский*** что ли? Он кому-то интересен? Или его Каплунов* должен был порешить, чтоб свалить вину на настоящих русских?

Вот, значит, как выглядит совместная операция. Автоматные очереди между союзниками посреди детских площадок и раненые с огнестрелом.

Не берусь угадывать, что там делят на самом деле — деньги, каналы, влияние или конкретного «ландскнехта», который слишком много знает. Но сам факт, что спецназ двух украинских спецслужб сцепился из-за выруси, вызывает чувство глубокого удовлетворения. Продолжайте в том же духе, не сдерживайтесь.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

**Признан экстремистским и запрещен в РФ

***Признан иноагентом в РФ

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