Гороскоп от Тамары Глоба для всех знаков Зодиака: Сентябрь — время возможностей, удачный период в карьере и в движении вперед

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Популярный астролог Тамара Глоба составила прогноз на первый месяц осени.

Сентябрь — месяц Девы, который открывает период мудрости, время для подведения итогов и начало нового этапа. Выделили фрагменты из астрологического прогноза Тамары Глоба на сентябрь 2026 года.

Дни, которые в сентябре, требуют повышенного внимания — в делах, в отношениях, в дорогах и в событиях. Это — вечер 3 сентября, вечер 4, вечер 6 сентября, 7, 12, 13, 15 (вторая половина), 18, 19, 20, 22 (первая половина), 26, 28 и 30 сентября.

Астролог Тамара Глоба Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

ОВЕН

Вы займетесь ремонтами, делами дома. Будет много забот и хлопот, которые потребуют не только внимания к окружающим, к семье, но также и финансовых затрат. Это важное время, которое принесет и успехи в творчестве, и в любви. Но больше всего времени и внимания вы посвятите работе, интеллектуальной деятельности, подготовке к новым проектам. Начиная со второй половины осени — вместе с теми, кому интересны ваши проекты и кто компетентен (возможно, это будет семейный бизнес), вы займетесь делами, которые принесут впоследствии большой успех. Действовать не одному, а в сотрудничестве с другими людьми будет просто необходимо. Важный период, который касается и перемен в личной жизни — в период начала и конца второй декады и начала третьей декады сентября. Будьте очень внимательны в дорогах в конце сентября.

ТЕЛЕЦ

Это удачное время для знаний, творчества, для медицины. Хороший период для знакомств, которые принесут вам радость и удовольствие. Удачное время для отдыха, но в начале сентября, будьте очень внимательны в отношениях с женщинами. Важные события коснутся и дружеских связей, а также родственных отношений. Необходимо помочь родственникам. Дел, встреч и поездок будет очень много, поэтому постарайтесь зарядиться энергией и полагайтесь также на людей, которые вокруг вас. Близкие люди не только поддержат вас, но также будут стимулировать вас к развитию и движению вперед. Могут быть срывы, и они коснутся периода второй декады сентября. Но также это удачное время и для творческой работы, и для личных дел. Займитесь вопросами здоровья, особенно в первой декаде и в конце сентября.

БЛИЗНЕЦЫ

Сентябрь — удачное время для решения жилищных вопросов. Это хорошее время для высокого слова, для обучения, для новых связей и знакомств. Но некоторые встречи могут быть неодобрены вашими друзьями, а какие-то деловые планы могут сорваться. Поэтому будьте внимательны к тому, что происходит вокруг вас в конце первой недели и в начале второй недели сентября, а также в конце второй декады и в начале третьей декады сентября. Важное время для дорог и дружеских отношений придет в конце сентября. Это период, который открывает возможные новые связи. Весь месяц Близнецы стараются заработать необходимые им средства, но начало сентября, а также конец месяца потребуют повышенного внимания к финансам.

РАК

Для рожденных под знаком Рак, сентябрь приносит хорошее время для обучения. Это важные встречи, новые знакомства. Вы сможете реализовать литературные и творческие планы, хорошие возможности для того, чтобы представить свои знания публике. Новые связи принесут вам хорошие возможности. В течение сентября вы сможете их реализовать. Это хороший период для обустройства жилья. В течение сентября Рак разовьет повышенную активность, поэтому необходима осторожность на дорогах, особенно в период конца первой и начала второй декады сентября, а также в конце месяца. Со второй декады сентября хорошее время для любви, для личной жизни, для знакомств. Удачное время для зачатия или беременности. Также прекрасный период для отдыха. Новые встречи, интересные люди. Родственники, знакомые, близкие люди поддержат вас практически во всех делах в течение месяца.

ЛЕВ

Для рожденных под знаком Лев сентябрь — это период, который откроет хорошие возможности для доходов. Удачное время для покупок мелких и крупных. Приобретения будут очень полезны, но воспользуйтесь советом ваших друзей и знакомых. Родственники поддержат вас в делах, которые вы запланируете. Удачно — обучение, светские мероприятия. Творческие встречи принесут значительный успех. Но в начале сентября будьте внимательны к окружению: возможны кражи, потери. В конце сентября будьте внимательны в дорогах и в транспорте — поездки могут быть неожиданно неприятными. Люди, которые вас окружают, могут или отказаться от дорог, или что-то изменится в ваших общих планах. В течение месяца прекрасные возможности для доходов вдали от дома, но будет и немало трат. Наибольшее внимание уделите поездкам, которые касаются близких людей и их здоровью в дорогах. Время, которое принесет спорные вопросы на службе или за вашей спиной, возможные сплетни — в начале и конце месяца.

ДЕВА

В сентябре реализуются многие ваши планы и проекты. Дела, которые вы вынашивали ранее, могут принести и успех, и доход. О вас будут говорить, вас будут поддерживать. Это хорошее время для честного продвижения своих идей, проектов. Вас будут окружать люди, которые вас любят, вам помогают, поддерживают вас даже случайные люди — не только те, кто вас хорошо знают, и те, кто знают ваши способности, интеллектуальные и личные качества. Удачное время также и для приобретений. Это — время подарков, это время возможностей. Основываясь на том, что вы уже умеете и что вы уже сделали, на своих талантах и способностях вы будете продвигаться вперед. Друзья, подруги, люди, которые вас окружают, помогут вам и в финансовых вопросах, и поддержат в делах, которые касаются личной жизни. Возможны прекрасные знакомства, но не все связи будут удачными. В конце первой декады и в начале второй декады будьте внимательны к окружению, а также в середине третьей декады сентября.

ВЕСЫ

Сентябрь открывает интересные перспективы. Период требует повышенного внимания ко всему, что вас окружает. Могут рассыпаться связи в начале сентября, и они касаются и прежних отношений, и новых. Но параллельно удачное время для того, чтобы благодаря своим личным качествам продвигаться вперед. Вас будут поддерживать люди, которые вас любят. За спиной готовятся новые планы, и кое-кто готов сделать вам интересные предложения, как деловые, так и личные, и поддержать вас во многих идеях и проектах. Хорошее время для возможностей, которые касаются и интеллектуальных способностей — проявятся ваши таланты и способности. Удачи будут светить в том, что вы представляете как умение наладить связи между людьми. Хорошее время для справедливости. Ваши справедливые решения не раз будут подвергаться испытаниям в течение сентября, но там, где будет правда, впоследствии придет и успех.

СКОРПИОН

В сентябре вас не раз обеспокоят дела, которые касаются работы, вопросов карьеры, отношений с руководством. Но тем не менее, вдали от дома вы будете чувствовать себя очень хорошо. Во многом поддержат друзья, хорошие знакомые, люди, которых вы знаете давно. Вы прислушиваетесь к их мудрым советам, и ранее они помогали вам, и теперь совместные идеи и проекты будут приносить вам успех и продвижение. Весь месяц дороги и люди издалека, дальние партнеры будут поддерживать. Хорошее время для продвижения идей, которые касаются новых планов, но они будут только зарождаться во второй половине сентября — их реализация придет чуть позже. Самое главное внимание придет к вашей персоне в вопросах любви и творчества. Ваш вкус, обаяние, чувства, личная жизнь будут волновать окружающих не меньше, чем вас. Поэтому будьте внимательны ко всему, что происходит вокруг вас и на работе, и в личных делах — особенно в конце сентября.

СТРЕЛЕЦ

В сентябре постепенно отступают трудности, которые беспокоили вас практически все предыдущее время года. В вашу жизнь войдут друзья и подруги, новые люди, новые знакомые, которые откроют перспективные проекты. Вполне возможно, часть из них будет относиться к прежним идеям, но они будут трансформироваться в течение этого и последующего месяца. Удачное время для того, чтобы продвинуть свои проекты у руководства. Вполне возможно, вышестоящие поддержат ваши идеи, но в лучшем варианте. Поэтому постарайтесь прислушаться к тому, какие идеи вам предлагают. Трудное время для заработков. Вполне возможно, будут значительные расходы в начале месяца, а также в начале второй декады сентября. Важный период и в конце месяца — вы будете выбирать между дальними дорогами и делами близких людей.

КОЗЕРОГ

Сентябрь — месяц двойственный. С одной стороны, он приносит хорошие возможности вдали от дома: дальние партнеры будут вас поддерживать, принесут вам новые идеи, и вы сами будете успешно продвигать свои дела вдали от дома. Но возможны трудности, которые затронут отношения с противниками и партнерами. Практически весь сентябрь вы будете немало времени уделять тому, чтобы отстаивать свои права у противников и партнеров. В семье возможны сложности, и особенно в начале сентября вам придется много внимания уделить дому, вопросам имущества, делам родителей, а также карьере. Люди, с которыми вы работаете, будут не только помогать, но и чинить препятствия. Вам придется спорить в вопросах, которые касаются дальнейшей карьеры. Поддержат люди, которые вас любят, близкие родственники.

ВОДОЛЕЙ

Период переоценки ценностей. Вы обдумаете и старые планы, и новые идеи, отношения, которые затрагивали вас. Люди, которые будут вас окружать, могут изменить и ваш взгляд на отношения с ними. Кое-кого из своих друзей и знакомых вы можете потерять, но большая поддержка придет от людей издалека — это женщины, родственные люди. Родственники издалека и хорошие знакомые также будут поддерживать вас, начиная со второй декады сентября. Хорошие возможности откроются в местах вдали от дома. Будут интересные предложения, идеи. Не все из них реализуются, но некоторые принесут большой успех. В течение полугода вы будете реализовывать эти планы. Удачное время для работы. Много времени вы посвятите и вопросам здоровья. Много сил приложите к тому, что касается ремонта, занятия домом или работе на участке. Хороший период для того, чтобы понять, кто вам нужен и важен, а с кем необходимо расстаться.

РЫБЫ

В семье много времени и внимания вы будете уделять детям — их планам, их идеям. Вы пересмотрите отношения с окружающими, с людьми, которых вы любите. Возможны расходы и потери в начале сентября. В конце сентября будьте внимательны к делам, которые касаются работы и отношений с окружающими. В течение месяца придут новые возможности. Некоторые из них рухнут в начале второй и в конце третьей декады сентября. Удачные возможности в течение месяца придут издалека. Дороги принесут хорошие творческие возможности, интересные встречи, любовь. Это время, которое открывает перспективы на последующий период до конца года. Сентябрь также дает активную деятельность. Перспективы, которые нужны вашим детям, вы должны разработать их вместе с ними.

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