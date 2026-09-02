Глава Минтранса Андрей Никитин: Железные дороги «прорубают» тоннели на БАМе

Министр транспорта России Андрей Никитин. Фото: Сергей Отрошко/Фонд Росконгресс

…- Андрей Сергеевич, здравствуйте! Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, биограф министра Никитина.

- Здравствуйте, Александр.

- А вы же сейчас уже во Владивостоке?

- Вот только что прилетел из Бишкека - как раз еду на остров Русский, на ВЭФ.

- Я ночью разговаривал с Олегом Кожемяко. И он мне рассказал, что там очень много интересных проектов по вашей линии…

- Да, это так.

- И те проекты, которые уже известны, о которых вы рассказывали, и какие-то новые. Вы можете нас как-то просветить? С какой целью министр Никитин приехал? И что мы нового услышим от вас? А прежде всего от главы государства, конечно.

- Дальний Восток, Александр, – место очень активного развития транспортно-логистических проектов.

Открываем новые пункты пропуска. Фактически - именно железные дороги «строят» новые туннели на БАМе, - цитирует Никитина KP.RU.

- «Прорубают» туннели? Очень образно.

- Об этом тоже сегодня будем докладывать президенту Владимиру Владимировичу Путину.

Активно ремонтируем аэропорты, причем - и большие, и маленькие. То есть, как аэропорты областных центров, так и - небольших городов, где, кроме авиационного сообщения, другое просто невозможно.

Поэтому сегодня будем все эти проекты показывать нашему руководителю (Президенту России. - А.Г.).

- Из разговора с Олегом Кожемяко я понял так, что новые железнодорожные переходы - это не только для Приморья и не только для дальневосточных регионов, а это для всей России. Потому что поезда из Китая пойдут напрямую, без задержек, без перегрузки. Я имею в виду, не надо перегружать с одного поезда на другой. Я правильно понял логику?

- Конечно. Приморье, Дальний Восток в целом – это очень важное окно экспорта наших товаров и импорта зарубежных. Поэтому, безусловно, все, что делается в Приморье и вообще на Дальнем Востоке, благотворно влияет на экономику всей стране. Это совершенно точно.

- А еще Олег Николаевич говорил - транспортно-логистический порт Первомайский также модернизирован по самым современным техническим требованиям. Тоже при участии участие вашего ведомства?

- Да, смотрите, мы отвечаем за все нормативное регулирование. Конечно, транспортно-логистическую структуру портов выполняют инвесторы. Наша задача - сделать так, чтобы из этого порта можно было вывезти груз. То есть нужны подводящие пути, необходимы железные, автомобильные дороги.

И самое главное, - пункты пропуска, чтобы все это проходило максимально быстро. Поэтому любая транспортная работа – это сочетание как государственных усилий и государственных инвестиций, в том числе и частных.

- Понятно. И я не могу не задать и такой вопрос… (Если сравнивать, или нельзя этого делать?) Если сравнивать Восточный экономический форум и Санкт-Петербургский экономический форум, они дополняют друг друга? И почему вы и там участвовали, и здесь участвуете?

- Сам Петербургский международный экономический все-таки работает на всю страну. Но есть несколько форумов, например, Кавказский, Восточный, - которые более полно раскрывают повестку конкретных регионов, конкретных территорий, наших определенных федеральных округов, где необходим опережающий рост.

Поэтому, конечно, это важное дополнение к Петербургскому форуму. Очень важное.

- И еще, с кем вы уже повстречались, повидались, какие у вас планируются встречи, хотя бы на бегу?

- Я только что прилетел из Бишкека, еду на форум.

Мы продолжим дискуссию, которая началась на полях саммита ШОС с моими монгольскими коллегами, и, конечно, постараюсь принять участие в каких-то сессиях. И, естественно, послушаю президента.

- Кроме проектов, которые вы обсудили в Бишкеке с монгольскими коллегами, что еще с собой из Киргизии везете? Я имею в виду, какие проекты?

- Был очень интересный разговор у руководителя с иранским коллегой (1 сентября в Бишкеке Владимир Путин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.- А.Г.)

Там были конкретные поручения нашему ведомству, связанные с развитием транспортного коридора Север - Юг. Это тоже один из наших приоритетов. Вообще, в целом, практически всегда такие форумы, такие большие мероприятия, как саммит ШОС, они не обходятся без транспортной повестки. Потому что экономическое взаимодействие между нашими странами, конечно, возможно только с учетом развития транспортно-логистических коридоров.

С индийскими коллегами тоже поговорили о том, что нам очень важно создавать новые морские маршруты, развивать Северный морской путь. И здесь Минтранс также принимает максимально активное участие.

- Вы хоть выспались, пока летели? Или вы уже привычны к таким перегрузкам?

- Все еще впереди.

- Спасибо вам огромное. Если что-то будет такое сенсационные, интересное, какие-то фотографии, вы имейте нас в виду, пожалуйста. Я туда не приехал, но мы - «Комсомолка» - всегда рядом» с Министерством транспорта. Наши журналисты на форуме работают.

- Договорились. Спасибо огромное. Очень рад вас слышать.

- Взаимно.

- Хорошего дня.

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