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Звезды2 сентября 2026 18:00

«Она умеет любить»: Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов рассказали о свадьбе, совместной жизни и новом ледовом шоувидео

Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов рассказали о свадьбе и семейных ценностях
Кирилл МИШИН
Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов рассказали о новом ледовом шоу с хитами 90-х, недавней свадьбе и семейной жизни

Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов рассказали о новом ледовом шоу с хитами 90-х, недавней свадьбе и семейной жизни

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева и танцовщик, хореограф, солист TODES и приглашенный солист Большого театра Ильдар Гайнутдинов стали гостями студии Радио «Комсомольская правда». Пара рассказала о новом ледовом шоу с хитами 90-х, недавней свадьбе и семейной жизни, а также поделилась, как они проявляют заботу друг о друге.

Полную версию интервью смотрите на странице KP.RU в ВК Видео.

«Музыка 90-х до сих пор популярна»

– Уже в октябре ты представляешь новое ледовое шоу, на котором соберутся звезды 90-х. В прошлом году тематикой были нулевые, почему ты пошла в обратном порядке, а не вперед, в сторону 2010-х?

Евгения:

- Я не очень люблю говорить: «Мы первые. Никто такого еще не делал, мир такого еще не видывал, вот это эксклюзив». Но так получилось, что никто не делал танцпол на льду. И мы решили сделать формат дискотеки 2000-х, потому что считаю, что тогда писалась самая крутая и кайфовая русская музыка. Фигурное катание, с чем ассоциируется? «Кармен», «Лебединое озеро», опера «Тоска», все серьезное такое, «Призрак оперы»...

Мне захотелось сделать абсолютно новый формат, который будет нравиться не только зрителям, но еще и самим фигуристам, потому что зачастую спортсменам уже сложновато становится катать программы из своего прошлого, хотя это всегда выстреливает. Так и родился формат дискотеки нулевых. В прошлом году все прошло отлично. И мы начали смотреть форматы, куда мы еще можем сдвинуться. Мы остановились все-таки на музыке 90-х, потому что в 2010-х годах уже другая музыка.

И музыка 90-х до сих пор очень пользуется популярностью.

Если мы даже посмотрим на Татьяну Буланову, у нее такой взлет, вообще супер! И у нас есть уже утвержденные артисты: это Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, исполнительница Акула. «Кислотный DJ» будет! И еще много-много исполнителей и песен, которых я, если честно, не знаю. Мне помогает команда, поскольку я была рождена в 1999 году и помощь более старшего поколения очень пригождается.

Евгения Медведева, Ильдар Гайнутдинов и корреспондент КП Кирилл Мишин (слева) в студии Радио «Комсомольская правда»

Евгения Медведева, Ильдар Гайнутдинов и корреспондент КП Кирилл Мишин (слева) в студии Радио «Комсомольская правда»

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

– Ильдар, помогаешь с выбором композиций?

Ильдар:

- У меня есть свой набор исполнителей, которые мне интересны, но они, так получилось, зарубежные. Нашу отечественную музыку 90-х почему-то не слушаю. Это все прошло мимо меня.

– А из фигуристов кто будет на твоем шоу?

Евгения:

- Мы еще продолжаем утверждать список, поскольку вы знаете, что наши спортсмены получили нейтральный статус, и они сейчас все нацелены на международную арену. Я, как спортсменка, абсолютно их поддерживаю. Поэтому некоторые еще подвисают в воздухе, поскольку они не знают, на какие конкретные турниры их допустят, поедут ли они, это будет зависеть еще от их формы. У меня ледовое шоу 2 октября. Соответственно, это напрямую пересекается с турнирами, поэтому полный список спортсменов я пока что назвать не могу. Мы с ними в постоянной коммуникации, но спортсмены будут хорошие и именитые.

«Японцы плакали от счастья»

– Ильдар, этим летом ты получил диплом о высшем образовании, сложно ли тебе далось написание выпускной работы?

Ильдар:

- Мне на самом деле не очень тяжело далось написание диплома, потому что у меня была очень интересная тема, которая напрямую связана с тем, чем я занимаюсь сейчас, чем я хочу заниматься дальше. Это создание современного балетного спектакля в России в XXI веке. Сложности, с которыми мы сталкиваемся, и какие есть перспективы.

На самом деле во всем, что касается танцевальных проектов, мы номер один. Нигде в мире нет такого огромного количества танцевальных проектов, спектаклей. Важно, что это частная индустрия и частные проекты. Продюсеры, предприниматели могут создавать что-то свое, и на это будут выделяться хорошие бюджеты, а тогда будет и хороший спрос у зрителя. У нашего. Потому что на Западе, к сожалению, такого нет, там в этом смысле все намного скуднее. И у нас намного больше возможностей развиваться в этом направлении. Именно поэтому был выбран продюсерский факультет ГИТИСа.

Ильдар Гайнутдинов окончил продюсерский факультет ГИТИСа, защитив диплом летом 2026 года

Ильдар Гайнутдинов окончил продюсерский факультет ГИТИСа, защитив диплом летом 2026 года

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

– Получается, ты продюсер. Будешь Евгению продюсировать?

Ильдар:

- Буду!

– Жень, как поздравила, как отмечали это событие?

Евгения:

- Заказала тортик, всякие вкусняшки. Отметили это киновечером, съели торт на двоих, запили чаем, легли спать. Потому что на следующий день была работа.

– В конце июля, Ильдар, ты выступал в Японии, как все прошло?

Ильдар:

- Замечательно. Это вообще было мое первое знакомство с Японией. Естественно, я ничего не понял, потому что это очень странная страна для меня, как оказалось. И они абсолютно другие — и сами японцы и их культура. Полная противоположность всему тому, что я знаю. В Европе люди больше похожи на нас в плане культуры, религии и ценностей.

Мне очень понравилось в Японии, видно, что эта страна очень заинтересована в искусстве, в танце, даже в современном танце. Хотя мне говорили обратное, что они вообще не воспринимают современную хореографию. Было видно, что им очень интересно, и очень было здорово. Мне лично большой поддержкой было, что Женя вела этот гала-концерт, причем на японском. И японцы там просто кричали, пищали от восторга, плакали от счастья.

«Моя мама была в шоке»: Чем Ильдар покорил Евгению Медведеву

– Женя, как мы уже говорили, ты еще и моя коллега, интервьюер, у тебя есть свое шоу и у тебя было много гостей. Кто удивил больше всего из них?

Евгения:

- Ситуации бывали разные, бывало и такое, что интервью не выходило по инициативе гостя. А я к этому не очень хорошо отношусь, потому что, раз уж ты пришел на интервью, будь добр. Ведь это аренда студии, время людей, деньги, мое время, визажисты, стилисты, это целый продакшн. И когда интервью не выходит по причине того, что «я не хочу», это странно. Вот мы сейчас пришли, а потом, спустя три часа, я напишу в мессенджере: «Знаешь, мне что-то так не понравилось, как ты мне вопросы задаешь, и вообще, вопросы были какие-то тупые. Поэтому интервью не выйдет, а если оно выйдет, то я на тебя в суд подам». Такое тоже было.

Но если мы говорим про приятную часть, то мне очень понравилась беседа с Аленой Водонаевой. Мне очень понравилась беседа с отцом Павлом Островским. Это единственное интервью, которое мы разбили на две части, потому что у нас планировался мотор два часа, в итоге мы писали четыре с половиной. Из длинных моторов у нас с Яной Рудковской тоже 4,5 часа, но мы все-таки сократили до одного выпуска.

Поскольку я уже три года этим занимаюсь, гостей у меня была уйма, но я точно могу сказать, что с каждым разом все сложнее и сложнее найти гостя, с которым можно будет открыто и искренне поговорить и который не будет бояться выражать свое мнение на камеру. Часто человек в жизни классный, открытый, но включается камера, и тут его нужно раскрывать, и в этом уже сложность заключается.

– У нас есть рубрика, которая очень похожа на твое шоу, она называется «Комментируем комментарии». Думаю, даже не нужно объяснять ее смысл. Первый комментарий звучит так: «Аккуратистка в белом, чистом, не пятнышка от мяса, не каждая хозяйка так может, красавица и умница, к тому же очень хозяйственная». Это под видео, где готовишь мясо. Часто ли ты создаешь такие кулинарные шедевры?

Евгения:

- Не так часто, как хотелось бы. Вот Ильдар жалуется, что я слишком редко ему готовлю. В основном на доставке мы живем, поскольку люди мы работающие, не так много времени, хотя готовить я очень люблю. У меня это получается.

Ильдар Гайнутдинов и Евгения Медведева

Ильдар Гайнутдинов и Евгения Медведева

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

– Следующий комментарий звучит так: «Лучшая распаковка огурца, которую я когда-либо видел». Это под роликом, где ты показываешь, как выращиваешь у себя дома овощи.

Евгения:

- Они погибли, потому что я уехала надолго. Без воды, как и все любое живое, загнулось.

– А не думала в будущем купить дачу или частный дом с огородом?

Евгения:

- У меня есть дача. У нас с мамой проект на следующее лето: нам нужна теплица с автополивом и с автоматическим открытием форточек, чтобы там ничего не затухло. Но на такую теплицу уже готовую нужно поднакопить. Чем я и буду заниматься весь оставшийся год, до следующего лета.

– Ильдар, будешь помогать?

Евгения:

- Вы бы знали, как он шедеврально косит траву. Моя мама была в шоке. Он молча взял газонокосилку, покосил весь газон. Для моей мамы это было прям открытие, она целый день потом ходила, снимала на видео, отправляла всем подружкам: «Ты представляешь, Ильдар сам покосил траву!» Помню, бабушка у меня на даче все время этим занималась, либо мы нанимали кого-то. Так, чтобы мужчина в нашей семье пришел и покосил траву... Для моей мамы это было просто вау. У нас идет бытовая притирка не только друг к другу, но еще и мамы с Ильдаром.

– И еще один комментарий: «А все заметили, что он сам ел по одной пельмешке, а ей две на ложку положил». Это на видео с премией «Муз-ТВ», когда вы, видимо, перекусывали там. Как вы еще проявляете заботу друг о друге?

Ильдар:

- Думаю, что самое главное - это чувствовать партнера и понимать, что нужно оставить в покое когда-то или поговорить, подержать, за руку просто взять или приобнять. Вот это намного более ценно, чем когда ты там дверь помогаешь придержать, сумку подхватить, донести. Это все, понятное дело, но я говорю больше про такие вещи, которые на интуиции.

Евгения:

- Понимать, что нужно человеку в данный момент. Тогда мне нужно было две пельмешки.

Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева

Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Она умеет любить»

– Жень, какое умение Ильдара тебя поразило больше всего?

Евгения:

- В повседневном плане - способность Ильдара концентрироваться на чем-то одном, потому что я так не умею, если он берет книгу, он берет ее и читает. Но это какая-то, видимо, особенность психики либо моей, либо Ильдара.

Ильдар:

- Это особенность мужской психологии, потому что мужчина склонен сконцентрироваться на чем-то одном в тот момент, когда женщина способна концентрироваться на десятках разных задач одновременно и все это удерживает в своей голове.

Евгения:

- Пока Ильдар сидит в спальне и читает книгу, я успеваю пойти помыться, намазать крем, сделать маску, посидеть, рилсы полистать.

Ильдар:

- Это про неусидчивость...

Евгения:

– Пять минут почитать, посидеть, повышивать, пойти тряпочкой протереть, и все это время Ильдар сидит и читает книгу на протяжении полутора часов. Меня это поражает. Я на него смотрю и думаю: ты серьезно можешь сидеть на месте полтора часа, просто читать и ни на что не отвлекаться? В моей психике нет такой функции.

Ильдар:

– Мне кажется, ты просто садишься, начинаешь читать, у тебя начинают тревожные мысли сразу лезть в голову. И надо то сделать, надо это сделать, надо тому написать, этому ответить.

Евгения:

– Я вспоминаю все, что я не доделала. И я иду это делать.

– Ильдар, а тебя что удивило в умениях Жени?

Ильдар:

- Могу перечислять много, но самое основное для меня - это умение любить. Она умеет любить. К сожалению, немногие современные девушки и мужчины в наше время могут красиво любить. Ты приходишь домой уставший после работы, ты знаешь, что сейчас отдохнешь. Могут где-то приготовить, могут просто по головке погладить, спросить что-нибудь уместное.

Танцовщик, хореограф, солист TODES и приглашенный солист Большого театра Ильдар Гайнутдинов

Танцовщик, хореограф, солист TODES и приглашенный солист Большого театра Ильдар Гайнутдинов

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Почему для Евгении Медведевой и Ильдара Гайнутдинова так важна свадьба

– Я часто слышу, что свадьба - это просто красивый праздник, особенно в последние годы. А для вас штамп в паспорте имеет значение как таковой?

Ильдар:

- Имеет, конечно. Это тоже, наверное, как зона комфорта, твоя зона безопасности, как фундамент на построение будущего.

Евгения:

- Да, для меня это действительно важно. И кольцо на пальце для меня важно, не потому, что «Смотрите, все, у меня такое вот, а у вас этого нет». Для меня кольцо на пальце означает совершенно другое. Вот Ильдар правильно сказал: зона безопасности, потому что, когда с тобой люди разговаривают. Если ты юная девушка и у тебя есть кольцо на пальце, сразу же издалека видно, что нужно поосторожнее, потому что за этой дамой есть кому присмотреть. И совершенно другое отношение в обществе к тебе начинается, когда ты замужняя. Это правда, сколько угодно люди могут говорить, что это все необязательно. Можно там 10 лет, 15 лет встречаться, люди не женаты, и некоторые люди не носят кольца, это чисто их выбор. Для меня важно, чтобы было видно издалека, что, возможно, нужно будет чуть-чуть придержать дистанцию.

Что Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов рассказали о свадьбе и детях

– Ваша свадьба - это дорогое удовольствие? На что больше всего пришлось потратить?

Евгения:

- Прости господи, на еду больше ушло, чем на декор. Потому что у нас было около 200 гостей. У нас цена по еде вышла большой, именно потому, что само качество продуктов на уровне. Мы хотим, чтобы было вкусно. Возможно, не так много, как на армянских, цыганских свадьбах, где скатерть-самобранка, раки, пиво. Мы хотим, чтобы было изысканно. Поэтому решили потратиться.

– А вы задумывались, какими бы родителями хотели стать?

Ильдар:

- Сейчас такое время, когда детей растят, как цветочки. У родителей такой очень сильный перекос в сторону детей, они их ставят на первое место, все лучшее детям, потом мы там уже как-то. Мне кажется, что дети, как сказал Павел Островский, очень живучие.

Евгения:

- Очень живучие, главное, чтобы опека не знала...Это шутка.

Ильдар:

- Конечно, это шутка. Как мы росли, например: у нас были мамы, которые одни нас растили. Мы прекрасно видели, насколько им сложно, потому что мы их видели редко. И Женя в спорте все детство провела, она была очень сильно занята, я в танцах, тоже в карьере. Несмотря на это, родители все время были с нами. Я думаю, что самое главное для детей, чтобы они знали, что родители просто рядом всегда, и чтобы они жили в каких-то определенных нормах, ценностях моральных, социальных.

– Самый главный вопрос: подружились ли ваши собаки Тофу с Карамелькой и Батоном?

Ильдар:

- Они не знают о существовании друг друга. У меня Батон, он из приюта, как и Карамель, ее тоже бросили, оставили. Они слегка травмированные животные, и очень ревностно относятся к тому, что, допустим, приходит домой еще одна собака, и они могут погрызться, подраться. И это все может как-то не очень хорошо закончиться. Тофу тоже очень нежное создание.

Евгения:

- Тофу у меня не спасенная, слава Богу, наоборот, в тепличных условиях росла. Цветочек мой, корзиночка моя. У нее очень тонкая душевная организация, она бесконечно в меня влюблена, я у нее одна единственная, никого она больше не воспринимает. Она любит всех, но вот мама у нее я, если она увидит рядом со мной какую-нибудь еще собаку, 15 килограмм чистого мяса полетит на эту собачку. Может быть, потом когда-нибудь издалека, по чуть-чуть, может быть, на дачу вместе привезем.

– Женя, ты очень активно лайкала в соцсетях видео с норвежским футболистом Эрлингом Холандом, чем он тебя так заинтересовал?

Евгения:

- Я люблю людей, которые заставляют меня улыбаться, людей, которые не боятся быть собой, людей, которые светятся в толпе. И мне показалось, что он прикольный малый. Сама люблю похихикать, я не про смех говорю, а именно говорю про хихи, когда ты можешь полистать ленту и набраться позитива. Он был везде. Люди веселились, делали мемы, смешные видео, перерисовывали его. Он на это все реагировал, заходил, комментировал, лайки ставил. Для меня это прикольно, когда человек в коммуникации, несмотря на то, что он на пике популярности, мне просто отозвалось. Поэтому у меня был период, когда я за ним следила во время чемпионата мира, и я была не единственная. Весь мир так за ним следил, и мне было смешно. Он поднимал мне настроение, поэтому я лайкала.

Евгения Медведева

Евгения Медведева

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Надеваешь костюм терпилы и идешь извиняться…»

– Напоследок предлагаю снять тренд «Роскошный максимум или базовый минимум». Все очень просто: я называю действие, а вы говорите, является ли это для вас чем-то обыденным или все-таки роскошью. Извиняться, даже если считаешь себя правым.

Евгения:

- Я, например, перед Ильдаром иногда извиняюсь, даже если считаю, что я права, но я понимаю, что, возможно, где-то его задела. При этом для того, чтобы исчерпать конфликт, я к нему подойду и скажу: «Я не права», потому что где-то я повысила голос, где-то я сказала что-то лишнее, но при этом я считаю, что моя позиция, она правильная, при этом я к Ильдару подойду и извинюсь. Для меня это базовый минимум.

Ильдар:

- Наверное, для меня это будет роскошный максимум, потому что я всегда почему-то за справедливость. Дело не в том, что хочется скандала, просто какой-то внутренний темперамент, когда хочется доказать.

Евгения:

- Если я в моменте могу подойти, вот здесь и сейчас. Я поняла, что я что-то сказала не то, но считаю, что поступаю правильно. Я все равно подойду, скажу «извини», прямо здесь и сейчас. У Ильдара есть этот момент просто на следующий день. То есть, если происходит что-то такое, лучше сегодня его не трогать, я знаю, что завтра он все равно подойдет поговорить. Это такая вот притирка.

Ильдар:

- На самом деле нужно уже немного научиться, потому что касается не только наших отношений, Женя умеет очень хорошо подстраиваться под людей, под их состояние, настроение.

Евгения:

- Надеваешь костюм терпилы и идешь извиняться…

Ильдар:

- Не терпила, но просто умный, дипломатичный человек. У меня такого качества, к сожалению, пока нет.

– Отказываться от проекта ради любимого человека.

Евгения:

- Роскошный максимум. Мне кажется, у нас в принципе не может быть ситуации, что я подойду к Ильдару и скажу: «Отказывайся, выбирая либо я, либо проект». Что-то, что может помешать, хотя я даже не представляю, что может помешать нашим отношениям… Мне кажется, первым делом мы сами же откажемся от такого проекта, нежели мы будем ходить друг к другу и говорить, где нам работать, а где нет. Это совершенно тупая и деструктивная позиция.

Ильдар Гайнутдинов и Евгения Медведева

Ильдар Гайнутдинов и Евгения Медведева

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ильдар:

- Мы всегда наоборот радуемся, когда есть работа, но как можно человеку запретить работать, я не понимаю. Надо радоваться, что есть проект, есть работа, есть предложение, это всегда здорово.

Евгения:

- Денежка капает, денежка зарабатывается, в отпуск ездится.

– Дарить подарки без повода.

Евгения:

- Ой, это постоянно. У нас день через день мы подходим друг к другу: «А я тебе подарочек заказал», «А я тебе вот заказала, вот на тебе, вот держи». Да, у нас это на постоянной основе, прям чуть ли не каждый день.

Кто за что отвечал во время подготовки к свадьбе? Как выбирали начинку для торта? Есть ли план, как избежать «бытовухи»? Почему до Евгении сложно дозвониться? Учит ли фигуристка своего супруга, как правильно выходить в свет?

Ответы на эти и другие вопросы смотрите в полной версии интервью «Комсомольской правде» в ВК Видео.

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