Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов рассказали о новом ледовом шоу с хитами 90-х, недавней свадьбе и семейной жизни Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева и танцовщик, хореограф, солист TODES и приглашенный солист Большого театра Ильдар Гайнутдинов стали гостями студии Радио «Комсомольская правда». Пара рассказала о новом ледовом шоу с хитами 90-х, недавней свадьбе и семейной жизни, а также поделилась, как они проявляют заботу друг о друге.

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«Музыка 90-х до сих пор популярна»

– Уже в октябре ты представляешь новое ледовое шоу, на котором соберутся звезды 90-х. В прошлом году тематикой были нулевые, почему ты пошла в обратном порядке, а не вперед, в сторону 2010-х?

Евгения:

- Я не очень люблю говорить: «Мы первые. Никто такого еще не делал, мир такого еще не видывал, вот это эксклюзив». Но так получилось, что никто не делал танцпол на льду. И мы решили сделать формат дискотеки 2000-х, потому что считаю, что тогда писалась самая крутая и кайфовая русская музыка. Фигурное катание, с чем ассоциируется? «Кармен», «Лебединое озеро», опера «Тоска», все серьезное такое, «Призрак оперы»...

Мне захотелось сделать абсолютно новый формат, который будет нравиться не только зрителям, но еще и самим фигуристам, потому что зачастую спортсменам уже сложновато становится катать программы из своего прошлого, хотя это всегда выстреливает. Так и родился формат дискотеки нулевых. В прошлом году все прошло отлично. И мы начали смотреть форматы, куда мы еще можем сдвинуться. Мы остановились все-таки на музыке 90-х, потому что в 2010-х годах уже другая музыка.

И музыка 90-х до сих пор очень пользуется популярностью.

Если мы даже посмотрим на Татьяну Буланову, у нее такой взлет, вообще супер! И у нас есть уже утвержденные артисты: это Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, исполнительница Акула. «Кислотный DJ» будет! И еще много-много исполнителей и песен, которых я, если честно, не знаю. Мне помогает команда, поскольку я была рождена в 1999 году и помощь более старшего поколения очень пригождается.

Евгения Медведева, Ильдар Гайнутдинов и корреспондент КП Кирилл Мишин (слева) в студии Радио «Комсомольская правда» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

– Ильдар, помогаешь с выбором композиций?

Ильдар:

- У меня есть свой набор исполнителей, которые мне интересны, но они, так получилось, зарубежные. Нашу отечественную музыку 90-х почему-то не слушаю. Это все прошло мимо меня.

– А из фигуристов кто будет на твоем шоу?

Евгения:

- Мы еще продолжаем утверждать список, поскольку вы знаете, что наши спортсмены получили нейтральный статус, и они сейчас все нацелены на международную арену. Я, как спортсменка, абсолютно их поддерживаю. Поэтому некоторые еще подвисают в воздухе, поскольку они не знают, на какие конкретные турниры их допустят, поедут ли они, это будет зависеть еще от их формы. У меня ледовое шоу 2 октября. Соответственно, это напрямую пересекается с турнирами, поэтому полный список спортсменов я пока что назвать не могу. Мы с ними в постоянной коммуникации, но спортсмены будут хорошие и именитые.

«Японцы плакали от счастья»

– Ильдар, этим летом ты получил диплом о высшем образовании, сложно ли тебе далось написание выпускной работы?

Ильдар:

- Мне на самом деле не очень тяжело далось написание диплома, потому что у меня была очень интересная тема, которая напрямую связана с тем, чем я занимаюсь сейчас, чем я хочу заниматься дальше. Это создание современного балетного спектакля в России в XXI веке. Сложности, с которыми мы сталкиваемся, и какие есть перспективы.

На самом деле во всем, что касается танцевальных проектов, мы номер один. Нигде в мире нет такого огромного количества танцевальных проектов, спектаклей. Важно, что это частная индустрия и частные проекты. Продюсеры, предприниматели могут создавать что-то свое, и на это будут выделяться хорошие бюджеты, а тогда будет и хороший спрос у зрителя. У нашего. Потому что на Западе, к сожалению, такого нет, там в этом смысле все намного скуднее. И у нас намного больше возможностей развиваться в этом направлении. Именно поэтому был выбран продюсерский факультет ГИТИСа.

Ильдар Гайнутдинов окончил продюсерский факультет ГИТИСа, защитив диплом летом 2026 года Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

– Получается, ты продюсер. Будешь Евгению продюсировать?

Ильдар:

- Буду!

– Жень, как поздравила, как отмечали это событие?

Евгения:

- Заказала тортик, всякие вкусняшки. Отметили это киновечером, съели торт на двоих, запили чаем, легли спать. Потому что на следующий день была работа.

– В конце июля, Ильдар, ты выступал в Японии, как все прошло?

Ильдар:

- Замечательно. Это вообще было мое первое знакомство с Японией. Естественно, я ничего не понял, потому что это очень странная страна для меня, как оказалось. И они абсолютно другие — и сами японцы и их культура. Полная противоположность всему тому, что я знаю. В Европе люди больше похожи на нас в плане культуры, религии и ценностей.

Мне очень понравилось в Японии, видно, что эта страна очень заинтересована в искусстве, в танце, даже в современном танце. Хотя мне говорили обратное, что они вообще не воспринимают современную хореографию. Было видно, что им очень интересно, и очень было здорово. Мне лично большой поддержкой было, что Женя вела этот гала-концерт, причем на японском. И японцы там просто кричали, пищали от восторга, плакали от счастья.

«Моя мама была в шоке»: Чем Ильдар покорил Евгению Медведеву

– Женя, как мы уже говорили, ты еще и моя коллега, интервьюер, у тебя есть свое шоу и у тебя было много гостей. Кто удивил больше всего из них?

Евгения:

- Ситуации бывали разные, бывало и такое, что интервью не выходило по инициативе гостя. А я к этому не очень хорошо отношусь, потому что, раз уж ты пришел на интервью, будь добр. Ведь это аренда студии, время людей, деньги, мое время, визажисты, стилисты, это целый продакшн. И когда интервью не выходит по причине того, что «я не хочу», это странно. Вот мы сейчас пришли, а потом, спустя три часа, я напишу в мессенджере: «Знаешь, мне что-то так не понравилось, как ты мне вопросы задаешь, и вообще, вопросы были какие-то тупые. Поэтому интервью не выйдет, а если оно выйдет, то я на тебя в суд подам». Такое тоже было.

Но если мы говорим про приятную часть, то мне очень понравилась беседа с Аленой Водонаевой. Мне очень понравилась беседа с отцом Павлом Островским. Это единственное интервью, которое мы разбили на две части, потому что у нас планировался мотор два часа, в итоге мы писали четыре с половиной. Из длинных моторов у нас с Яной Рудковской тоже 4,5 часа, но мы все-таки сократили до одного выпуска.

Поскольку я уже три года этим занимаюсь, гостей у меня была уйма, но я точно могу сказать, что с каждым разом все сложнее и сложнее найти гостя, с которым можно будет открыто и искренне поговорить и который не будет бояться выражать свое мнение на камеру. Часто человек в жизни классный, открытый, но включается камера, и тут его нужно раскрывать, и в этом уже сложность заключается.

– У нас есть рубрика, которая очень похожа на твое шоу, она называется «Комментируем комментарии». Думаю, даже не нужно объяснять ее смысл. Первый комментарий звучит так: «Аккуратистка в белом, чистом, не пятнышка от мяса, не каждая хозяйка так может, красавица и умница, к тому же очень хозяйственная». Это под видео, где готовишь мясо. Часто ли ты создаешь такие кулинарные шедевры?

Евгения:

- Не так часто, как хотелось бы. Вот Ильдар жалуется, что я слишком редко ему готовлю. В основном на доставке мы живем, поскольку люди мы работающие, не так много времени, хотя готовить я очень люблю. У меня это получается.

Ильдар Гайнутдинов и Евгения Медведева Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

– Следующий комментарий звучит так: «Лучшая распаковка огурца, которую я когда-либо видел». Это под роликом, где ты показываешь, как выращиваешь у себя дома овощи.

Евгения:

- Они погибли, потому что я уехала надолго. Без воды, как и все любое живое, загнулось.

– А не думала в будущем купить дачу или частный дом с огородом?

Евгения:

- У меня есть дача. У нас с мамой проект на следующее лето: нам нужна теплица с автополивом и с автоматическим открытием форточек, чтобы там ничего не затухло. Но на такую теплицу уже готовую нужно поднакопить. Чем я и буду заниматься весь оставшийся год, до следующего лета.

– Ильдар, будешь помогать?

Евгения:

- Вы бы знали, как он шедеврально косит траву. Моя мама была в шоке. Он молча взял газонокосилку, покосил весь газон. Для моей мамы это было прям открытие, она целый день потом ходила, снимала на видео, отправляла всем подружкам: «Ты представляешь, Ильдар сам покосил траву!» Помню, бабушка у меня на даче все время этим занималась, либо мы нанимали кого-то. Так, чтобы мужчина в нашей семье пришел и покосил траву... Для моей мамы это было просто вау. У нас идет бытовая притирка не только друг к другу, но еще и мамы с Ильдаром.

– И еще один комментарий: «А все заметили, что он сам ел по одной пельмешке, а ей две на ложку положил». Это на видео с премией «Муз-ТВ», когда вы, видимо, перекусывали там. Как вы еще проявляете заботу друг о друге?

Ильдар:

- Думаю, что самое главное - это чувствовать партнера и понимать, что нужно оставить в покое когда-то или поговорить, подержать, за руку просто взять или приобнять. Вот это намного более ценно, чем когда ты там дверь помогаешь придержать, сумку подхватить, донести. Это все, понятное дело, но я говорю больше про такие вещи, которые на интуиции.

Евгения:

- Понимать, что нужно человеку в данный момент. Тогда мне нужно было две пельмешки.

Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Она умеет любить»

– Жень, какое умение Ильдара тебя поразило больше всего?

Евгения:

- В повседневном плане - способность Ильдара концентрироваться на чем-то одном, потому что я так не умею, если он берет книгу, он берет ее и читает. Но это какая-то, видимо, особенность психики либо моей, либо Ильдара.

Ильдар:

- Это особенность мужской психологии, потому что мужчина склонен сконцентрироваться на чем-то одном в тот момент, когда женщина способна концентрироваться на десятках разных задач одновременно и все это удерживает в своей голове.

Евгения:

- Пока Ильдар сидит в спальне и читает книгу, я успеваю пойти помыться, намазать крем, сделать маску, посидеть, рилсы полистать.

Ильдар:

- Это про неусидчивость...

Евгения:

– Пять минут почитать, посидеть, повышивать, пойти тряпочкой протереть, и все это время Ильдар сидит и читает книгу на протяжении полутора часов. Меня это поражает. Я на него смотрю и думаю: ты серьезно можешь сидеть на месте полтора часа, просто читать и ни на что не отвлекаться? В моей психике нет такой функции.

Ильдар:

– Мне кажется, ты просто садишься, начинаешь читать, у тебя начинают тревожные мысли сразу лезть в голову. И надо то сделать, надо это сделать, надо тому написать, этому ответить.

Евгения:

– Я вспоминаю все, что я не доделала. И я иду это делать.

– Ильдар, а тебя что удивило в умениях Жени?

Ильдар:

- Могу перечислять много, но самое основное для меня - это умение любить. Она умеет любить. К сожалению, немногие современные девушки и мужчины в наше время могут красиво любить. Ты приходишь домой уставший после работы, ты знаешь, что сейчас отдохнешь. Могут где-то приготовить, могут просто по головке погладить, спросить что-нибудь уместное.

Танцовщик, хореограф, солист TODES и приглашенный солист Большого театра Ильдар Гайнутдинов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Почему для Евгении Медведевой и Ильдара Гайнутдинова так важна свадьба

– Я часто слышу, что свадьба - это просто красивый праздник, особенно в последние годы. А для вас штамп в паспорте имеет значение как таковой?

Ильдар:

- Имеет, конечно. Это тоже, наверное, как зона комфорта, твоя зона безопасности, как фундамент на построение будущего.

Евгения:

- Да, для меня это действительно важно. И кольцо на пальце для меня важно, не потому, что «Смотрите, все, у меня такое вот, а у вас этого нет». Для меня кольцо на пальце означает совершенно другое. Вот Ильдар правильно сказал: зона безопасности, потому что, когда с тобой люди разговаривают. Если ты юная девушка и у тебя есть кольцо на пальце, сразу же издалека видно, что нужно поосторожнее, потому что за этой дамой есть кому присмотреть. И совершенно другое отношение в обществе к тебе начинается, когда ты замужняя. Это правда, сколько угодно люди могут говорить, что это все необязательно. Можно там 10 лет, 15 лет встречаться, люди не женаты, и некоторые люди не носят кольца, это чисто их выбор. Для меня важно, чтобы было видно издалека, что, возможно, нужно будет чуть-чуть придержать дистанцию.

Что Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов рассказали о свадьбе и детях

– Ваша свадьба - это дорогое удовольствие? На что больше всего пришлось потратить?

Евгения:

- Прости господи, на еду больше ушло, чем на декор. Потому что у нас было около 200 гостей. У нас цена по еде вышла большой, именно потому, что само качество продуктов на уровне. Мы хотим, чтобы было вкусно. Возможно, не так много, как на армянских, цыганских свадьбах, где скатерть-самобранка, раки, пиво. Мы хотим, чтобы было изысканно. Поэтому решили потратиться.

– А вы задумывались, какими бы родителями хотели стать?

Ильдар:

- Сейчас такое время, когда детей растят, как цветочки. У родителей такой очень сильный перекос в сторону детей, они их ставят на первое место, все лучшее детям, потом мы там уже как-то. Мне кажется, что дети, как сказал Павел Островский, очень живучие.

Евгения:

- Очень живучие, главное, чтобы опека не знала...Это шутка.

Ильдар:

- Конечно, это шутка. Как мы росли, например: у нас были мамы, которые одни нас растили. Мы прекрасно видели, насколько им сложно, потому что мы их видели редко. И Женя в спорте все детство провела, она была очень сильно занята, я в танцах, тоже в карьере. Несмотря на это, родители все время были с нами. Я думаю, что самое главное для детей, чтобы они знали, что родители просто рядом всегда, и чтобы они жили в каких-то определенных нормах, ценностях моральных, социальных.

– Самый главный вопрос: подружились ли ваши собаки Тофу с Карамелькой и Батоном?

Ильдар:

- Они не знают о существовании друг друга. У меня Батон, он из приюта, как и Карамель, ее тоже бросили, оставили. Они слегка травмированные животные, и очень ревностно относятся к тому, что, допустим, приходит домой еще одна собака, и они могут погрызться, подраться. И это все может как-то не очень хорошо закончиться. Тофу тоже очень нежное создание.

Евгения:

- Тофу у меня не спасенная, слава Богу, наоборот, в тепличных условиях росла. Цветочек мой, корзиночка моя. У нее очень тонкая душевная организация, она бесконечно в меня влюблена, я у нее одна единственная, никого она больше не воспринимает. Она любит всех, но вот мама у нее я, если она увидит рядом со мной какую-нибудь еще собаку, 15 килограмм чистого мяса полетит на эту собачку. Может быть, потом когда-нибудь издалека, по чуть-чуть, может быть, на дачу вместе привезем.

– Женя, ты очень активно лайкала в соцсетях видео с норвежским футболистом Эрлингом Холандом, чем он тебя так заинтересовал?

Евгения:

- Я люблю людей, которые заставляют меня улыбаться, людей, которые не боятся быть собой, людей, которые светятся в толпе. И мне показалось, что он прикольный малый. Сама люблю похихикать, я не про смех говорю, а именно говорю про хихи, когда ты можешь полистать ленту и набраться позитива. Он был везде. Люди веселились, делали мемы, смешные видео, перерисовывали его. Он на это все реагировал, заходил, комментировал, лайки ставил. Для меня это прикольно, когда человек в коммуникации, несмотря на то, что он на пике популярности, мне просто отозвалось. Поэтому у меня был период, когда я за ним следила во время чемпионата мира, и я была не единственная. Весь мир так за ним следил, и мне было смешно. Он поднимал мне настроение, поэтому я лайкала.

Евгения Медведева Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Надеваешь костюм терпилы и идешь извиняться…»

– Напоследок предлагаю снять тренд «Роскошный максимум или базовый минимум». Все очень просто: я называю действие, а вы говорите, является ли это для вас чем-то обыденным или все-таки роскошью. Извиняться, даже если считаешь себя правым.

Евгения:

- Я, например, перед Ильдаром иногда извиняюсь, даже если считаю, что я права, но я понимаю, что, возможно, где-то его задела. При этом для того, чтобы исчерпать конфликт, я к нему подойду и скажу: «Я не права», потому что где-то я повысила голос, где-то я сказала что-то лишнее, но при этом я считаю, что моя позиция, она правильная, при этом я к Ильдару подойду и извинюсь. Для меня это базовый минимум.

Ильдар:

- Наверное, для меня это будет роскошный максимум, потому что я всегда почему-то за справедливость. Дело не в том, что хочется скандала, просто какой-то внутренний темперамент, когда хочется доказать.

Евгения:

- Если я в моменте могу подойти, вот здесь и сейчас. Я поняла, что я что-то сказала не то, но считаю, что поступаю правильно. Я все равно подойду, скажу «извини», прямо здесь и сейчас. У Ильдара есть этот момент просто на следующий день. То есть, если происходит что-то такое, лучше сегодня его не трогать, я знаю, что завтра он все равно подойдет поговорить. Это такая вот притирка.

Ильдар:

- На самом деле нужно уже немного научиться, потому что касается не только наших отношений, Женя умеет очень хорошо подстраиваться под людей, под их состояние, настроение.

Евгения:

- Надеваешь костюм терпилы и идешь извиняться…

Ильдар:

- Не терпила, но просто умный, дипломатичный человек. У меня такого качества, к сожалению, пока нет.

– Отказываться от проекта ради любимого человека.

Евгения:

- Роскошный максимум. Мне кажется, у нас в принципе не может быть ситуации, что я подойду к Ильдару и скажу: «Отказывайся, выбирая либо я, либо проект». Что-то, что может помешать, хотя я даже не представляю, что может помешать нашим отношениям… Мне кажется, первым делом мы сами же откажемся от такого проекта, нежели мы будем ходить друг к другу и говорить, где нам работать, а где нет. Это совершенно тупая и деструктивная позиция.

Ильдар Гайнутдинов и Евгения Медведева Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ильдар:

- Мы всегда наоборот радуемся, когда есть работа, но как можно человеку запретить работать, я не понимаю. Надо радоваться, что есть проект, есть работа, есть предложение, это всегда здорово.

Евгения:

- Денежка капает, денежка зарабатывается, в отпуск ездится.

– Дарить подарки без повода.

Евгения:

- Ой, это постоянно. У нас день через день мы подходим друг к другу: «А я тебе подарочек заказал», «А я тебе вот заказала, вот на тебе, вот держи». Да, у нас это на постоянной основе, прям чуть ли не каждый день.

Кто за что отвечал во время подготовки к свадьбе? Как выбирали начинку для торта? Есть ли план, как избежать «бытовухи»? Почему до Евгении сложно дозвониться? Учит ли фигуристка своего супруга, как правильно выходить в свет?

Ответы на эти и другие вопросы смотрите в полной версии интервью «Комсомольской правде» в ВК Видео.

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