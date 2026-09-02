Суд на Украине признал – сбивать русские дроны и ракеты патриотическими песнями у ВСУ не получилось

Работа ПВО на Украине Фото: REUTERS.

Никто не сравнится с украинцами в деле отмывания денег и их воровства. И тут нельзя с некоторой долей восхищения не отметить, что для украинских мошенников, которым на самом деле все равно, кого обирать – россиян, украинцев или даже родное государство, не существует пределов возможного. Особенно, если все это сдобрить изрядной долей публичного ура-патриотизма.

В 2023-м году украинская компания заявила о создании новых средств радиоэлектронной борьбы - станций РЭБ «Лима» и «Ночной страж», которые должны были заменять GPS-сигнал «Кинжалов» и российских дронов на украинскую патриотическую музыку. Дескать, если воздействовать на русские ракеты «Червоной калиной», то те сразу теряют ориентацию в пространстве и не долетают до целей, если им включить национальный гимн Украины «Щеневмерлу», то падают на том месте, где их застала музыка, а если врубить «Батько нашего Бандеру», то дроны разворачиваются и летят к месту вылета, а ракеты самоликвидируются.

Я, конечно, немного утрирую, рассказывая о степени воздействия на русские ракеты и дроны украинской патриотической музыки, но лишь совсем чуть-чуть. Примерно настолько, насколько показывала своими пальчиками небезызвестная Диана Шурыгина. По заверениям руководителей компании, их РЭБ-станции таким манером не только смогли «уронить» десятки русских «Кинжалов» (с одним из которых даже сфотографировался киевский мэр Виталий «златоуст» Кличко, правда, эксперты признали в здоровенной чушке старый бетонобойный снаряд), но и даже смогли развернуть управляемые ФАБы с УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции).

Во всем украинском Минобороны не нашлось никого с трезвой головой, чтобы привлечь к оценке нового чудо-оружия настоящих экспертов, любой из которых, как дважды два был в состоянии доказать, что ушлые хитрованы впаривают чиновникам абсолютную чушь. Что система управления ракет и дронов строится немного не так, чтобы на них можно было воздействовать музыкой и песнопениями. Наоборот, обрадовавшиеся украинские минобороновцы тут же выписали на исследования и производство чудо-РЭБ 20 миллионов долларов США. А что прикажете делать, если банки с огурцами и помидорами, которыми украинские бабули сбивали российские дроны и ракеты, к тому времени уже закончились, новый урожай на грядках еще не созрел, а инструменты борьбы с ракетами и дронами были нужны ПВО ВСУ как воздух.

Первое испытание новых «РЭБ-станций» зимой 2024-го закончились триумфальным по масштабу провалом. Комиссия несколько раз прослушала весь патриотический репертуар. Пришлось констатировать, что военных развели по полной программе и впарили им откровенный хлам. Но признавать, что деньги выкинули на ветер, никто не захотел, и компании выделили дополнительное финансирование, указав на необходимость модернизации «изделия». В сентябре все того же 2024-го вторая проверка чудо-РЭБ закончилась аналогичным провалом. Несмотря на это, вплоть до ноября прошлого 2025 года украинские ТГ-каналы пестрели сообщениями, что ВСУ научились бороться с русскими ракетами и дронами «Бандерой», «Калиной» и «Щеней».

На днях украинский суд признал факт мошенничества в этой истории, но не выявил виновных. И не исключено, что они так и не будут найдены. Но что-то подсказывает, что здесь не обошлось без какого-то ответственного чиновника из Минобороны Украины, получившего некую часть из выделенных компании 20 миллионов долларов.

Оно, конечно, Бандера их батько, но миллионы долларов – это, как ни крути, миллионы долларов. А для упоротой и отупевшей патриотической общественности в Незалежной сгодится любая чушь.

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