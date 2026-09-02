Канцлеру Германии Мерцу грозит отставка после выборов 6 ноября. Фото: Michael Kappeler/ dpa/Global Look Press

Какое интересное совпадение. Когда Зеленский впал в истерику от успешных российских ударов, американцы возобновили прямые контакты с Москвой (прилетал директор ЦРУ Рэтклифф, наш министр финансов Антон Силуанов побывал в США), а канцлеру Германии Мерцу грозит отставка после выборов 6 ноября, немецкие власти возбудились от «русских диверсий».

Теперь Европа как никогда едина: Москва, утверждают лидеры Евросоюза, резко обострила «гибридную войну». Отмашкой для стран ЕС стало заявление Берлина о том, что немцы нашли «доказательства» причастности Москвы к инциденту с тремя дронами, обнаруженными 4 августа в аэропорту Лейпцига.

А тут еще на железнодорожном вокзале в Аугсбурге на юге Германии взорвался «подозрительный предмет», рядом нашли еще один. Два человека получили легкие баротравмы. Пока в этом событии «русский след» не обнаружен. Но сомнений нет, что уже ищут.

Хотя какие, в принципе, им нужны доказательства? И так все ясно!

НАЗНАЧИТЬ ВИНОВАТЫМИ РУССКИХ

Министр иностранных дел ФРГ Йоханнес Вадефуль заявил: действия России стали частью «попыток дестабилизации, дезинформации, угроз, саботажа и агрессии, направленных против Европы». Ответ не заставил себя ждать – «Мы с тобой, Германия!», «Нас не запугать!», «Россия не выиграет эту войну!» - раздается из каждого политического евроутюга.

Ох, и долго же испытывала Москва терпение Европы. Нескончаемая череда залетов беспилотников в европейские страны, пожары на военных заводах, диверсии на складах, кибератаки – все эти приписывали России.

Но все же вот так ясно и с немецкой прямотой заявить: «За это ответственен Кремль!», до последнего времени никто не решался.

«Доказательства» раскрыл министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт. Вчера он заявил, что «способ совершения» диверсии с помощью беспилотников в августе, «известен по другим операциям России против Украины… Правительство Германии приходит к выводу, что Россия несет ответственность за гибридную атаку в Лейпциге 4 августа».

Минуточку: «способ совершения… известен». То есть его знают все, включая украинцев? СВР несколько дней назад сообщала, что немцы рассматривают в том числе и украинский след. Но политическое решение принято – назначить виноватыми русских.

Немцы нашли «доказательства» причастности Москвы к инциденту с тремя дронами, обнаруженными 4 августа в аэропорту Лейпцига. Фото: Heiko Rebsch/dpa/Global Look Press

«ПОДБРОСИЛИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»

Вчера Владимир Путин в Бишкеке объяснил журналистам, что поведение Берлина связано прежде всего с внутриполитической ситуацией и катастрофически низкими рейтингами канцлера Мерца: «Он не защищает национальные интересы, торгует ими, очевидные просчеты в экономике… Объяснить можно только одним: что нужно противостоять «агрессивной России». А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства».

Ну а все, как и положено в единой европейской семье, дружно подхватили и стали бурно обсуждать, как за это наказать Россию.

Немцы свою кару уже назвали – они закрывают российское консульство в Бонне и «Русский дом» в Берлине. Еще ужесточат правила выдачи россиянам немецких виз, их общее количество сократят.

На неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в Ирландии участники в эти дни решают, как еще покарать русских. Главная евродипломатка Кая Каллас заявила, что блок готовит «самые масштабные санкции» против Москвы.

Более 1600 компаний и физических лиц включены в проект списка, но их количество, вероятно, увеличится в свете заявления Берлина.

Владимир Путин в Бишкеке объяснил журналистам, что поведение Берлина связано прежде всего с внутриполитической ситуацией и катастрофически низкими рейтингами канцлера Мерца. Фото: IMAGO/Russian President officia/Global Look Press

РАКЕТ И ДЕНЕГ ДЛЯ ЗЕЛЕНСКОГО НЕТ

Еще министры ломают головы, как заставить Грецию и Испанию передать имеющиеся у них ракеты к ЗРК Patriot Киеву. Но греки с испанцами жмотятся, расставаться с арсеналами ради помощи Зеленскому пока не хотят.

Другая головная боль связана с финансовой помощью Украине. Уже сейчас ясно, что выделенного ей на два года еврокредита в 90 миллиардов евро недостаточно. Минобороны незалежной уже объявило, что ему катастрофически не хватает до конца года 23 миллиардов евро. Но поднимать вопрос о новой помощи Киеву лидерам Европы сейчас совсем не с руки – несознательные граждане не поймут, почему они вместо решения их проблем занимаются проблемами Зеленского.

А главарь киевского режима, окончательно поверив в себя как политика планетарного масштаба, пригрозил вчера, что «закроет российское воздушное пространство». Его угроза была адресована не только Москве, но и авиакомпаниям, страховым компаниям и иностранным правительствам, чьи перевозчики продолжают летать через наше небо.

Владимир Путин отреагировал жестко: во-первых, это открытая заявка на гостерроризм; во-вторых, Москва найдет, чем ответить, если Киев попробует выполнить свою угрозу.

Кстати, просящий личную встречу Зеленский, дела которого и в стране, и на фронтах из рук вон плохи, может забыть об этом, если попробует своим пальцем закрыть наше небо.

КРИК ИЗ ЕВРОКУРЯТНИКА

Очевидный провал упорных попыток Европы объявить о грядущей победе Киева, успешные атаки наших войск на украинские объекты, да и явно от отчаяния озвученные Зеленским новые угрозы (от которых ему же по полной и достанется) говорят о том, что перелом в конфликте уже наступил. Только не в пользу Киева и Брюсселя.

Но признать это в Европе неспособны, поскольку ее нынешние лидеры идут в одной связке с Зеленским.

Что остается? Брать инициативу на себя, становясь «боевым петухом», бросая вызов России уже не через украинцев, которые оплошали, а напрямую. Вот и раздался петушиный крик из Берлина, поддержанный дружным квохтанием всего еврокурятника.

Кстати, тема украинских беженцев в Германии, ставшая для немцев одной из главных в последнее время, сейчас явно уйдет в сторону. Правительство ФРГ, обвинив Москву в лейпцигской «диверсии», даже не рассматривало версию провокации под чужим флагом.

Но откуда же тогда появились исполнители, которые названы Берлином «агентами низкого уровня», если все русские в Германии под плотным контролем?

Да и про украинских диверсантов, связанных с подрывом «Северных потоков», теперь тоже подзабудут. Не до этого – все силы бросят на поиск мифических русских бойцов невидимого фронта «гибридной войны».

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