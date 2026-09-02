Матча помогает похудеть?

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Бурый жир в нашем теле называют «хорошим». Во-первых, его мало. Больше всего его у новорожденных младенцев, потому что (и это во-вторых) он отвечает за термогенез. Проще говоря, благодаря тому что бурый жир активно перерабатывает глюкозу, он быстро и эффективно генерирует тепло. Заодно сжигает калории.

У пожилых людей и у людей с лишним весом бурого жира становится мало, поэтому довольно часто пожилые мерзнут, когда становится холоднее.

Что может подстегнуть бурый жир работать активнее? Этим вопросом заинтересовались японские ученые и провели небольшое исследование.

30 здоровых женщин от 18 до 25 лет пили чай матча или плацебо. А потом оценивали активность их бурого жира (у взрослых он находится в основном в надключичной области, вдоль позвоночника, аорты, надпочечников) в прохладном помещении, где было примерно 19С.

Что выяснили: во-первых, холод активировал активность бурого жира у всех участниц несмотря на то, что они пили до этого. При этом матча все же сработала – у 10 участниц, чей бурый жир был не особо активен, то есть термогенез у них был понижен.

Грубо говоря, да, матча подстегнула метаболизм у тех, кто реально мерз, придав их бурому жиру ускорение.

Но считать ее панацеей для худеющих все же не стоит. И на то есть несколько причин:

* Исследование небольшое, участников мало.

* Все участники– женского пола. Мужчины приглашены не были.

* Не было людей с лишним весом.

* Дозировка была только одна – примерно 3 грамма матчи. Это 90 мг кофеина, 283 мг катехинов и 45 мг теанина. Другие дозировки не использовались, возможно, они бы сработали лучше.

Считать чай матча панацеей для худеющих все же не стоит. Фото: franz12/Shutterstock/Fotodom

Так что, если вам нравится матча, наслаждайтесь! Но считать ее сжигателем лишних калорий пока рановато.

Но, надо отметить, что чай матча – это концентрированный источник антиоксидантов и витаминов (Е,С, К и группы В). Недаром многие считают его эликсиром молодости. Правда, слишком увлекаться этим чаем все же не стоит: «В нем высокая концентрация танинов — соединений, ухудшающих всасывание железа из растительной пищи. Железо содержит бобовые, орехи и семена, некоторые крупы (самая известная – гречка), овощи, зелень и так далее. И танины у матчи (из-за того, что она перемолота из цельного листа) свой эффект проявляют интенсивнее, чем у традиционного чая. То есть этот чай может усугубить имеющийся железодефицит.

В группе риска - те, кто страдает анемией или имеет предрасположенность к железодефициту, включая вегетарианцев и людей с несбалансированным питанием. Рекомендую употреблять напиток в интервалах между едой — не менее чем за час до или после приема пищи, чтобы снизить такой негативный эффект», - говорит к.м.н. Валерий Литвинов, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ.

Также матчу стоит употреблять с осторожностью людям, принимающим антикоагулянты (препараты, разжижающие кровь). Дело в том, что в чае много витамина К, который тоже действует как антикоагулянт.

Но если не превышать стандартной дозы (примерно 2-3 грамма на порцию) и пить этот чай не чаще пары раз в день, то негативного эффекта быть не должно.

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