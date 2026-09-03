Генерал армии Анатолий Куликов: У меня и сыновья, и внуки прошли СВО

Бывший глава МВД и вице-премьер России Анатолий Куликов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

4 сентября бывший глава МВД и вице-премьер России Анатолий Куликов отмечает свое 80-летие. Накануне он побывал в студии радио «Комсомольская правда».

«ДЯДЯ ФЕДЯ, ЧЕГО ТЫ ОРДЕН НЕ НОСИШЬ?»

- Анатолий Сергеевич, у вас же есть еще одна должность - вы глава Клуба генералов.

- Клуба военачальников. Он был создан в 2005 году маршалом Сергеевым, бывшим министром обороны. Путин его поддержал. Я президент клуба с 2007-го. Он объединяет офицеров высшего состава — начиная с командарма.

- Ух ты! А они должны вам честь отдавать?

- Когда старший по званию входит, в Клубе подают команду: «Товарищи офицеры!». И все встают.

- Вот что значит армейский порядок. Вы же в этой среде с младых ногтей?

- Это была мечта. Все мои детские игры были связаны с войной. У меня были лучшие самодельные пистолеты, пугачи. Я же родился в 1946-м – когда отец вернулся с фронта. Он был военный водитель. Столько мне рассказывал! Впечатление, что я вместе с ним воевал, рядом был.

- Как его звали?

- Сергей Павлович Куликов. А брат его, Федор Павлович, был пехотинцем. Призван сразу же, с начала войны, был первым номером противотанкового ружья. Пять гитлеровцев уничтожил, три фашистских танка, награжден орденом Красного Знамени. Понимаете – рядовой награжден таким орденом - большая редкость. У него четыре ранения. Три состава полка и три командира полка сменилось за время его службы. Я его спрашивал: «Дядя Федя, чего ты орден не носишь?» Он: «Знаешь, Толик, самая большая награда, что я вернулся живым». В пехоте солдат больше полугода не жил.

Бывший глава МВД и вице-премьер России Анатолий Куликов в студии радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Вы ведь получили погоны лейтенанта в 19 лет?

- Да, когда окончил Орджонекидзевское военное училище внутренних войск имени Фрунзе. С меня даже не высчитывали налог за бездетность. Я пошел в финчасть выяснять, почему меня игнорируют? Отвечают: «Налог начисляется с 20 лет, ты еще не дорос!» Я: «Вы уж с меня высчитывайте, а то потом придется всю получку отдать».

- Вы же мечтали стать генералом?

- Конечно, нет. Когда я пришел в войска, командирами рот были еще фронтовики. Один воевал с японцами на Дальнем Востоке, второй - на Юго-Западном фронте под командованием Малиновского...

Крайний справа - отец генерала армии Анатолия Куликова. Фото: личный архив

КУЛИКОВСКАЯ БИТВА КУЛИКОВЫХ

- Вы распад СССР ощутили на себе раньше многих в стране.

- Ни одно поколение русских людей не остается без войны. Мне досталась Чеченская.

Мы лейтенантами ворчали: наши отцы Родину защищали, а у нас — караулы да конвоирование. Не для того учились... Но когда я стал командиром дивизии, рванул Чернобыль в 1986-м. А 1988-м - Сумгаит.

В 1990-м я - начальник Управления внутренних войск по Северному Кавказу и Закавказью, два года у меня не было отпусков. По 250 суток командировок в год. Бывало, выйдешь из вертолета, и голова полчаса крутится, как винт.

Моим сыновьям и внукам досталась уже СВО...

- То есть у каждого поколения Куликовых – своя Куликовская битва?

- Получается так. У меня десять внуков, два правнука и правнучка. Вот внука жду в отпуск из СВО.

Анатолий и Валентина Куликовы вместе уже 59 лет. Фото: личный архив

- А у вашей супруги какая роль на этом Куликовом поле?

- Надежного тыла. Тыл войну не выигрывает, но проиграть может. Мой тыл мои сражения не проиграл!

У Вали (Валентины Викторовны) не было выбора - ехать или нет за мужем. Ее вопрос каждый раз был: «Когда?» За одну ночь упаковывала вещи. Мастер была по упаковкам.

Она педагог, но кем только работала! И машинисткой, и воспитателем детсада, и музыкальным руководителем. Она же пианистка. В детстве с отцом ходили по соседям пилить дрова, чтоб заработать на пианино. При переездах я отдал инструмент детям старшего брата. А когда Валя узнала, что они хотят ее пианино продать, заплакала. «Валя, мы его назад заберем,» - пообещал я. И мы выкупили это пианино, оно сейчас у нас. Иногда сядет и поиграет, душу отведет.

- Фильм Говорухина «Благословите женщину» вы смотрели? Это точное кино про офицерскую жену?

- Абсолютно! Мы начинали в казарме жить. Командир роты в Рославле выделил мне предбанник перед санчастью, старшина дал старый шкаф. Диван, кровать купили на свадебные деньги. Если кто-то из солдат в санчасти ругнется, Валя стучит в стенку: «Мы дома, прекратите!».

- Слушались ее?

- Еще как!

Анатолий Куликов с теплотой рассказал о своем надежном тыле — жене Валентине Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ЖЕНА-КОМАНДИР

- А как вы познакомились?

- Я после училища на танцах познакомился с девушкой, назначил свидание, чищу ботинки. Подходит старлей Николай Сидоркин: «Анатолий, у моей супруги Полины день рождения. Давай зайдем». Я: «На свидание спешу» А он: «Да мы быстро, шампанское выпьем, шоколадку съедим - и гуляй». Зашли, Полина чай налила: «Пойду подружку позову». И заходит такая красавица – я и пропал! А перед девушкой, к которой на свидание не пошел, извинился: полюбил другую! Ведь и правда полюбил – раз и навсегда. Валя мне подарила двух сыновей, дочку-красавицу. Говорит: «Если б так часто не переезжали, у нас было бы десять детей».

- А кто у вас командир в семье?

- Я лучше скажу, что командир Валентина Викторовна.

НЕ «ГЕНЕРАЛЬСКИЙ СЫНОК»

- Кто еще из ваших сыновей, внуков воевал?

- Старший сын Сергей прошел первую и вторую Чеченскую. На СВО два года воевал, уже будучи на пенсии. У него краповый берет, полковник, командир отряда спецназа.

- А кому дают краповый берет?

- Это еще я подписывал приказ, будучи командующим внутренними войсками. Краповый берет имеют право носить отличившиеся в бою. В том числе умелые командиры. Мне Совет краповых беретов разрешение носить выдал.

Анатолий Куликов: "Краповый берет имеют право носить отличившиеся в бою, в том числе умелые командиры" Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Детям вашим не говорили: «генеральский сынок»?

- Они ни разу меня не подвели. Кстати, был такой министр внутренних дел СССР Федорчук, он запрещал сыновьям офицеров служить в частях, где служил отец. Глупость несусветная. Есть рабочие династии. Почему нельзя военным?

Когда сына Сергея досрочно представляли к званию подполковника, бумаги на подпись принесли мне. И я, зная, как в армии относятся к сынкам генералов, вычеркнул его из списка. Чтоб не говорили: «блатной».

- Он обиделся?

- Он все понял. А через месяц меня освободили от должности. Жена ворчала: «И самого уволили, и сыну карьеру испортил».

- Серьезно?

- Шутила. Когда уволили, она меня встречала шампанским: «Праздник-то какой в семье! И у чеченских боевиков — тоже...» Меня отправили в отставку в 51 год...

- Есть воспоминания генерала Трошева о вас. Он говорит, таких генералов, которые не прячутся за спинами солдат и не ловчат, долго не держат.

- В жизни по-другому и не бывает. Слава богу еще так... Я судьбе благодарен.

Внуки генерала - Илюша и Толя Куликовы - после четвертого класса пошли в кадетское училище. Фото: личный архив

КУЕШЬ МОЛОДЕЖЬ

- А ваши внуки - настоящие «куликовцы»?

- Да, все – молодцы. Вы мне недавно звонили, задавали «Вопрос дня» про молодежь. Почему подростки под влиянием спецслужб с Украины идут поджигать подстанции, заправки.

- Да, есть такая беда.

- Давайте называть вещи своими именами – диверсия – не проступок, а предательство родины. Почему их так легко вербуют?

Вот мы - были пионерами, комсомольцами. Убирали картошку, пшеницу ворошили. Школа нас не просто учила, а воспитывала. А сейчас школа «оказывает услуги». Это же работа вхолостую! Это и есть брешь, в которую проникают враги, промывают мозги юнцам.

Мы в Клубе военачальников были в шоке, когда узнали, что в стране 60 разных учебников истории.

Спрашиваем замминистра образования: «Когда перейдете на единый учебник?» Он: «Мы разработали пятилетнюю концепцию». Понимаете? Вот так любую идею замыливают бюрократы...

Бывший глава МВД и вице-премьер России Анатолий Куликов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В ЧАС НОЧИ В КРЕМЛЕ

- Вы обсуждаете ход СВО с сыновьями, внуками?

- Конечно. С теми, кто имеет к этому отношение. Допустим, Сергей, старший сын, был на СВО два года. Я его сажал перед собой и расспрашивал. И если видел, что где-то что-то не очень здорово, звонил, например, Бортникову, главе ФСБ. Даже Путину рассказывал.

- А при каких обстоятельствах вы встречались?

- Ночью, с нуля часов до часу. В Кремле. Так работает президент, я даже удивился. Ведь задача Клуба военачальников - использовать колоссальный опыт генералов. Он не должен уйти в грядки на даче.

Вот они выработали полтора десятка предложений. Президент слушал внимательно.

- Что-то из этого принято?

- Да. Например, создан отдельный род войск - воздушно-космические силы. Говорили и об идеологии. И мне показалось, президент согласен со мной... О судебной системе. Я считаю, за преступления на крови наших солдат нужно жестче наказывать. Ворующие на военных заказах во время СВО заслуживают расстрела.

- Вы за возвращение смертной казни?

- Я не стеснялся говорить об этом и в Совете Федерации, и в Думе. Понимаете, воруют и не боятся. Перед солдатами стыдно, что встречаются начальники - жулики. Как можно бойцам вместо мяса в тушенку класть уши и хвосты?! Одного бы расстреляли, следующий подумал бы.

- А судебные ошибки? Они же бывают? А человека уже расстреляли...

- Ошибки бывают, но это исключения.

СЕКРЕТ ПАТРИОТА

- А как вы в семье патриотизм воспитываете? Есть секрет?

- Мы с сыновьями после моей отставки поехали в автопутешествия. От Владивостока до Москвы, от Москвы до Лиссабона. По Средней Азии, Закавказью, Турции, Болгарии, Румынии, Украине — вокруг пяти морей - и вернулись в Ростов. Наездили 110 тысяч километров. По-настоящему стали друзьями. Я же сыновей не видел, когда служил. Валя их воспитывала. Когда я приезжал из командировки и смотрел их дневники, я не у пацанов, а у Вали спрашивал: «Почему тройка?»

И сейчас сыновья тоже путешествуют семьей. По своей стране в первую очередь. Это важно. Так и начинается патриотизм.

- А на ваш день рождения все ваши сыновья и внуки встают перед вами, как в Клубе генералов?

- Они же офицеры! Но мы редко бываем в одном месте. Еще когда я был министром, не получалось дни рождения отмечать – все время на работе. Тогда жена и дети решили: будем поздравлять отца в ночь накануне. И ровно в 12 часов, кто где в этот день окажется - в Ростове, в Сочи, на Дальнем Востоке, поднимают бокал с шампанским.

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