Федоров подставил Зеленского, уведя из-под носа важный козырь: «просроченный» готовит месть

Зеленского переиграл на его же поле экс-министр обороны Украины Михаил Федоров Фото: REUTERS.

Зеленского переиграли на его же поле, и кто? Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров. Все считали, что Федоров полетел в США, дабы заручиться там политической поддержкой в борьбе за президентский пост на будущих выборах президента Украины. А Федоров взял и огорошил всех своими переговорами с представителями американского бизнеса и даже фотографией с главой американской военно-технологической компании Palantir Алексом Карпом.

Оказалось, что Федоров создает свою фирму, а Карп со своей компанией станет спонсором этой фирмы. Получается с точки зрения бизнеса идеальный тандем – У Федорова есть свои компании по сборке беспилотников на Украине, он знает в этой области все и всех, и про БпЛА, и про компании, которые этим занимаются, от поставок элементов до сборки конечного продукта. У Карпа своя часть – системы наведения БпЛА, искусственный интеллект в дронах, возможность создания беспилотников любой конфигурации, в зависимости от поставленной задачи. Очень серьезный задел с обеих сторон.

Федоров взял и огорошил всех своими переговорами с представителями американского бизнеса. Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

И единственный проигравший на этом ристалище – украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский. Он-то считал себя единственным владельцем заветных технологий украинских беспилотников. Более того, по его замыслу, все они должны были продаваться под эгидой близкой к нему компании Fire Point. «Просроченный» хотел сделать это элементом торга с Западом – мол, он готов поделиться и даже конкретной продукцией, но в ответ на предоставление технологий и вооружений конкретных наименований в необходимой комплектации. В идеале он бы потом мог стать экспортером и оружейным бароном, что в условиях нестабильно мира вокруг всегда является надежным источником не просто заработка, а неуклонно растущего семейного благосостояния. Хотя там уже наворовано столько, что хватит и праправнукам, но денег, как говорится людьми определенного склада личности, слишком много не бывает.

А теперь все пошло прахом. Все, над чем Зеленский неустанно работал последние годы, выстраивая из себя очень важную персону, остро необходимую всем, посыпалось, как карточный домик. Вот, допустим, приедет он к Трампу и скажет ему: «Дорогой Дональд, я готов передать США все технологии беспилотников в обмен на лицензию по производству ракет для «Пэтриот» А Трамп ему в ответ: «Дыр Володья, спасибо, у нас все и так есть». И по плечу покровительственно похлопает. В лучшем случае. А может и не похлопать. Или не по плечу и не по-дружески и не покровительственно.

А больше «Володье» и предложить-то будет нечего. Останется только попрошайничать, да и то под залог жизней украинцев. Что с Трампом может и не сработать. Зато наверняка сработает с европейцами.

Обошел его Миша Федоров на повороте. Вчистую. И все будущие деньги забрал под себя. Что Зеленскому, конечно, особенно обидно. И вряд ли он отнесся к сему равнодушно. А, значит, будет мстить, и скоро мы в этом убедимся, увидев, как из экс-мошенника (но можно ли сказать « в прошлом мошенник»-?) и экс-министра Федорова на Банковой будут лепить «агента Кремля».

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