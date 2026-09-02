Вице-президент банка назвала фактор, который позволяет российскому бизнесу удерживать курс в меняющейся экономике

Долгосрочное планирование остается ключевым условием развития бизнеса даже в условиях изменения экономической конъюнктуры. При этом большой горизонт планирования не означает неизменность решений. Предпринимателю важно быть готовым менять инструменты и тактику, но при этом сохранять понимание того, к какой цели он движется. Таким мнением поделилась старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова во время бизнес-завтрака «Время для действия: возможности приумножения капитала для бизнеса и частных инвесторов», который организовал банк на полях ВЭФ-2026.

В мероприятии участвовали представители госорганов, институтов развития и бизнеса. На деловом завтраке также выступили губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, первый вице-губернатор – председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

Вера Подгузова озвучила прогнозы аналитиков банка: рост ВВП по итогам года может составить около 1%, инфляция — порядка 7%. В таких условиях, отметила спикер, предпринимателям важно учитывать изменение стоимости финансовых ресурсов при принятии инвестиционных и операционных решений.

— Долгосрочное планирование — это самый важный аспект в бизнесе для понимания стратегической цели, оценки возможных сценариев. Когда у бизнеса есть понятный горизонт развития, текущая неопределенность не отменяет стратегию, а становится фактором, который нужно учитывать при выборе конкретных решений, — сказала Вера Подгузова.

На бизнес-завтраке также обсуждали развитие Дальнего Востока. Вера Подгузова отметила высокий инвестиционный потенциал региона. Вице-президент рассказала об участии ПСБ в инфраструктурных проектах, в том числе в строительстве гостиничных комплексов и развитии спортивной инфраструктуры в Приморье. Еще одним перспективным направлением она назвала креативную экономику, которая сегодня становится драйверов экономического развития. Эта сфера включает не только традиционные индустрии, но и IT, искусственный интеллект, интернет-платформы, моду, а также экспорт российских дизайнерских решений.

Для бизнеса Дальнего Востока значимым фактором остаются и международные связи. По словам Веры Подгузовой, Владивосток занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга по объему международных платежей. Это отражает тесное взаимодействие бизнеса с зарубежными партнерами, прежде всего с Китаем.