Политическая философия «шанхайского духа»

Фото: Официальный сайт Президента Республики Казахстан / akorda.kz

В Бишкеке завершился саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), приуроченный к 25-летию создания объединения. Вместе с лидерами других стран его работе принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который выступил на заседаниях Совета глав государств и «ШОС плюс», провёл переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, а также дал эксклюзивное интервью китайскому агентству Синьхуа.

Напомним, что в созданную в 2001 году Организацию сейчас входят 10 стран: Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Пакистан, Иран и Беларусь. Их общая территория составляет более 35 млн квадратных километров (около 65% территории Евразии), а совокупное население превышает 3,4 млрд человек (около 42% населения планеты). Совокупный ВВП - около 24,5 триллиона долларов США (примерно 24-25% общемирового ВВП). На долю объединения приходится более 15% мирового товарооборота. По прогнозам экспертов по итогам 2026 года объем взаимной торговли между странами ШОС достигнет 720 млрд долларов.

«Цель – построение сильного и процветающего сообщества ШОС»

В своём выступлении на Совете глав государств президент Казахстана отметил, что за четверть века Шанхайская организация сотрудничества прошла большой путь от «шанхайской пятёрки» до крупной международной организации, простирающейся на большей части Евразии и объединяющей почти половину всего человечества. Её уникальность, считает Токаев, в том, что она объединяет разные по сути, но единые по духу страны, воплощая на практике принципы невмешательства, уважения суверенитета, взаимного доверия, открытости и сотрудничества.

«Сегодня это по-настоящему успешная, влиятельная и востребованная международная структура, действующая вне логики военно-политических блоков, не направленная против каких-либо государств. Она зиждется на совершенно иной политической философии – «шанхайском духе», в основе которого лежат идеи совместной работы во имя прогресса. Наша основная цель – построение сильного и процветающего сообщества ШОС», – подчеркнул глава Казахстана.

Фото: Официальный сайт Президента Республики Казахстан / akorda.kz

В числе ключевых направлений, которые помогут достичь этой цели, Токаев назвал укрепление взаимного доверия и сотрудничества в сфере безопасности. В этой связи казахстанский лидер предложил провести Министерскую конференцию ШОС по вопросам стратегической стабильности и мерам доверия на Евразийском континенте, а в повестку включить вопросы снижения военных рисков, сдерживания новой гонки вооружений и предотвращения опасных инцидентов.

«Борьба с «тремя силами зла» – терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом – остаётся приоритетом нашего взаимодействия. Эти угрозы всё теснее переплетаются с транснациональной преступностью, наркотрафиком, незаконным оборотом оружия и киберугрозами. Казахстан поддерживает цели и задачи создаваемых Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности, а также Антинаркотического центра ШОС. Их деятельность позволит вывести координацию компетентных органов наших государств на качественно новый уровень и повысить результативность совместной работы на этом направлении», – добавил президент.

Приоритетным направлением, имеющим «стратегическое значение», Касым-Жомарт Токаев считает наращивание торгово-экономического и инвестиционного партнерства. Несмотря на то, что взаимный товарооборот стран ШОС уверенно приближается к одному триллиону долларов, экономическая взаимосвязанность пока не в полной мере соответствует имеющимся возможностям, полагает глава государства.

«Важно максимально задействовать ресурсный, производственный и технологический потенциал государств – членов ШОС, создавать новые точки роста и устойчивые деловые связи. Казахстан выступает за формирование широкого торгово-инвестиционного пространства ШОС с минимальными барьерами, цифровыми процедурами и развитой транспортно-логистической связанностью. Считаем важным переходить от договоренностей к конкретным инициативам. Предлагаем внедрить механизм пилотных индустриальных консорциумов, который позволит государствам реализовывать проекты по мере готовности к ним, не дожидаясь присоединения всех участников. Успешные начинания могут масштабироваться на всю Организацию», – заявил Токаев.

Фото: Официальный сайт Президента Республики Казахстан / akorda.kz

Президент Казахстана призвал к запуску зон трансграничной торговли ШОС на базе действующих центров приграничного сотрудничества, поддержал инициативу Китая по созданию Банка развития ШОС, а также предложил ускорить создание современного транспортно-логистического каркаса Евразии. По его убеждению, географическая связанность государств является стратегическим преимуществом ШОС.

«Казахстан придаёт большое значение сопряжению мегапроекта «Один пояс, один путь», Транскаспийского международного транспортного маршрута, коридора «Север – Юг», а также перспективных торговых путей между Центральной и Южной Азией. Казахстан готов содействовать продвижению транспортных инициатив на всем пространстве Организации. Поддерживаем цифровизацию таможенных процедур, взаимное признание электронных документов, применение принципа «зеленых коридоров» и других современных механизмов. Эффективным решением могло бы стать создание Единой цифровой платформы транзита ШОС для беспрепятственного сопровождения грузов от пункта отправления до конечного получателя. Предлагаем разработать и принять Стратегию транспортной взаимосвязанности Шанхайской организации сотрудничества до 2035 года», – сказал Токаев.

Ещё одним приоритетом казахстанский лидер считает формирование нового технологического уклада. По его мнению, стремительное развитие искусственного интеллекта и цифровых технологий требует от стран ШОС не только адаптации к происходящим изменениям, но и опережающих решений.

«Казахстан выступает за расширение международного сотрудничества в этой сфере. В этом году наша страна вошла в число учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, созданной по инициативе Китая. Поэтому считаем уместным предложить создать под эгидой ШОС Сеть центров искусственного интеллекта с участием ведущих университетов, научных учреждений и технологических компаний государств-членов», – предложил Токаев.

Фото: Официальный сайт Президента Республики Казахстан / akorda.kz

В заключение глава государства подтвердил готовность Казахстана приложить максимум усилий для вывода многогранного партнёрства в рамках ШОС на качественно новый уровень.

«Нет сомнений в том, что благодаря взаимному доверию и солидарности мы достигнем еще больших высот на пути прогресса. Казахстан готов пройти этот путь вместе с вами», – подвёл итог Касым-Жомарт Токаев.

Стратегия всеобъемлющего партнёрства

На полях саммита ШОС казахстанский лидер провёл переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе этой встречи Владимир Путин поздравил Токаева с успешным проведением выборов в Курултай, отметив, что их результаты подтвердили широкую поддержку стратегического курса главы государства на дальнейшее развитие Казахстана, укрепление внутриполитической стабильности, развитие экономики и решение широкого круга вопросов, связанных с повышением уровня жизни людей.

«Процесс модернизации Казахстана будет продолжаться в соответствии с национальными интересами. Полагаю, что Россия останется нашим основным инвестиционным и торговым партнером. Этот процесс я всемерно поддерживаю», – в ответном слове подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Официальный сайт Президента Республики Казахстан / akorda.kz

Кстати, перечисленные на саммите приоритеты по многоплановому стратегическому сотрудничеству с разными странами президент Казахстана подтвердил в интервью китайскому агентству Синьхуа. Токаев заявил, что Казахстан намерен «последовательно укреплять вечное всестороннее стратегическое партнёрство с Китаем, наполняя его новым содержанием и открывая новые горизонты сотрудничества», а также заверил, что республика продолжит координацию с Китаем в рамках ООН, ШОС, СВМДА и всецело поддерживает сотрудничество в формате «Центральная Азия - Китай».

Оценивая стратегическое партнёрство с Китаем, Токаев отметил, что оно охватило все ключевые сферы - от торговли, инвестиций, энергетики и транспорта до промышленной кооперации, сельского хозяйства, цифровизации, медицины, науки, образования и культуры. Поскольку Казахстан является естественным связующим звеном между Востоком и Западом, то одним из стратегических направлений двусторонних отношений являются транспорт и логистика. Развитие мегапроекта «Пояс и путь», Транскаспийского международного транспортного маршрута, строительство новых железнодорожных линий, расширение сухих портов и логистических терминалов, модернизация пограничной инфраструктуры «формируют принципиально новую конфигурацию транспортных связей между Азией и Европой», считает глава государства.

«Транскаспийский международный транспортный маршрут становится важнейшим звеном транспортного сообщения между Китаем и Европой, и наша общая задача – сделать его максимально конкурентоспособным. Поэтому особое значение мы придаем внедрению «умной таможни», цифровизации документооборота, синхронизации информационных систем, автоматизации пограничных процедур», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев в интервью агентству Синьхуа и отметил, что одним из наиболее важных направлений нового этапа казахско-китайского партнёрства может стать технологическое сотрудничество.

Участники заседания Совета глав государств приняли Бишкекскую декларацию и ещё 27 документов, включая соглашения в сфере безопасности и искусственного интеллекта и программ по борьбе с наркотиками и развитию транспортных коридоров.