«Мама, я могу говорить по-русски!»: похищенная в Мексике юная россиянка вернулась к семье в тяжелом состоянии

Кристина вернулась в семью с подорванным здоровьем Фото: семейный архив.

Почти три года пианистка Марина Романова и композитор Орасио Антонио Рико Мачука ждали, когда их фактически похищенная в Мексике дочь Кристина снова переступит порог дома. Этот день наконец настал. Но возвращение 18-летней девушки из мексиканской системы опеки оказалось лишь началом новой борьбы.

Марина Романова рассказала KP.RU, что сейчас происходит с Кристиной.

Кристина приехала в Мексику в 2016 году. В России родные Марины попали в ДТП: ее мать погибла, брат стал инвалидом. Живущая в Мексике пианистка усыновила своего племянника Андрея, сводного брата Кристины, а затем и ее саму. Казалось, все шло хорошо. Девочка интенсивно училась и собиралась поступать в консерваторию по классу скрипки.

Кристина, Марина и Андрей Фото: семейный архив.

Беда нагрянула внезапно: Кристину забрали прямо из школы и поместили в учреждение опеки. Родственники предполагали, что ее намереваются продать местной мафии.

Как выяснилось позже, с Кристиной онлайн познакомился мексиканец, заверял в неземной любви и предложил «идеальную схему»: чтобы родители девушки им не препятствовали, она должна попасть в приют, а уж после этого они смогут встречаться. Эта схема в Мексике, увы, распространена - подростков психологически обрабатывают, затем из приютов по-тихому «сдают» торговцам людьми.

Эктор Алехандро Очоа Сьерра, который занимался психологической обработкой Кристины. Фото: семейный архив.

Против приемных родителей Кристины выдвинули обвинения в домашнем насилии - и они не подтвердились. Несмотря на это, девочку семье не возвращали.

Все это время Марина Романова пыталась добиться встречи с дочерью, обращалась во все инстанции. Огромную поддержку ей оказывали наши дипломаты в Мексике (делом Кристины плотно занимался глава консульского отдела Яков Федоров) и Москве, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Лишь неделю назад Кристина наконец смогла вернуться к родителям.

Как рассказала Марина в эксклюзивном интервью KP.RU, теперь ее дочери предстоит восстановить пошатнувшееся здоровье, документы и заново привыкнуть к собственной семье.

«ВО ВЗГЛЯДЕ БЫЛО ВСЕ СКАЗАНО»

19 июня Кристину, которой исполнилось 18 лет, формально отпустили из учреждения опеки. Но свобода оказалась неполноценной: девушку поселили … по секретному адресу и устроили на работу.

Где она находится, не сообщали ни матери, ни российскому посольству под предлогом того, что еще не состоялось судебное слушание, где мексиканская прокуратура тщетно собиралась доказать, будто девочку изъяли законно.

«Целый год судья требовал, чтобы на разбирательстве появилась сама Кристина, но ее скрывали. Наконец заседание состоялось 5 августа, и на него привезли дочку, - объясняет Марина. - Я была в предынфарктном состоянии от счастья, увидев ее. И в это же время я должна была воевать со всеми. Но я справилась. Дочечка моя сидела, мы с ней переглянулись, и сразу поняли друг друга. Все было во взгляде сказано: «Мама, я тебя люблю», и я ее тоже. Знаете, как у китов — когда китенок чувствует сигнал от матери за десятки километров».

Мать попросила судью официально объяснить статус дочери: если девушка свободна, почему семья не может ее видеть и почему она не может вернуться домой? Судья ответил, что Кристина «ни в коем случае не лишена свободы» и может распоряжаться собой без ограничений.

Но домой в тот день она не вернулась. Сразу после суда ее вывели из зала сотрудники прокуратуры и опеки, даже не дав обняться с матерью.

Кристина (третья справа) с приемными родителями и российскими дипломатами. Фото: Посольство РФ в Мексике

«МАМ, Я ТАК ХОЧУ КУШАТЬ»

На следующий день Марине позвонил муж.

«Марина, бегом, Кристина стоит у дверей нашего дома». Услышав это, я бросила все свои партитуры и помчалась туда с работы», - вспоминает женщина.

Кристина приехала в сопровождении двух сотрудниц прокуратуры и службы защиты детей. И сразу бросилась матери в объятия.

«Первое, что сказала: «Мам, я так кушать хочу». Все это время она говорила только по-испански. «Дочь, а почему не по-русски?» - спросила я. «Я что-то вообще уже ничего не помню, мама».

Дома были пельмени. И произошло то, чего Марина никогда не забудет.

«Моя дочка, когда начала есть пельмени, вдруг как заговорит по-русски, без остановки. Она закричала: «Мама, я могу говорить по-русски! Смотри, как я хорошо говорю по-русски».

ПОДОРВАЛИ ЗДОРОВЬЕ

Выяснилось, что за время пребывания в учреждении опеки состояние Кристины оказалось серьезно подорвано. Ночью она пожаловалась, что ей стало плохо после приема назначавшихся до встречи с родителями психотропных препаратов. Девушку экстренно повезли в больницу.

По словам Марины, сейчас Кристина принимает шесть таблеток в день, но постепенно снижает дозировку. Время от времени ей становится плохо - температура падает до 35, пульс едва прощупывается.

Семья пытается получить медицинские документы и понять, как лечили дочь все это время и насколько это лечение, мягко говоря, было оправдано.

Условия, в которых Кристина жила в приюте Фото: семейный архив.

ЗАРЯДИТЬ БАТАРЕЙКИ

Есть и другая проблема - документы. Действие российского паспорта Кристины истекло 18 июля, в день ее 18-летия. Марина считает, что у мексиканцев был хитрый план: сделать ее дочери после совершеннолетия местное гражданство, тогда скрывать девушку, чтобы не выяснились все детали происходившего с ней в приюте, было бы проще. Но отсутствие действующего паспорта РФ не позволило им это сделать.

Для восстановления полного пакета документов Кристине надо лететь в Россию. Но пока, уверяет Марина, дорога слишком тяжела для ослабленной девушки. Пока даже короткую поездку в 70 км по скоростной трассе она переносит с трудом из-за сильных головных болей и тошноты.

Воссоединившаяся с семьей девушка уверена, что у нее получится вернуться к нормальной жизни. Она мечтает стать одновременно и адвокатом-международником, и архитектором.

«Она мне говорит: «Мама, я буду учиться. Я вытащу две карьеры, - объясняет Марина. - Я ей отвечаю: я знаю, что ты сможешь все. Ты очень талантливый человечек, всего добьешься. Но нам надо немножко зарядить жизненные батарейки».

Все мысли Марины сейчас направлены только на здоровье дочери. Она надеется, что к декабрю Кристина окрепнет и семья сможет наконец-то прилететь в Россию, чтобы встретиться с братом Кристины Андреем, который вернулся на родину, и заняться оформлением внутреннего паспорта.

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