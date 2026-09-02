Митяй из «Сватов» снова танцует в соцсетях: Как Николай Добрынин смог перезапустить карьеру

Актер, заслуженный артист России Николай Добрынин совсем недавно отметил 63-й день рождения. Но на пенсию он явно не собирается. Фото: социальные сети.

Актер, заслуженный артист России Николай Добрынин совсем недавно отметил 63-й день рождения. Но на пенсию он явно не собирается. И хоть у многих зрителей он по-прежнему ассоциируется с алкоголиком Митяем из легендарного сериала «Сваты», его подписчики в соцсетях знают, что Добрынин – «стильный и драйвовый мужик».

Дело в том, что в обычной жизни Николай Николаевич и одевается в молодежном стиле, и ведет себя не как старик. Например, он очень любит танцевать. В его блоге можно найти ролики с танцами и под «Возьми телефон, детка» исполнителя Toxis, и под «От винта» из «Смешариков». И вот еще одна новинка – под нетленку «Тучи» группы «Иванушки International».

Вообще танцы – не новая стезя для Добрынина. В молодости, по его словам, он чем только ни занимался. Работал и грузчиком, и дренажником метрополитена, сколачивал почтовые ящики, а еще преподавал танцы. В 1985 году Николай Николаевич окончил ГИТИС, а уже через год снялся в своем первом фильме - «Нужные люди» режиссера Владимира Аленикова.

Актер много работал в театре, в том числе в «Сатириконе» под руководством Константина Райкина и в театре Романа Виктюка, в постановках которого тоже было много пластики. Но широкому зрителю стал известен в 2009 году, когда его персонаж Митяй появился в третьем сезоне «Сватов». Дмитрий Буханкин (говорящая фамилия!) настолько полюбился народу, что в 2012 году свет увидел спин-офф проекта под названием «Байки Митяя».

Этим летом Николая Добрынина можно было увидеть на больших экранах в фильме «Дед Фомич», где он сыграл вместе с Глебом Калюжным. А еще в мультипликации «Смешарики сквозь вселенные» актер озвучил капитана космолета Афанасия Лукина.

Николай Николаевич женат в третий раз. Первой его женой была знаменитая журналистка Ксения Ларина. Второй – дочь Маргариты Тереховой Анна. Третьей супругой стала помощник режиссера Екатерина Комиссарова. Добрынин усыновил сына Анны Тереховой Михаила (ему уже 39 лет), а в 2008 году у него родилась дочь Нина. Недавно она тоже решила попробовать себя в актерской профессии.

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