Владимир Путин подписал фото танкера "Пётр Столыпин" на судоверфи "Звезда"

Президент России Владимир Путин посетил судостроительный комплекс "Звезда" в Приморском крае и оставил свой автограф на фотографии газовоза. Фото: Алексей Даничев/POOL/ТАСС.

В среду, 2 сентября, президент России Владимир Путин посетил судостроительный комплекс "Звезда" в Приморском крае. Там он осмотрел новейший танкер-газовоз "Петр Столыпин", предназначенный для эксплуатации в арктических условиях. Во время визита глава государства оставил свой автограф на фотографии газовоза.

"Спасибо! Удачи", - написал российский лидер, а также добавил дату визита - 2-е сентября.

О ГАЗОВОЗЕ "ПЁТР СТОЛЫПИН"

Глава "Роснефти" Игорь Сечин во время визита Путина рассказал президенту о том, как идет строительство на ССК "Звезда", и, в частности, о танкере "Пётр Столыпин". Этот корабль уже готовится к ходовым испытаниям. Отметим, что "Пётр Столыпин" - третий в серии из пяти таких газовозов. Первый, "Алексей Косыгин", уже передали заказчику в декабре 2025 года. Второй, "Константин Посьет", - в июне 2026-го. На подходе еще два судна.

Россия является единственной страной, которая может строить газовозы такого класса, способные преодолевать глубочайшие арктические льды. Судно "Петр Столыпин" оснащено тремя мощными двигателями, изготовленными на заводе "Сапфир", и способно самостоятельно пробивать ледяные поля толщиной более двух метров. Этот танкер предназначен для транспортировки сжиженного природного газа в объеме свыше 172 тыс. кубических метров, что соответствует 104 млн кубометров обычного газа после испарения. Длина судна составляет 300 метров, ширина - 48,8 метров, а водоизмещение - 81 тыс. тонн. Мощность двигателей достигает 60 мегаватт.

Судно "Пётр Столыпин" было создано для проекта "Арктик СПГ-2" и может работать на Северном морском пути круглый год. Благодаря ледовом классу Arc7 газовоз способен самостоятельно преодолевать ледяные поля толщиной более двух метров без помощи ледоколов.

Особенность этого газовоза заключается в использовании отпарного газа, который образуется в процессе транспортировки, в качестве основного источника энергии. Дизельное топливо служит лишь резервным источником и используется для запуска систем судна и поддержания их работы.

О СУДОВЕРФИ "ЗВЕЗДА" И ЗАВОДЕ "САПФИР"

Судоверфь "Звезда" - современное российское предприятие, строящее крупнотоннажные гражданские суда, ледоколы и морские устройства. Проект реализуется "Роснефтью" по поручению президента РФ Владимира Путина. Верфь расположена на берегу незамерзающего Уссурийского залива, что позволяет строить суда круглый год.

Ключевые объекты верфи:

- Блок корпусных производств;

- цех сборки блоков;

- цех насыщения и модульной сборки;

- камеры для очистки, окраски и сушки;

- цех обработки стали и металлопроката;

- трубообрабатывающий цех;

- сухой док;

- тяжёлый достроечный стапель;

- глубоководный пирс;

- центр обработки данных.

Верфь использует технологию крупноблочной сборки. Основу программы составляют суда ледового класса, танкеры и газовозы. Портфель заказов - 50 судов, из них девять уже переданы, 24 строятся.

Завод ВРК "Сапфир" на территории верфи "Звезда" во время осмотра президентом РФ Владимиром Путиным. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС.

Производственные мощности позволяют увеличить объём заказов. Вокруг верфи формируется кластер, включая завод винто-рулевых колонок "Сапфир" и строящийся Приморский металлургический завод (ПМЗ), который будет производить стальной лист и другую продукцию. На верфи работают более 6 тыс. человек, а после завершения строительства ПМЗ штат достигнет 11 тыс. сотрудников.

"Сапфир" - завод на судоверфи «Звезда», основанный в 2016 году. Специализируется на производстве винто-рулевых колонок (ВРК) ледового класса мощностью 7,5-15 МВт для крупнотоннажных судов. Это уникальные российские технологии, используемые в арктической зоне для освоения Северного морского пути.

Завод выпускает до 12 ВРК в год и уже изготовил 20 штук для судов снабжения и газовозов. ВРК, разработанные и испытанные на собственном стенде, обеспечивают высокую ледовую проходимость и круглогодичную навигацию. Они включают тяговый двигатель и систему рулевого управления, что делает их ключевым элементом для транспортировки углеводородного сырья.