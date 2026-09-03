Ледяные ванны и закаливание для омоложения: есть ли польза от этих процедур

Закаливание воздействует на вегетативную нервную систему, а та, в свою очередь, - на сердечно-сосудистую Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В соцсетях то и дело мелькают видео, как то одна, то другая звезда погружается в ванну, наполненную льдом. Замечен в этой якобы омолаживающей и закаливающей процедуре даже Павел Дуров. Да, еще ледяные ванны якобы отлично укрепляют психику, не давая скатываться в депрессию. Совсем неплохо – для таких-то несложных действий! Даже не верится.

В августе 2026 года вышел большой систематический обзор и метаанализ 13 исследований (всего 4105 участников). Врач-токсиколог, терапевт Алексей Водовозов разобрал его в своем канале «Смотровая военврача». Оказалось, что активация психики из-за холодных ванн и душа для борьбы с депрессией статистически значимого эффекта не дает – результат вполне может быть случайным. А по иммунитету есть, так сказать, «легкий плюс». Но без гарантий.

Так работает ли закаливание против осенне-зимних ОРВИ, или это аттракцион с сомнительным эффектом?

Мы поговорили об этом с аллергологом-иммунологом, пульмонологом, педиатром Павлом Бережанским - профессором Сеченовского Университета и главным научным сотрудником НИКИ детства Минздрава Московской области.

- Может ли регулярное закаливание холодной водой - душ, ледяные ванны - снизить частоту или тяжесть осенне-зимних простуд? Какая температура нужна и как понять по ощущениям, достаточно ли холодно?

- Сначала важно понять, для чего мы закаливаемся. Закаливание воздействует на вегетативную нервную систему, а та, в свою очередь, - на сердечно-сосудистую. Вегетативная нервная система регулирует все жизненные функции, то, как бьется сердце, как работает кишечник, как сокращаются сосуды, как действуют иммунные клетки. Она состоит из двух частей - симпатической (все ускоряет и спазмирует) и парасимпатической (все замедляет). Так вот, у каждого человека баланс этих систем разный: у кого-то доминирует одна, у кого-то другая. От этого зависит и метод, и температура.

Если доминирует симпатическая система, воду лучше брать чуть прохладнее. Если парасимпатическая - теплее. Возраст человека тоже важен. Обливание целиком рекомендовано детям только после семи-восьми лет и только если в семье уже есть культура закаливания. Это серьезный стресс для организма. Если ребенок не привыкал постепенно, лучше не начинать сразу с полного обливания. Эта логика, впрочем, верна и для взрослых.

Самый безопасный и эффективный вариант - локальное контрастное закаливание. Идеально начинать, когда ребенок уже самостоятельно сидит в ванне. Например, руки под прохладной водой из-под крана (на 3-4 градуса ниже), потом опустил в тазик, потом снова под кран. То же самое можно делать с ногами. Для детей до шести лет перепад в 3-4 градуса вполне достаточен. Так что, локальные процедуры предпочтительнее.

А если организм уже подготовлен, то закаливание помогает двум частям вегетативной нервной системы работать согласованно - и «ускоряющей», и «тормозящей». Заодно оно активирует наш врожденный иммунитет. Это те защитные клетки, которые первыми встречают вирусы и бактерии: фагоциты (они буквально «съедают» вредные микроорганизмы) и натуральные киллеры, а также другие механизмы быстрой защиты

Примерно 70% этого иммунитета - противобактериальный, около 30% - противовирусный. Приобретенный иммунитет (после вакцинации или болезни) здесь почти не задействован.

- Как понять, какая вегетативная нервная система доминирует у конкретного человека?

- Лучше всего проконсультироваться с врачом. Он может оценить это по длительной ЭКГ или другим признакам. Есть и простой домашний способ – дермографизм, от греческого derma - кожа и grapho – пишу. Это реакция сосудов кожи на механическое раздражение. Действовать можно так, например. Возьмите колпачок от ручки или любой схожий предмет и проведите по коже груди или живота. Если остаются ярко-красные полоски - это больше говорит о парасимпатической системе. Если полоски сначала краснеют, а потом быстро становятся белыми и выраженными (а иногда и сразу – белые) - это симпатическая.

Знаете, наши преподаватели-физиологи шутили, мол, хотите выбрать жену - проведите пальцем по ее коже. Если след белый, то лучше держаться от девушки подальше, у нее активна симпатическая система, которая связана с реакцией «беги или бей», повышенным уровнем стресса и кортизола.

Обливание целиком рекомендовано детям только после семи-восьми лет и только если в семье уже есть культура закаливания Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

- Многие блогеры ныряют в ледяную воду и выскакивают счастливыми. Может, это хороший способ победить осеннюю хандру?

- Любое закаливание - это нагрузка на сердечно-сосудистую и нервную системы. Если организм готов, человек может спокойно просидеть и полчаса при температуре +5…+6 °C без вреда. Но подготовка занимает минимум 6-8 месяцев ежедневных процедур. Начинать нужно с комнатной температуры и снижать постепенно.

Для детей рекомендации такие:

- до 8 лет - не ниже 26-28 °C;

- с 8 до 14 лет - примерно до 22 °C;

- до 18 лет – 18-20 °C.

Взрослым можно доходить и до +6 °C, но это должен быть медленный процесс в течение года: сначала локальные процедуры, потом душ, потом ванна.

- Сейчас начинается сезон простуд. Как нам помочь иммунитету, что тут есть за секреты?

- Осень - время сразу нескольких ударов. Первый - стресс (школа, сад, работа). Второй - укорочение светового дня, снижается выработка витамина D и гормона сна мелатонина. Третий - резкое увеличение контактов в коллективах.

От системы здравоохранения зависит лишь около 10 % здоровья, остальное - образ жизни. И тут есть наши три кита: физическая активность, правильное питание и достаточный сон.

На самом деле после лета у 70% детей выявляются разные гиповитаминозы. Хотя кажется, что летом все едят фрукты и овощи! Но на деле снижается потребление белка и мяса, почти исчезает рыба (а значит, омега-3), из-за повышенного питьевого режима вымываются водорастворимые витамины. К тому же чем сильнее загорела кожа, тем меньше вырабатывается витамина D. А витамин А активно расходуется на защиту слизистых и кожи.

Любое закаливание - это нагрузка на сердечно-сосудистую и нервную системы Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Так что идеально было бы начать вести дневник питания и прийти с ним, заполнив хотя бы пару недель, к педиатру. Врач увидит, каких продуктов не хватает, и подскажет, что добавить или чем дополнить.

По физической нагрузке: ребенок до 12 лет должен каждый день минимум час заниматься активной или умеренной активностью так, чтобы тратить 300 - 500 килокалорий. Проще говоря - бегать на площадке до усталости. Если этого нет, страдают и мышцы, и сосуды, и иммунитет.

И совсем простые вещи, о которых все знают, но забывают: тщательно мыть руки, чаще пить воду (чтобы смывать вирусы и бактерии со слизистых), после сада, школы или массовых мероприятий промывать нос солевыми растворами. Ну и локальное закаливание тоже помогает.

Так что – волшебного способа нет. Все держится на режиме, питании, движении и разумном закаливании.

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