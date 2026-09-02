Европейские союзники режима Зеленского не хотят признавать того, что нынешняя украинская власть даже не поддерживает, а живет традициями и духом дедов-бандеровцев Фото: REUTERS.

Наделавшее вчера много шума шокирующее заявление украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского с угрозами «закрыть воздушное пространство» России дронами сделано, буквально, от отчаяния, к которому примешана изрядная доза сверхнаглости. Такая модель поведения свойственна самому Зеленскому, который является истерическим психопатом, а наркомания еще и усугубила эти его качества. Кроме всего прочего, этой демонстративной акцией он пытается вернуть населению Украины уверенность в том, что не все еще потеряно, и у него еще имеются козыри в рукаве, которые он покажет. Он, кстати, обожает анонсировать свои планы, ни один из которых так и не сбылся, но об этом на Украине предпочитают помалкивать. Но, вне всякого сомнения, в данном случае он не импровизировал, как это иногда с ним бывает. И явно заручился поддержкой со стороны.

Не знаю, обратили ли вы внимание, но с момента, когда прозвучало его заявление, прошло более суток, но ни одна европейская сволочь, ни одна западная шушера не смогла выдавить из себя ни слова даже формального осуждения прозвучавших от «просрочки» угроз гражданским воздушным судам. Даже Турция словно набрала в рот воды, чтобы не издать ни звука, хотя одна из турецких авиакомпаний уже объявила о прекращении полетов в Россию и из нашей страны. А это прямые убытки не только этой авиакомпании, но и турецкой туристической индустрии и отелей на курортах побережий Черного и Средиземного морей Турции. Впрочем, точно так же упорно Анкара долгое время молчала, когда ее грузовые теплоходы и танкеры подвергались ударам украинских беспилотников, и только недавно осмелела настолько, что даже вызвала украинского посла в МИД по этому поводу.

Ни Польша, ни Франция, ни Германия, ни Италия, тем более, Британия словно бы и не заметили угроз от «просроченного». Которые, по большому счету, если отбросить словесную шелуху, являются официальным признанием террориста. Иначе трудно расценивать, даже при всем желании, слова Зеленского, смысл которых сводится к тому, что «мы, мол, специально не будем бить по гражданским авиалайнерам, но если так получится, то, дескать, не взыщите, а валите все на Россию». Нет, все они, безусловно, полагают, что их минует чаша сия – ведь самолеты авиакомпаний из их стран в Россию не летают, равно как и из США. А что касается граждан их стран, летящих самолетами других авиакомпаний, то Парижу, Лондону, Брюсселю, Берлину и прочим на них наплевать. Равно как и на авиакомпании из Турции, африканских, арабских и ближневосточных стран, Индии, Китая и прочих государств, в их понимании, «третьего мира». И это дружное молчание наводит на мысли, что Зеленский получил от своих европейских «союзников» в той или иной степени «одобрямс» на такие действия.

В конце концов, они ведь в целом весьма одобрительно относятся и к ударам Украины своими дронами по гражданской инфраструктуре, торговой логистике и НПЗ России. Они не возражали и против плана «M&M’s» – когда аэропорты России Зеленский намеревался атаковать тысячами дронов в сутки каждый день. А нынешняя угроза – это все тот же план «M&M’s», только, может быть, в несколько иной обертке. Между тем, нет ничего более мирного, чем гражданские аэропорты в России. У нас, в отличие от Запада, там только пассажиры и гражданские грузы. Для всего остального есть военные аэродромы.

Hынешняя угроза – это все тот же план «M&M’s», только, может быть, в несколько иной обертке Фото: REUTERS.

Европейские союзники режима Зеленского не хотят признавать того, что нынешняя украинская власть даже не поддерживает, а живет традициями и духом дедов-бандеровцев, сделав террор в отношении мирного населения и уничтожение беззащитных обычных людей своими жизненными принципами. Причем, это относится уже не только к непосредственно самому «просроченному», ставшему откровенным террористом, а ко всей его команде во власти, в том числе, к министрам правительства Украины.

Сегодня министр инфраструктуры Украины Калашник направил письмо генсеку ИКАО, в котором предупредил, что нахождение гражданских самолетов в российском воздушном пространстве несет отныне повышенные риски.

- Мы исходим из понимания того, что на фоне эскалации, спровоцированной РФ, нахождение гражданских воздушных судов в воздушном пространстве РФ может нести особенно высокие риски, - заявил Калашник. Аналогичным заявлением отметился и МИД Украины, которым продолжает рулить убежденный бандеровец Андрий Сибига.

Андрей Сибига Фото: REUTERS.

- Украина официально уведомила ИКАО о том, что воздушное пространство России небезопасно для гражданской авиации из-за усиления военной активности. Мы призываем всех избегать его, - говорится в заявлении ведомства Сибиги. - Это наше ответственное решение — уведомить ИКАО, все авиакомпании и правительства о необходимости проявлять осторожность, даже если Россия отказывается выполнять свою обязанность информировать их. Мы хотим предотвратить непреднамеренные инциденты.

Они выступают единой командой террористов, более того, они приняли в свои ряды террористов и Европу, с ее молчаливого согласия. Не только Украина стала государством-террористом, но и «цивилизованный Запад». Даже в самые «горячие» моменты Холодной войны Запад не опускался до такого «дна». Нынешние европейские руководители не просто дошли до него, а еще его и пробили.

Что лишь доказывает, что говорить там сейчас просто не с кем.

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