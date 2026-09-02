Охота за русским: На Украине на «государственном языке» заставляют говорить школьников, домочадцев и даже призраков

К нынешнему сентябрю языковой контроль подошёл не рывком, а методично, ступень за ступенью. Фото: ТАСС / Zuma

Охота на ведьм на Украине продолжается. Государство дошло до школьных и домовых чатов, на украинском заставили говорить даже медиумов и тарологов – да даже призраков! KP.RU рассказывает о событиях в стране, где частной переписки больше не существует.

ОХОТА ЗА РУССКИМ

На Украине нашлось ведомство, способное добраться туда, куда не всегда доезжает аварийка, - в домовой чат. Обычный Viber, в котором жильцы многоэтажки выясняют, когда дадут воду, кто вызовет сантехника, почему опять встал лифт и сколько сдавать на лопнувший стояк. Первого сентября офис Уполномоченного по защите государственного языка отчитался: председателю одного из объединений совладельцев многоквартирного дома в Черкасской области вынесено предупреждение за то, что он отвечал соседям по-русски.

Логика ведомства проста: объединение совладельцев - юридическое лицо, председатель - при исполнении, чат - «основной канал коммуникации», а значит, это уже не разговор людей под одной крышей, а «обслуживание потребителей». Обслуживать же в стране положено на украинском. 30 дней на исправление, при повторе в течение года - штраф от 5 100 до 6 800 гривен. Представительница омбудсмена Елизавета Сачура добавила, что таких объединений в стране больше 40 тысяч, случай наверняка не единичный, и посоветовала гражданам фиксировать нарушения и жаловаться. Накануне та же контора успела напугать родителей штрафами до 11 900 гривен за русский язык в школьных чатах. Так всего за полгода контроль прошёл путь от вывески и телеэфира до таролога, учительницы, маршрутки, футбольной тренировки, школьной перемены и наконец - до переписки соседей о протекающей трубе.

ГОСУДАРСТВО ВОШЛО В ПОДЪЕЗД

Представим себе сцену. Полутёмный подъезд, осень, отопление ещё не дали. В чате мигают сообщения: «на пятом опять течёт», «кто-нибудь звонил в водоканал?», «скидываемся на насос». Люди пытаются удержать дом в рабочем состоянии – пожалуй, единственная форма местного самоуправления, которая здесь действительно работает: если соседи сами не договорятся, стояк сгниёт быстрее, чем ведомства обменяются письмами. И в этот момент в переписку, словно строгий консьерж с удостоверением, входит государство с языковым актом.

Председатель, судя по всему, полагал, что переписка с соседями в его телефоне - его частное дело, и ссылался на 10 статью Конституции, которая гарантирует «свободное развитие, использование и защиту русского языка». В личной публикации Сачура пересказала этот довод с издёвкой, а русский назвала «московитским». В официальном пресс-релизе ведомства этот словесный плевок аккуратно вытерли, заменив выражением «негосударственный язык».

Закон при этом не изменился. Изменилась лишь квалификация. А началась охота на ведьм по жалобе одного из участников чата…

КАРА УЧИТЕЛЯМ И РОДИТЕЛЯМ

За сутки до домового чата страну прогнали через тот же аттракцион в школе. Украинские медиа разнесли предупреждение о штрафах для родителей за русский в школьных чатах: до 5 100 гривен за первое нарушение и до 11 900 - за повторное. Цифра пошла гулять по лентам, родители - по комментариям.

Школьная перемена давно раздражает языковых администраторов больше, чем школьная программа: на уроке ещё можно установить норму, а за дверью класса дети переходят на тот язык, на котором им удобнее смеяться, ссориться, мириться и обмениваться мемами.

По ответам самих школьников, 66 процентов столичных учеников используют «негосударственный язык» на уроках и 82 процента - на переменах. Только 18 процентов сказали, что говорят исключительно по-украински. Среди учителей, по оценкам детей, русский используют 24 процента во время занятий и 40 процентов в коридоре. Урок государство пытается украинизировать. Но когда звенит звонок – его власть заканчивается…

Фото: Global Look Press\Anvar Galeev

ОТ ТАРОЛОГА ДО ДОМКОМА

К нынешнему сентябрю языковой контроль подошёл не рывком, а методично, ступень за ступенью

В марте омбудсмен Елена Ивановская - доктор филологии, профессор, назначенная на пять лет летом 2025-го - напомнила, что вести коммерческие страницы по-украински обязаны не только магазины и фирмы, но и блогеры, психологи, тренеры, стилисты, фотографы, астрологи и тарологи.

Последние, выходит, обязаны предсказывать судьбу исключительно на государственном языке, даже потусторонние силы поставлены перед необходимостью локализации. Тогда же Ивановская предложила поднять штрафы за языковые нарушения в два-три раза: нынешние суммы, по её мнению, не всем способны «вправить мозги». Ранее она называла русский языком «силы и наглости» и произнесла фразу, которую теперь цитируют все кому не лень: те, кто «считает себя Homo sapiens» и понимает причинно-следственные связи, уже сделали выбор в пользу украинского.

Строго говоря, она не сказала, что русскоязычные – неразумные существа или не люди. Оскорбление не произнесли - его оставили в остатке уравнения. Слушатель должен решить пример сам.

В апреле государство получило неприятный ответ от собственной социологии. Исследование Gradus, заказанное Министерством культуры и проведённое в середине марта на выборке в 2 200 человек, показало: 71 процент украинцев продолжает хотя бы иногда потреблять русскоязычный контент, 18 процентов делают это ежедневно. Самой «уязвимой» группой названы подростки 14–17 лет. Причины бытовые: привычка, доступность, нехватка равноценной украинской альтернативы и алгоритмы платформ. Алгоритм не знает, что русский отменён. У него нет исторической памяти, гражданской позиции и страха перед уполномоченным. Он видит только палец, задержавшийся над роликом на две секунды дольше.

Ответом стала «Тисячовесна» - государственная программа производства украинского «культурного продукта» с бюджетом четыре миллиарда гривен: кино, сериалы, музыка, анимация (и повод еще раз украсть).

В мае в TikTok разошёлся ролик молодого украинского блогера: «Киев снова русскоязычный», происходящее он назвал «ренессансом» и борьбой с ветряными мельницами. В опросе «Киев Цифровой», где ответили около 46 тысяч человек, полностью перешедшими на украинский в быту назвали себя 32 процента, тогда как в соцсетях украинским пользуются 75. Столица не «вернулась» к одному языку. Она устроена сложнее: публично пишет по-украински, дома и в компании переключается, в школе говорит одним образом, в наушниках слушает другое.

Была "Столовая" - стала "Идальня" Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ЗАПРЕТИТЬ ПЕСНЮ ВМЕСТЕ С ЛАВОЧКОЙ

Летом охота на русский язык вышла из кабинетов на улицу.

Первого июня Полтавский горсовет запретил публичное использование русскоязычного культурного продукта в транспорте, общепите, учреждениях культуры, на торговых площадках. Под запрет попал не только российский, но и украинский контент на русском языке - то есть собственные, отечественные песни, написанные не на том языке. Двенадцатого июня русский исключили из перечня языков, на которые Украина распространяет механизмы Европейской хартии региональных или миноритарных языков. В официальной украинской подаче это сформулировали без стеснения: русский язык «больше не подлежит защите».

19 июня аналогичный запрет на русскоязычные песни и клипы в общественных местах принял Кропивницкий.

В июле учительницу киевского лицея оштрафовали на 3 400 гривен за фрагмент русского мультфильма, показанный первоклассникам. Следом депутаты внесли законопроект о штрафах для кафе за русскую музыку - до 170 тысяч гривен. Предложенная цена прекрасно передаёт масштаб административной лихорадки: неправильный припев предлагают тарифицировать почти как промышленную аварию. Только авария заканчивается. А песню человек может напеть снова

МАРШРУТКА КАК ЯЗЫКОВОЙ КПП

В августе русский стали искать уже на ощупь - в автобусе, на тренировке, в окопе.

На Львовщине в маршрутке вспыхнул конфликт с русскоязычной женщиной, матерью военнослужащего. По словам её сына, её избили и высадили. Полиция приняла заявление о нападении - и одновременно составила протокол о мелком хулиганстве на неё саму. Юридическая точка в этой истории тогда ещё не была поставлена, символическая возникла мгновенно. Маршрутка превратилась в передвижной языковой КПП, где пассажира сначала проверяют по языковой принадлежности, и только потом разбираются, кто кого ударил.

Известного киевского тренера вратарей Вячеслава Богоделова оштрафовали примерно на 11,5 тысячи гривен за русский язык на тренировках и в социальных сетях. В ответ он написал очевидное, что в атмосфере лингвистической мобилизации уже звучит как крамола: не все, кто говорит по-русски, - предатели.

Командир батальона беспилотных систем ВСУ с позывным Гайка заявила, что принципиально говорит по-русски, хотя украинским владеет и считает его использование в государственных структурах правильным. Её аргумент оказался предельно неудобен для кабинетных патриотов: она защищает страну с оружием и не собирается сдавать экзамен на лояльность человеку со смартфоном.

Система, годами пришивавшая русскому языку ярлык измены, столкнулась с людьми, которых невозможно обвинить в недостатке патриотизма без окончательной потери здравого смысла.

На закуску в спор вошёл шоу-бизнес. Потап и Настя Каменских выпустили ролик, высмеивающий требование говорить исключительно по-украински. Каменских потом добавила, что не намерена больше «играть в патриотизм», что выросла в русскоязычном Киеве и русский - язык её детства. Даже публичные люди, годами выговаривавшие положенные слова, почувствовали, что ветер меняется.

КТО ЛОВИТ РУССКИХ?

Было бы ошибкой представлять себе инспектора у каждой двери. Система устроена экономнее и оттого страшнее и действует шире. В 2025 году в аппарат омбудсмена поступило 3 122 обращения, из них 2 888 - о предполагаемых нарушениях, больше всего из Киева, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областей. Проведено 1 119 контрольных мероприятий, наложено 95 штрафов на 368 900 гривен. За первое полугодие 2026-го - ещё 1 378 жалоб. В июле правительство расширило штат секретариата на 25 должностей, примерно на две трети, обосновав это ростом обращений и тем, что государственный язык - фактор национальной безопасности.

Жалоб тысячи, штрафов - десятки. Государству не требуется ставить надзирателя в каждом подъезде. Оно превращает скриншот в доказательство, соседа - в заявителя, а обычную переписку - в материал проверки. Главный результат измеряется не собранными штрафами, а количеством людей, которые сами переключат язык, лишь бы не связываться.

Одного предупреждения достаточно, чтобы сорок тысяч председателей ОСМД посмотрели на собственные чаты иначе. Государство экономит на инспекторах: их работу выполняет страх жалобы.

Даже украинские суды время от времени эту механику останавливают. В феврале суд в Харькове отменил предупреждение председателю ОСББ «Кільцеве-2015» за русскоязычные таблички «Выгул домашних питомцев запрещён»: ведомство принесло жалобу, фотографии неизвестного происхождения и координаты из Google Maps, но не доказало, кто, когда и где повесил таблички.

Мэр Харькова Игорь Терехов выиграл дело о русском языке на своих страницах в социальных сетях: суд признал их личными, а не официальными. Апелляция этот вывод подтвердила.

Есть вопрос и к нынешнему черкасскому предупреждению. Верховный суд ранее указывал: объединение совладельцев является некоммерческой организацией и в рассмотренных отношениях не выступает субъектом хозяйствования. Между тем статья 57, на которую сослалось ведомство, говорит о санкциях именно для субъектов хозяйствования.

Защите здесь есть с чем идти в суд. Но суд будет потом. А предупредительный выстрел уже услышали все сорок тысяч домов.

Власть совершила свою главную ошибку - приняла украинизацию вывески за капитуляцию человека Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

ТИХАЯ БОРЬБА

Языковая политика Киева подчинила себе официальный фасад: документы, эфир, школу, государственный сервис. Но власть совершила свою главную ошибку - приняла украинизацию вывески за капитуляцию человека.

Русский язык - не табличка, которую можно снять отвёрткой. Чем упорнее русский сохранялся в живой речи, тем глубже заходил аппарат: эфир, магазин, школа, маршрутка, тренировка, домовой чат. Это наказание реальности за то, что она не совпала с проектом.

Нынешнее дело формально ничтожно: одно предупреждение одному председателю одного дома. Но задача у него огромная - заставить миллионы людей остановиться перед кнопкой «отправить» и подумать, на каком языке сегодня безопаснее сообщить соседям об аварии. Штраф для этого даже не обязателен. Мгновение внутренней проверки. Именно его языковой аппарат и добивается.

Но русский язык пережил не одну кампанию по собственному искоренению. Он держится не на вывесках и не на бюджетных программах - он держится на миллионах людей, для которых остаётся родным.

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