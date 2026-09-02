«Русские сказки» с нейросетью и примой Большого театра: как Сбер обогащает культуру страны

Выступление прошло в рамках культурной программы Восточного экономического форума

На Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке прошел предпремьерный показ балета «Русские сказки» под художественным руководством композитора Петра Дранги. Главные партии исполнила прима-балерина Большого театра Светлана Захарова. Постановка создана при участии искусственного интеллекта: нейросеть «ГигаЧат» использовалась при разработке сценографии, декораций, костюмов и головных уборов. Выступление прошло в рамках культурной программы Восточного экономического форума (ВЭФ – 2026).

Семь сказок – и все о человеке

Балет «Русские сказки» построен на семи известных сюжетах, но это не детский спектакль, а философская история о человеке, его взрослении, потерях и переосмыслении ценностей. Автор музыки и художественный руководитель проекта Петр Дранга рассказал, что сквозная драматургия объединяет знакомые с детства истории в единый путь героя.

- Либретто построено на семи сказках, о которых мы все с вами прекрасно знаем. Но либретто само по себе ценно сквозной драматургией. Это – история одного человека: его рождения, абсолютного слома, пересборки, переоценки ценностей и прихода к свету, - объяснил Петр Дранга.

По его словам, «Репка» символизирует рождение человека, его первые страхи и соприкосновение с миром. «Гуси-лебеди» – испытания и преодоление себя. «Курочка Ряба» рассказывает про переоценку ценностей, когда золотое яйцо, вокруг которого все собираются, на поверку оказывается пустым. Далее герой проходит через «Крошечку-Хаврошечку», где получает награду за испытания, несчастную любовь в «Лисе и Журавле», гордыню в «Колобке» и в финале приходит к переосмыслению всего произошедшего в пространстве, отсылающем к Малевичу.

- И вот тут уже потихоньку создается настоящий дом, который построен на вере, на горизонтальных связях, на человеке и человеческом – самом главном в нашей жизни. Вот такой подарок Сбер к своему 185-летию делает России и культуре в целом, — рассказал композитор.

Постановка использует визуальные коды великих художников: «Гуси-лебеди» показаны через оптику Врубеля, «Колобок» – через Рериха, а в финале герои оказываются в пространстве, отсылающем к Малевичу. Остальные художественные аллюзии Петр Дранга раскрывать не стал, сохранив интригу до московской премьеры.

Два образа – две судьбы

Для примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой участие в проекте стало неожиданным, но очень интересным. В предпремьерных фрагментах, показанных во Владивостоке, народная артистка России исполнила два противоположных образа. В «Гусях-лебедях» сестрицу, которая проходит через все испытания и спасает брата. В «Колобке» же она – Лиса, антагонистка.

- В «Гусях-лебедях» я танцую сестру. Совершенно для меня неожиданный образ. Он нежный, женственный, но одновременно сильный. Тут и непонимание героини, что же вокруг происходит, но и цель, жгучее желание добиться результата. Такая женская сущность в этом проявляется. Образ Лисы из «Колобка» очень близок по духу Одиллии из «Лебединого озера»: пришел, победил, завоевал и поглотил, - объяснила Светлана Захарова.

Отдельно балерина отметила работу хореографа-постановщика Мукарам Авахри.

Подарок Сбера к 185-летию

Одной из особенностей постановки стало активное использование искусственного интеллекта. Нейросеть «ГигаЧат» участвовала в создании сценографии, дизайнов декораций, костюмов и головных уборов. Генеративные декорации менялись по ходу действия, превращая пространство сцены в совершенно разные миры. При этом технологии не заменяют художников, музыкантов или артистов, а лишь ускоряют процессы и помогают в масштабных работах.

Старший вице-президент — директор по маркетингу и коммуникациям Сбера Владислав Крейнин назвал балет «Русские сказки» одним из подарков стране от компании в честь ее 185-летия.

- Мы думали, какие события мы можем подарить нашей стране, нашим клиентам, всем жителям, чтобы отметить эту дату. И вот одно из таких больших событий – премьера балета «Русские сказки». Для нас это уже не первый опыт сотрудничества с Петром Дрангой. Вместе с его творческой командой и командой SberStudios мы делали постановку «Мандрагоры» на сцене Мариинского театра. Премьера состоялась в дни Петербургского экономического форума. Мы подумали, что это очень хорошая традиция, поэтому Восточный экономический форум тоже открылся премьерой культурного события, - поделился Владислав Крейнин.

Он подчеркнул, что Сбер – это про человека, и балет этот очень человекоцентричен.

- Здесь, мне кажется, сошлись все звезды: и постановщик про человека, и наша главная солистка, прима, – про человека. Получился балет о самом главном, что у нас есть, – о том, что нужно очень сильно верить. Это еще один вклад в культуру от Сбера. Мне кажется, в сказках, которые мы привыкли слышать буквально с пеленок, удивительным образом заложен русский код. И сегодня мы этот код приоткроем. Зрители увидят, что это не просто детские сказки, а глубокие, философские истории. И это одна из возможностей, которые сегодня художники уже используют. Мы, наверное, одни из первых, кто начал такие эксперименты, и делаем их максимально глубоко, - уверен Владислав Крейнин.

Премьера балета состоится 12 ноября в Москве, в день рождения Сбера.