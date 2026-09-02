Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, автор книги «Курск. Боль и слава», стал победителем премии «Книга года» в номинации «Герои нашего времени».

Каждый раз я боюсь открывать эту книгу, из которой на тебя с матерком и духом пота с мазутом непременно выскочат чумазые штурмовики. Они две недели шли, согнувшись как муравьи внутри газовой трубы, без света и почти без воздуха, а теперь с лопающимися губами, жмурясь от солнца, бегут скозь тебя на Суджу.

Или прохрипит комбат «Отмель», принимая последний бой в Малой Локне. А морпехи «Быба» с «Кумысом» снова и снова вдвоем будут брать деревню Куриловку. И натертый до блеска бронзовый бюстик Пушкина сверкнет всесильным оберегом на броне БМП, прикрученный сюда еще с Бахмута. И ты тоже тянешься его потереть на удачу, чтоб ни пуля, ни дрон, свистящие с каждой страницы, не взяли.

Книга «Курск. Боль и слава» военного журналиста «Комсомольской правды» признана Книгой года Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

И ведь все это я читал в рваных, честных военкорских файлах, которые Саша Коц гнал в редакцию «Комсомолки» из Курских деревенек, блиндажей, лесополок. Вся эта «хроника 264 опаленных дней» - от вторжения до освобождения — уже проходила через кончики пальцев и нервов на страницы газеты, а теперь спрессована в одну книгу «Курск. Боль и слава». Но открываешь, и проживаешь заново. Рвешь дыхание. И ничего тут не поделаешь.

Военкор KP.RU Александр Коц стал победителем конкурса «Книга года-2026»

Именно этот сгусток войны, запечатанный в бумаге как в янтаре, объявлен 2 сентября победителем Национального конкурса «Книга года - 2026» на 39-й Московской международной книжной ярмарке в номинации «Герои нашего времени». Она выбрана из 1500 книг от 140 издающих организаций из 37 городов России. А военкор Александр Коц и не мог не победить. Он просто не умеет проигрывать. Не учат этому ни в «Комсомолке», ни на фронте.

Книга «Курск. Боль и слава» военного журналиста «Комсомольской правды» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На обороте обложки — отзывы Курского губернатора Александра Хинштейна и военкора ВГТРК, Героя России Евгения Поддубного. С его ранения в первый день вторжения ВСУ в Курскую область книга и начинается. А заканчивается... Книги и репортажи Коца с горячих точек, как и наша страна, не заканчиваются. Их еще будет много.

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