Звезда «Слова пацана» и «Дети перемен» Копейкин удивил своими гримасами в ожидании, когда ему позволят выйти на красную дорожку

Слава Копейкин Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

На недавней премьере сериала «Трудно быть богом» звезда сериалов «Слово пацана» и «Дети перемен» Слава Копейкин оказался в крайне неловкой ситуации. Вернее, даже в двух. Сначала актера не хотели пускать на красную дорожку, уж больно долго неизвестная никому дама позировала фотографам. Слава же стеснительно ожидал в углу, когда же ему позволят выйти. Актер успел за это время изобразить, кажется, всевозможные гримасы и эмоции.

Наконец 28-летний артист смог похвастаться перед фотографами новой прической. Да, теперь Копейкин короткостриженый блондин. После небольшой фотосессии он отправился в зал, где его тут же попытались поймать журналисты. Но и здесь Славу поджидало препятствие.

Актер Слава Копейкин пожаловался, что ему запрещают общаться с журналистами Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

На попытки репортеров разговорить артиста тот лишь жалобно показывал на сидящего рядом менеджера. При этом Копейкин дал понять, что сам был бы вовсе не против пообщаться с прессой. «Она мне запрещает», — печально объяснил актер, указывая на своего представителя.

Да, теперь Копейкин короткостриженый блондин Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

А вот за Федором Бондарчуком и Викторией Исаковой на премьере следили особенно внимательно. После слухов об их возможном романе журналистам было интересно увидеть артистов вместе, тем более что они появились в одном проекте. Однако повода для новых сплетен актеры, кажется, давать не собирались: большую часть вечера держались порознь и словно специально не попадали в объективы вместе.

Тем ценнее оказался момент, который все-таки удалось поймать корреспонденту «Комсомолки». Незадолго до начала показа Бондарчук галантно подал Исаковой руку, помогая ей подняться на сцену. Правда, на этом проявление близости закончилось: едва актриса оказалась наверху, Федор отошел в сторону и вновь предпочел держать дистанцию.\

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