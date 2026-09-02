Работать с другом лучше, чем с женой: Россияне стремятся держать личную жизнь подальше от офиса

Если многие еще готовы терпеть в своем офисе друзей, то родню большинство точно даже на порог проходной не пустят. . Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom

Хочешь потерять друга - устрой его к себе на работу. Исследование сервиса SuperJob показало, что эту мудрую мысль россияне вполне разделяют. Но если многие еще готовы терпеть в своем офисе друзей (таких – стабильно больше половины), то родню большинство точно даже на порог проходной не пустят. С отцом готов работать лишь каждый четвертый опрошенный, с матерью – лишь 15% (см. «Наглядно»). Причем еще недавно эти показатели были выше (похожие опросы проводились в 2021 и 2024 годах).

МАМА ВСЕГДА БУДЕТ НАЧАЛЬНИКОМ

Психолог и социолог Алексей Муразанов объясняет это теорией систем (наукой о том, как устроены семьи и коллективы). Семейная система - самая мощная и первичная.

- Если гендиректор посадит жену на должность главбуха, а она упрямая, - то управлять компанией будет именно она, а не директор, - поясняет эксперт.

Если человек не прошел сепарацию (психологически не отделился от родителей), то на работе он подсознательно останется ребенком. А если мама с ним же будет работать, то включится семейный сценарий.

Коуч топ-менеджеров, карьерный консультант, член АККС (Ассоциации карьерного консультирования и сопровождения) Ольга Асадчая видит причину в границах.

- Эти цифры говорят об изменении отношения к границам между работой и личной жизнью, - считает она. - Ковид не создал тенденцию, но ярко ее проявил. Когда миллионы людей оказались заперты дома, муж-руководитель сидел напротив – и на планерке, и за семейным ужином. Люди на собственном опыте поняли ценность разных пространств.

Нежелание работать с супругом - не признак недоверия, а зрелая стратегия. Слишком много рисков в одной корзине: общий начальник, одновременное сокращение, единый корпоративный стресс.

ПОЧЕМУ С ДРУГОМ ЛЕГЧЕ

Дружба - горизонтальная связь двух равных взрослых. В ней меньше иерархии и обязательств, а значит, с другом проще объединиться и вместе «дружить против всех» - то есть быть союзниками перед рабочими вызовами, а не соперниками в борьбе за влияние, как это нередко случается между родственниками.

- Формальные отношения «руководитель - подчиненный» предполагают право критиковать и оценивать. Когда поверх этого накладываются отношения «муж - жена», возникает конфликт ролей, - отмечает Асадчая.

С другом такой конфликт слабее. К тому же после работы с другом можно разойтись по разным домам, а от супруга-начальника не деться - он вернется с вами на один диван.

НАГЛЯДНО

Хотели бы вы работать в одной компании с…

Вариант ответа Лучшим другом/подругой Второй половиной Матерью Отцом

Да 52% 26% 15% 25%

Нет 30% 56% 63% 54%

Остальные опрошенные затруднились с ответом.

Согласились ли бы вы работать в подчинении у…

Вариант ответа Лучшего друга/подруги Второй половины Матери Отца

Да 33% 26% 22% 25%

Нет 52% 62% 63% 58%

Остальные опрошенные затруднились с ответом.

Если бы вы были начальником, взяли бы вы себе в подчиненные…

Вариант ответа Лучшего друга/подругу Вторую половину Мать Отца

Да 43% 31% 30% 28%

Нет 41% 56% 50% 53%

Остальные опрошенные затруднились с ответом.

По данным опроса SuperJob среди 1600 респондентов из 438 населенных пунктов России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Домохозяйка и ее начальник

Начальник пишет в отпуске? Юрист объяснил, как поступить

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

От регистрации до первой закупки: как малому бизнесу, самозанятым и ИП стать поставщиком Москвы