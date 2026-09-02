Снимаясь в первой эротической сцене, Сальма Хайек рыдала на протяжении восьми часов

Про «Десперадо» Сальма вспоминала, что ей очень тяжело было сниматься в любовной сцене - не хотелось, чтобы на экране в таком виде ее увидели отец и брат Фото: EAST NEWS.

Наверное, в Латинской Америке много звезд «теленовел», которые не уступают статью Сальме Хайек. Но мир их не знает. А ее, бывшую звезду мексиканских сериалов, знает весь мир. Как обычно - талант, везение... Но, в общем, не только это.

Технически, она вообще не мексиканка: в одном интервью сказала, что является на 50% ливанкой и 50% - испанкой. Все предки папы - из ливанского города Баабдата, матери - из Испании, и тем не менее, родилась Сальма в городе с трудновыговариваемым названием Коацакоалькос на берегу Мексиканского залива. Семья была очень богатой - легко смогла позволить себе отправить 12-летнюю дочку на учебу в США.

Когда Сальма вернулась в Мексику, поступила в университет. И вскоре, к большому огорчению родителей, бросила учебу, решив, что ее судьба - быть киноактрисой. Ее быстро взяли в один телесериал, потом в другой (выходившая на протяжении двух лет «Тереза» стала в Мексике большим хитом). А в итоге Сальма решила, что этого ей мало, нужно обязательно сниматься в кино. В интервью Опре Уинфри она рассказывала: «В то время в Мексике киноиндустрии как таковой почти не существовало. Так куда же ехать в таком случае? В Мекку!»

Сальма была избалованной девушкой из обеспеченной семьи Фото: EAST NEWS.

И она отправилась в Голливуд. Это было ужасно. Сальма была избалованной девушкой из обеспеченной семьи, с нею всегда носились - а тут пришлось все делать самой. В первую очередь, конечно, учить английский. Она была уверена, что неплохо им владеет (все-таки училась в Луизиане, потом еще некоторое время жила в Техасе!), но эти иллюзии моментально развеялись: она все забыла. Ну да, многое понимала, могла заказать салат «цезарь» в ресторане или пообщаться с продавщицей, смотрела голливудское кино с испанскими субтитрами, и была убеждена, что за три месяца добьется совершенства. Ничего подобного, конечно, не произошло. Ей, актрисе, ведь еще и требовалось говорить по-английски без акцента. А у Сальмы ведь еще и дислексия - то есть большие трудности с пониманием написанного!

Хотя бы деньги были. Она сдала на права (в Калифорнии, но на испанском - «Вы удивитесь, насколько легко жить в Калифорнии, не зная на английском ни слова» - говорила она потом Опре). Сняла квартиру. И принялась искать агента, рассылая по агентствам сцены из своих теленовел («я выбирала эпизоды, где плакала - была так наивна, что думала, их это поразит! А агенты смотрели на меня, как на инопланетянку»).

Сальма хотела, чтобы ее считали хорошей актрисой, а ее упорно называли сексуальной Фото: EAST NEWS.

Естественно, со временем она эти трудности как-то преодолела (еще и училась в знаменитой актерской студии Стеллы Адлер). Но серьезные роли ей, разумеется, давать никто и не думал. В Мексике - другое дело: вернувшись туда ненадолго, она сыграла проститутку в фильме «Аллея чудес», и была встречена аплодисментами, удостоена местного «Оскара» - премии «Ариэль». Продюсеры мечтали, чтобы она вернулась на родину. Наверное, в итоге так бы и произошло, но, по счастью, на съемках телефильма «Гонщики» Сальма встретила соотечественника - Роберта Родригеса. Тот снял ее в фильме «От заката до рассвета» в роли полусмертной, полувампирши Эсмеральды по прозвищу Сантанико Пандемониум. И сразу после этого - в картине «Десперадо» с Антонио Бандерасом. В обоих случаях идеальный актерский выговор не требовался. И да, она очень быстро добилась славы.

Кадр из фильма «От заката до рассвета»

Про «Десперадо» она вспоминала, что ей очень тяжело было сниматься в любовной сцене - не хотелось, чтобы на экране в таком виде ее увидели отец и брат (Сальма из глубоко католической семьи). Она беспрерывно рыдала, съемки вместо часа шли восемь часов, и разъяренный Родригес чуть ее не уволил - а потом с трудом склеил сцену из отдельных кусочков. В итоге Сальма прочитала в первой же рецензии фразу «Salma Hayek is a bomb!» - и разрыдалась еще пуще. Слово «bomb» в английском часто употребляется в значении «провал» - и она решила, что ее назвали ужасной актрисой. Только потом подруга ее успокоила, сказав: «Дурочка, они имеют в виду, что ты секс-бомба!» (Да, настолько плохо у нее все было с языком даже к этому моменту!) Но Сальма расстроилась и тут - она-то хотела, чтобы ее считали хорошей актрисой, а ее упорно называли сексуальной, сексуальной, сексуальной...

Она снялась еще в нескольких заметных фильмах. В безумно дорогом фантастическом вестерне «Дикий, дикий Уэст» с Уиллом Смитом (вот это был подлинный bomb в том самом смысле). В оскаровском «Траффике» Стивена Содерберга. В фантастической полукомедии «Факультет» об инопланетянах, вселившихся в тела учителей старшей школы у лучшего друга Родригеса. Но по-настоящему хорошей актрисой ее все единодушно признали только в 2003-м, когда она сыграла Фриду Кало в фильме «Фрида», который сама и спродюсировала.

Это были безумно сложные съемки, но Хайек и тут проявила железобетонное упорство. Она уговорила сниматься Альфреда Молину, Джеффри Раша и Эдварда Нортона (который даже переписал сценарий - иначе не соглашался). Она выдержала схватку с продюсером Харви Вайнштейном, который по обыкновению ее домогался и требовал, чтобы Сальма появилась на экране в полностью обнаженном виде (говорил, что иначе уйдет с проекта и тот погибнет)... Но успех был нешуточным: биография страстной и страдающей художницы получила шесть номинаций на «Оскар», в том числе одну для Хайек (ее тогда обошла Николь Кидман).

Кадр из фильма «Фрида»

После этого было много картин, но ни одна роль с этим триумфом не сравнилась. О Сальме говорили в основном в связи с браком: она вышла замуж за Франсуа-Анри Пино, миллиардера и главу компании Kerling (вы о ней, скорее всего никогда не слышали, но ей на данный момент с потрохами принадлежат такие модные бренды, как Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga и Brioni). Перед тем, как сочетаться с Пино законным браком, она в сентябре 2007-го родила ему дочку. Ей сейчас 18, а Салме вот 60. Как все-таки летит время!

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