К дрону была прицеплена бомба — внимание! — в банке из-под кукурузы Фото: REUTERS.

В Германии вывалили новые «доказательства» причастности России к диверсии с дронами в аэропорту Лейпцига. Установлены двое подозреваемых: один российского происхождения с паспортом Латвии, второй - белорус с паспортом РФ.

Чтобы понять весь абсурд этой версии, стоит углубиться в детали. И запомнить ключевое слово: «кукуруза». Она не только царица полей, но и фетиш кремлевских агентов.

Вот как освещала цепь событий иностранная пресса.

Осенью прошлого года поляки и прибалты - куда же без них! - отчитались: раскрыт русский заговор. На заброшенном кладбище в Каунасе нашли схрон из жестянок как бы с кукурузой. Но внутри была взрывчатка.

Откапывал эти банки гражданин, заметим, Украины Владислав Деркавец. Живущий в Польше и судимый за отмывание денег. Фальшивую кукурузу он возил в Польшу (оставлял у трассы для неизвестных) и Вильнюс ради дальнейших диверсий.

Ясное дело, русских шпионов учат с младых ногтей: прикапывать (и откапывать) что-то лучше всего именно на кладбище. Ведь человек, который углубился в чужую могилу с лопатой, не вызовет никаких подозрений.

А если вдруг спросят, скажет: да чего вы волнуетесь, я тут просто кукурузу храню.

Еще русские шпионы взломали законы физики. Прибалтийские СМИ написали, что в каждой жестянке был эквивалент 1,4 кг тротила. Ни одно взрывчатое вещество, влезающее в кукурузную банку, такой мощи достигнуть не может.

Если бы его кто-то изобрел, мог бы получить Нобелевку. Увы, гражданам России ее сейчас не дают.

В Германии вывалили новые «доказательства» причастности России к диверсии с дронами в аэропорту Лейпцига Фото: REUTERS.

ВЗРЫВЧАТКА В СЕКС-ИГРУШКЕ

Каждый ребенок знает: преступники обязаны оставлять отпечатки пальцев, чтобы быстрей пойматься. Так поступил и Деркавец, который вдобавок собирал посылки из взрывчатки и секс-игрушек (коварные агенты России, небось, вложили в это скрытый смысл) голыми руками. Эти посылки загорелись потом в логистических центрах Германии, Британии и Польши. Ну а как иначе, ведь взрывчатку в картонной коробке, тем более фаллоимитаторе, не распознает ни один складской сканер.

Жертв не было, одна посылка не взорвалась - на ней-то и были отпечатки Деркавца. Он ведь раньше сидел в тюрьме, поэтому найти его оказалось плевым делом.

Конечно, на допросе украинец признался, что его завербовал через Телеграм за деньги русский силовик.

Сейчас Деркавца судят в Польше. К делу пристегнули еще нескольких человек - например, отсидевшего пять лет за изнасилование украинца Вячеслава Чебаненко по кличке Пончик. Лучше исполнителей было не найти.

БЕПИЛОТНИК РАЗМЕРОМ С ТАРЕЛКУ

Теперь вспомним, что стряслось в аэропорту Лейпцига 4 августа.

Беспилотник размером то ли с одну, то ли с две обеденные тарелки подлетел на открытой стоянке к украинскому транспортнику Ан-124 «Руслан» (на родине такие по очевидным причинам не летают, возят грузы для ВСУ от союзников в польский Жешув). И ударил ему в крыло.

К дрону была прицеплена бомба — внимание! — в банке из-под кукурузы.

Но что-то не задалось. И дрон, и банка свалились на летное поле. Там их только через четыре часа увидел водитель автобуса. Если бы не наступил, не увидел бы.

Чувствуем гордость за русских шпионов. Какие же они осмотрительные и рачительные - ни одна кукурузина у них в хозяйстве не пропадает.

Не удивимся, если на банке отыщут кладбищенскую землицу из Каунаса. Немецкие почвоведы наверняка работают над этим.

Второй дрон без взрывчатки случайно «поцеловал» в воздухе транспортный «Боинг». Экипаж отделался легким испугом.

Третий беспилотник «со следами гексогена» вообще обнаружили только через десять дней. Он валялся в траве на соседнем поле. Рядом на дереве вызывающе красовалась антенна для усиления сигнала.

Искусность диверсантов сравнима с опытами авиамодельного кружка для первоклассников. Ничего, лиха беда - начало.

Беспилотник размером то ли с одну, то ли с две обеденные тарелки подлетел на открытой стоянке к украинскому транспортнику Ан-124 «Руслан» Фото: REUTERS.

ОСТАВИЛ СЛЕДЫ ВЕЗДЕ

И сегодняшняя сенсация, которую преподнесли не напрямую, а через прессу - газету Süddeutsche Zeitung и ТВ. Следователи уверены, что за диверсией стоят осевший в Литве россиянин и обрусевший белорус.

Отыскать их было проще простого, ведь белорус как нарочно оставил следы ДНК на всем, что было под рукой - дроне, антенне и пресловутой банке.

Раньше он что-то правонарушал в Литве и Финляндии, вот база и выдала совпадение.

При этом гражданин въехал в Европу по итальянской визе. С дивной простотой раздают шенгенские визы преступникам.

Ну а россиянин? Просто верьте немцам на слово: «Предполагается, что он имеет связи с российской разведкой… Въехал в Германию в конце июля и отправился в Лейпциг…»

Сейчас оба уже не в Европе. И не допросишь ведь.

Почему бы главе МВД Добриндту и министру иностранных дел Вадефулю было не озвучить все это вчера на пресс-конференции? Где хоть одно фото тех беспилотников и нашей любимой банки? Как, наконец, зовут диверсантов?

Впрочем, важно ли это. Главное, что уже блестяще доказали нам немецкие политики и следователи - Россия добилась упорными диверсиями своих целей. Чтобы закрыли Русский дом в Берлине, консульство в Бонне, ввели новые санкции. И передали Украине побольше ракет.

Еще России очень выгодно, чтобы рейтинг «Альтернативы для Германии», которая хочет восстановить отношения с Москвой, упал перед важными выборами в это воскресенье. Но эта часть диверсионного плана, увы, вряд ли удастся. Сегодняшние опросы показали: АдГ вдвое опережает партию Мерца.

Больше кукурузы в студию!

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