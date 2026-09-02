В Сербии открыли памятник участнику борьбы за независимость республики Николаю Раевскому

Фото: МЧС

В среду, 2 сентября, в окрестностях сербского села Джунис, прошли памятные события, объединившие граждан России, работающих в Сербии, и жителей этой страны.

Экипаж Ил 76 МЧС РФ (наши спасатели уже 2 недели помогают республике в борьбе с огнем) стал, как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Российского чрезвычайного ведомства, «частью яркой церемонии».

Фото: МЧС

А посвящена она подвигу русских добровольцев в Сербско Турецкой войне. (В 2026-м - 150 лет со дня ее начала.)

Фото: МЧС

Наши авиаспасатели приняли участие в торжественном открытии памятника Николаю Раевскому. Монумент установлен у могилы, где покоится сердце русского воина - в монастыре Святого Романа на юге Сербии.

Фото: МЧС

«Участие российских спасателей подчеркнуло прочность дружеских связей между двумя странами и общую память о героических страницах единой истории»,- читаем в оперативных сводках.

Фото: МЧС

НАША СПРАВКА

Автор памятника полковнику Николаю Николаевичу Раевскому - академик Российской академии художеств Айдын Зейналов.

Работа вошла в «Балканский цикл» скульптора - серию произведений, «безвозмездно посвященных выдающимся деятелям России на Балканах».

КСТАТИ

Мероприятия организованы при поддержке МИД РФ, посольства Сербии в России и Россотрудничества.

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«Участие экипажа Ил 76 МЧС РФ стало еще одним свидетельством того, что традиции взаимопомощи и уважения к общей истории живы и сегодня»,- говорится в сообщении пресс-службы.