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Звезды2 сентября 2026 20:10

Теперь на самом деле: звезда «Ранеток» Анна Руднева стала многодетной мамой

Анна Руднева из «Ранеток» родила третьего ребенка
Екатерина ИНОЗЕМЦЕВА
Анна Руднева с мужем

Анна Руднева с мужем

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Бывшая участница группы «Ранетки» и звезда одноименного сериала Анна Руднева стала многодетной мамой. В среду, 2 сентября, в одном из подмосковных роддомов она родила сына, которого назвала Артемом. Новоиспеченная многодетная мама поделилась фотографией крохотных ножек и своим снимком из палаты с табличкой, на которой указано, что вес новорожденного составляет 3740 г, а рост – 54 см.

«Встретили нового человека в этот мир. Наш сын, наше счастье! Трижды мама получается. Спасибо большое каждому из вас за волнения, поддержку, поздравления! Я приду немного в себя и расскажу вам больше об этом счастливом дне», - написала Руднева.

Анна Руднева стала многодетной мамой

Анна Руднева стала многодетной мамой

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Таким образом, можно сделать вывод, что Анна действительно родила третьего ребенка. Дело в том, что 29 августа некоторые СМИ уже сообщили о том, что Руднева стала многодетной мамой. Сама певица поспешила опровергнуть эти слухи, которые появились после того, как она с мужем раскрыла пол будущего малыша. Тогда же Анна предложила подписчикам угадать имя мальчика, которое его родители выбрали на ранних сроках беременности.

Анна Руднева родила третьего ребенка

Анна Руднева родила третьего ребенка

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Дева вылезать не хочет. У девы всё хорошо. Она там внутри еще порядки наводит, а потом снаружи будет порядки наводить. Поэтому дева никуда не торопится наша», — рассказывала тогда артистка.

Напомним, отец новорожденного – бизнесмен Илья Былушкин, за которого Анна вышла замуж недавно - в июле этого года. Старшую дочь Рудневой зовут София, ее отец – актер Павел Сердюк, который в детстве снимался в «Моей прекрасной няне» и в «Ранетках». Второй ребенок Анны – сын Тимофей, его отец – музыкант Денис Белин.

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