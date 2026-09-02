Теперь на самом деле: звезда «Ранеток» Анна Руднева стала многодетной мамой

Анна Руднева с мужем Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Бывшая участница группы «Ранетки» и звезда одноименного сериала Анна Руднева стала многодетной мамой. В среду, 2 сентября, в одном из подмосковных роддомов она родила сына, которого назвала Артемом. Новоиспеченная многодетная мама поделилась фотографией крохотных ножек и своим снимком из палаты с табличкой, на которой указано, что вес новорожденного составляет 3740 г, а рост – 54 см.

«Встретили нового человека в этот мир. Наш сын, наше счастье! Трижды мама получается. Спасибо большое каждому из вас за волнения, поддержку, поздравления! Я приду немного в себя и расскажу вам больше об этом счастливом дне», - написала Руднева.

Анна Руднева стала многодетной мамой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Таким образом, можно сделать вывод, что Анна действительно родила третьего ребенка. Дело в том, что 29 августа некоторые СМИ уже сообщили о том, что Руднева стала многодетной мамой. Сама певица поспешила опровергнуть эти слухи, которые появились после того, как она с мужем раскрыла пол будущего малыша. Тогда же Анна предложила подписчикам угадать имя мальчика, которое его родители выбрали на ранних сроках беременности.

Анна Руднева родила третьего ребенка Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Дева вылезать не хочет. У девы всё хорошо. Она там внутри еще порядки наводит, а потом снаружи будет порядки наводить. Поэтому дева никуда не торопится наша», — рассказывала тогда артистка.

Напомним, отец новорожденного – бизнесмен Илья Былушкин, за которого Анна вышла замуж недавно - в июле этого года. Старшую дочь Рудневой зовут София, ее отец – актер Павел Сердюк, который в детстве снимался в «Моей прекрасной няне» и в «Ранетках». Второй ребенок Анны – сын Тимофей, его отец – музыкант Денис Белин.

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