Зеленский подписал себе смертный приговор: чем в реальности могут обернуться попытки Киева «закрыть» небо над Россией

Фюрер Украины фактические объявил войну гражданским самолетам в небе России и жизни десяткам тысяч авиапассажиров Фото: REUTERS.

ЧТО ГОВОРИТ МИР

Обещание Зеленского сбивать гражданские самолеты над Россией вызвало информационное цунами в зловонном болоте западной прессы. "Вам место в аду" - это вполне ожидаемое заявление бабки русофобки фон дер Ляйен.

Что же касается украинских СМИ, то в них можно заметить полярную разноголосицу: от "так и надо стращать москалей", до "после такого заявления наш президент стал идеальным клиентом киевского дурдома".

Российские комментаторы обращают внимание на то, что всего через день после очередного приглашения к переговорам со стороны американского Белого дома и московского Кремля, Зеленский объявил фактически о намерении заблокировать небо над Россией для гражданских самолетов.

А вот советник Зеленского Сергей «Флеш» Бескрестнов на своей странице глумливо выложил ролик с фрагментом песни Александра Розенбаума «Не летают самолёты по стране моей, а сибирские просторы не для поездов», явно намекая на мечты украинского режима об остановке полетов по России.

Со своей стороны, историк и публицист Александр Дюков, руководитель фонда «Историческая память», выразил надежду, что Россия наконец официально зафиксирует, что Украина — «террористическое псевдогосударство» и перейдет к вытекающим из этого действиям.

Впрочем, Владимир Путин уже оценил бандитское заявление Зеленского как признание в государственном терроризме.

И добавил, что все предложения Киева о переговорах теперь бесполезны, - с террористами не разговаривают.

Ну а теперь зададимся некоторыми вопросами, которые неизбежно возникают при осмыслении новых угроз Зеленского.

Обещание сбивать гражданские самолеты над Россией вызвало информационное цунами Фото: REUTERS.

ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ?

Это значит, что фюрер Украины фактически объявил военной целью гражданские самолеты в небе Россией и жизни десятков тысяч авиапассажиров. Среди которых не только россияне, но и граждане многих других государств.

Это значит, Зеленский рассчитывает, что иностранные авиакомпании будут вынуждены посылать свои самолеты в облет России, что значительно увеличит дальность маршрутов, время полетов и цену на горючее и билеты.

Это значит, что Киев очень хочет перенести вооруженное противостояние в российское небо и направить удары на мирных граждан теперь уже не только на земле, но и в воздухе. А это еще больше подвигает отношения Украины (и стоящего за ней Запада) с Россией к состоянию "полноформатной" войны. Москва объективно будет вынуждена официально объявить об этом. Что неизбежно вызовет с нашей стороны другой характер боевых действий против террористического государства.

Попытки Киева закрыть небо над РФ изменят характер боевых действий Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Это значит, что Россия будет вынуждена не только перестроить (расширить) возможности противовоздушной обороны в районах полетов гражданской авиации, но и принять адекватные оборонные меры. А это не только более плотная защита воздушного пространства страны от беспилотников противника, но и "закрытие" неба над Украиной с помощью нашей боевой авиации и дальнобойных систем ПВО. А тут и массированные тотальные удары по районам запуска украинцами боевых дронов, а также предприятиям, изготавливающим их, по аэродромам Украины. Нельзя исключать, что при определенных обстоятельствах вооруженные силы России будут вынуждены наносить ракетные удары по некоторым европейским заводам, поставляющим боевые дроны Украине.

И последнее. Это значит, что все разговоры о возможных переговорах Киева и Москвы заявлением Зеленского превращены в бессмысленность. Более того, ситуация складывается так, что этим своим заявлением он подписал себе смертный приговор. У России есть все возможности это сделать. Пока были надежды на то, что украинский режим одумается и начнет переговоры, его главарь был нужен (с кем-то же надо подписывать бумаги). Но теперь, когда последние надежды усадить Киев за стол переговоров развеяны, надобность в дальнейшем существовании шайки узурпаторов власти на Украине стремительно исчезает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда закончится СВО, как Россия ответит на угрозы Зеленского сбивать наши самолеты и что происходит с переговорами: Важные заявления Владимира Путина

Пощечина Зеленскому: США раскритиковали удары Украины по российским НПЗ

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Ад в Одессе: армия России нанесла массированный удар