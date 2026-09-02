Директор Театра им.Вахтангова Кирилл Крок: «Непросто двигаться вперед в окружении недоброжелателей»

Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок и главный режиссер Анатолий Шульев открыли новый 106-й сезон Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

2 сентября Театр Вахтангова открыл 106-й сезон. На сборе труппы директор театра Кирилл Крок рассказал об успехах и о том, что ещё предстоит сделать. Не прошел мимо больной темы.

- В любом спектакле что-то получается лучше, что-то – хуже. Вокруг каждого нового спектакля идут нешуточные споры, и если не удается вознести спектакль до небес, то его желают прямо-таки распять. Наши зрители дарят нам свою любовь: мы её чувствуем каждый день, и за это мы бесконечно благодарны. Но рядом с любящим взглядом всегда есть взгляд недоброжелателя – того, кому хотелось бы, чтобы мы скатились с вершины и упали: шумно, с грохотом и треском, - сказал Крок. - Ревнивый, пристрастный взгляд недоброжелателей – верный знак того, что Вахтанговский театр не теряет своего уровня. Но, конечно, непросто двигаться вперед в окружении недоброжелателей.

Алексей Гуськов увлеченно разговаривает с коллегами. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Чтобы не лить воду на мельницу недоброжелателей, Крок попросил артистов уважительно относиться друг к другу, помнить о Вахтанговской этике. «Если что-то в спектакле не понравилось – не наворачивать круги с криками «Ужас! Ужас!»». Не враждовать и не зубоскалить. Поскольку зубоскальство убивает позитивный настрой, сбивает с толку артистов, вредит общей атмосфере в коллективе. Ревнивый взгляд недоброжелателей не должен привести коллектив к расколу и упадку.

Вероятно эти слова были сказаны в связи с тем, что в конце сезона в театре прошло собрание труппы, на котором некоторые артисты, не занятые в премьерах прошлого сезона, высказали своё… неудовольствие. Были среди них и народные любимцы.

- 43 артиста (менее трети труппы) не приняли участие в премьерах,- подтвердил Кирилл Крок. Эту проблему театр будет решать. - В любом коллективе есть разногласия и непонимания, но давайте вместе переживать успех и неудачи.

Тем более, что Театр Вахтангова даёт до 170 спектаклей в месяц на 6 своих сценах. Все артисты обеспечены работой.

Виктор Добронравов и Денис Самойлов получили премию театральных блогеров. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Главный режиссёр Анатолий Шульев назвал Вахтанговский театр непотопляемым лайнером: «Самое важное для нас – сохранять равновесие: не гнаться за модой, но откликаться на сегодняшние темы в духе вахтанговских традиций, то есть ярко и остроумно».

- У нас сильная команда: административная, техническая и творческая. Спасибо нашему директору, наш корабль оснащен по последнему слову техники, - сказал Шульев. И пошутил - Тут тебе и бассейн, и баня, и тренажерный зал, четырёхразовое питание и даже массажный кабинет. В общем, жить можно...

В день открытия сезона на Новой сцене Театра Вахтангова сыграли первую премьеру – спектакль «Легенда о Паганини». Это постановка режиссёра Натальи Ковалёвой по стихотворной пьесе Владимира Балашова.

- Это не биография Паганини, а фантазийная история, - рассказала Наталья Ковалёва. – У Паганини была большая романтическая любовь к некой незнакомке. Обо всех других своих любовях он рассказывал открыто, не таясь, но об этой женщине почему-то не говорил. Наш спектакль не только о любви. Он посвящен теме свободы творца и цене этой свободы.

На сборе труппы поздравили Александра Олешко с 50-летием, которое артист отметил 23 июля Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Самая ожидаемая премьера на Основной сцене - спектакль «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакову в постановке Светланы Земляковой. Её предыдущая постановка, спектакль «Генерал и его семья», - одна из самых востребованных у зрителей. Уже в сентябре Светлана Землякова составит график репетиций. Премьера «Мастера и Маргариты» выйдет в конце сезона.

Актриса Анна Дубровская Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Анатолий Шульев планирует инсценировку романа Алексея Иванова «Золото бунта».

Режиссер Константин Богомолов поставит спектакль по роману Томаса Манна «Волшебная гора». Богомолов назвал свою будущую постановку «интересным путешествием», которое, он надеется, будет интересно не только ему.

Режиссер Константин Богомолов Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Я работаю фанатично, круглосуточно. Хочу работать с теми, кто так же работает, как и я, - объявил Богомолов с Вахтанговской сцены. – Кстати, я не боюсь сплетен и злобства, - это он прокомментировал слова Крока. - Я не обращаю внимания на это. Потому что по-настоящему сплетничают (и злобствуют) о тех, кто круто работает.

На сборе труппы Богомолов обхаживал Людмилу Максакову, о чем-то шептался с ней. Вероятно приглашал в свою постановку.

Константин Богомолов о чем-то договаривался с Людмилой Максаковой Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Режиссёр Сергей Землянский выпустит на Основной сцене пластический спектакль «Вишнёвый сад» по Чехову. Эльдар Трамов готовит постановку (премьера намечена на 30 октября) по текстам современных авторов «В моей груди колокол…».

На Новой сцене тоже много всего интересного. Фёдор Малышев будет ставить «Калигулу» по пьесе Камю. Премьера в феврале. Режиссёр Галина Зальцман - «Пикник на обочине» по мотивам романа братьев Стругацких. Анатолий Шульев – спектакль «Ход Бога» (по мотивам новеллы «Иллюзии искусственного интеллекта» из романа «Maniac» Лабатута).

Дмитрий Соломыкин и Евгений Князев на сборе труппы в Театре Вахтангова Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В октябре на Симоновской сцене выйдет спектакль «Король-олень» по мотивам сказки Карло Гоцци (в редакции Сергея Плотова) в постановке Владимира Иванова.

Ожидаются и другие премьеры на сцене «Студия» и в Арт-кафе. Как уже было сказано, у вахтанговцев шесть сцен. Есть где разгуляться.

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