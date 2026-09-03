80 лет «Мухомору» из «Улиц разбитых фонарей»: Юрий Кузнецов занялся актерством, чтобы нравиться девочкам и получать приличные оценки по физике

Народный артист Российской Федерации Юрий Кузнецов Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Юрий Кузнецов - гений второго плана. В его колоссальной фильмографии в основном неглавные роли, а то и крошечные эпизоды. Для меня, например, он навсегда останется прежде всего дворником из «Собачьего сердца», который в целях самообразования решил подряд прочесть весь словарь Брокгауза и Ефрона и сломался на пятом томе: «Помню одно: Мадриан. Какой, думаю, Мадриан? Нет там никакого Мадриана. На левой стороне есть два Бранецких. Один господин Адриан, другой Мариан. А у меня Мадриан!» Двадцатисекундный эпизод, но один из самых изумительных в этой изумительной картине.

Впрочем, для гораздо большего количества людей Кузнецов в первую очередь - «кладбищенский» немец Гофман из балабановского «Брата». Или майор Жуков из угрозыска города Нардыма в советском сериале «Противостояние» по Юлиану Семенову. Но, конечно, вся страна воспринимает его прежде всего как подполковника милиции Юрия Александровича Петренко по прозвищу «Мухомор», героя исполинского сериала «Улицы разбитых фонарей».

Сергей Бодров (младший) и Юрий Кузнецов в фильме "Брат"

Юрий Кузнецов родился в столице Хакасии, городе Абакане, в самой простой семье: папа - милиционер (ох, не случайно потом в кино так везло на «ментов»!), мама - домохозяйка. Рассказывал, что в школе записался в драмкружок не столько по страстному велению сердца, сколько из-за того, что очень хотелось нравиться девочкам (а еще потому, что беда была с оценками по естественным наукам: так можно было говорить учителям «Пожалейте, поставьте хоть тройку, я же все равно актером буду!») Но очень быстро втянулся, и после школы поехал поступать на актера во Владивосток (о Москве и не думал - казалось, что там шанса нет). После Владивостока много лет проработал в Хабаровском драмтеатре, потом - в Омском... Ни о чем другом он и не думал, но в какой-то момент его вызвали в Ленинград - пробоваться на главную роль в фильме Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин». Худсовету он очень понравился, его почти утвердили, но Герман уперся и объявил, что будет снимать другого претендента - Андрея Болтнева. А Кузнецова готов снять в роли второго плана - начальника райотдела милиции. И снял. Это и была его первая роль (работа над классической ныне картиной шла в начале 80-х, но на экран из-за цензурных проблем она вышла позже).

Анастасия Мельникова и Юрий Кузнецов во время съемки телесериала "Опера. Хроники убойного отдела-3". Фото ИТАР-ТАСС/ Кинокомпания "Феникс-Фильм"

Потом Юрий Александрович попал в «Торпедоносцев», снятых по сценарию того же Германа и его жены Светланы Кармалиты. Потом - в теледетектив «Колье Шарлотты», который в конце 1984-го смотрела вся страна (в образе главного злодея, преступника-рецидивиста, к нему и пришла известность). И полетело: только до конца десятилетия - два десятка киноролей, причем далеко не в последних картинах. При этом параллельно он упорно работал в театре (уже ленинградском, Комедии им. Акимова). Он и в 90-е снимался буквально без продыху, при том, что каких-то больших денег ему все это никогда не приносило. Их принес, вопреки ожиданиям, Мухомор, наряду с Казановой, Дукалисом и Лариным зачаровавший в конце ХХ века всю Россию.

В образе подполковника Петренко, сериал "Улицы разбитых фонарей"

Из 501 серии «Улиц» он появился в 135. После чего было еще 73 серии «Оперов». Это не считая бесконечных съемок в... кажется, во всем: количество фильмов и сериалов в его послужном списке буквально не сосчитаешь: 500? 600? Кузнецова звали всюду, понимая, что его лицо, практически родное для миллионов зрителей, украсит что угодно. Это не говоря о том, что он правда изумительный актер (об этом как раз часто не думали).

Актер Юрий Кузнецов с супругой на церемонии вручения Национальной телевизионной премии "ТЭФИ-2004". Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости

Трагедия с ним случилась в 2012-м, когда скончалась любимая жена Ирина. Он это пережил с огромным трудом, вылез благодаря своим дочке и маме. И продолжил сниматься. Опять - везде. От «Ёлок» до сериала «Эпидемия», от «Обители» по Прилепину до исторического боевика «Дуэлянт», от отличной (только мало кем виденной) фантасмагории «Капитан Волконогов бежал» до хитового «Непослушника». Появляясь порой в кадре в минутных эпизодах, но всегда радуя и запоминаясь.

Актер с дочкой Александрой в 2019 году Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Юрий Кузнецов в 2025 г. Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

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