Владимир Путин выступит на пленарной сессии ВЭФ-2026 во Владивостоке Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Встреча власти, бизнеса и иностранных инвесторов, подписание бумаг, миллиардные вложения – вот плоть и кровь Восточного экономического форума. Поэтому главным событием ВЭФ-2026 станет пленарное заседание. Место, где бизнес может поговорить с Президентом России Владимиром Путиным. Задать интересующие вопросы. Узнать, как будет развиваться страна. Какие предполагаются преференции, какие планы развития…

Выступление Президента России будет важнейшим. Очевидно, что Дальний Восток сегодня – одна из ключевых точек развития страны. Здесь проходят ключевые торговые пути в Азию, в Китай. Здесь добываются из недр природные богатства. Здесь – идеальное место для дата-центров искусственного интеллекта. А значит и будущее – здесь.

Именно поэтому главной темой речи Владимира Путина станет Дальний Восток. Его развитие. Его адаптация для людей, ведь условия суровы, но география – идеальна.

Естественно, речью главы государства событие не закончится. Будут вопросы. Значит, говорить будут и о политике, и о мирных планах, и о дипстрайках Украины, и о громких заявлениях. Ведь бизнесу нужно понимать, каким будет будущее…

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ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ВЭФ

Сайт KP.RU проведет прямую видеотрансляцию главного российского бизнес-события сентября: вся пленарная сессия, выступление Президента России, ответы на вопросы.

Когда начнется выступление Путина на ВЭФ? В официальном графике начало пленарной сессии запланировано на 15:00 по Владивостоку. Это 8:00 по Мск. Однако заметим – нередко начало сессии задерживается на час-полтора.

О ЧЕМ БУДЕТ ВЫСТУПЛЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ВЭФ-2026

Речь главы государства на мероприятии будет программной, а значит подготовлена заранее. Советник Владимира Путина Антон Кобяков сообщил, что в этот раз президент сосредоточится на людях, как главном ресурсе развития Дальнего Востока. Будут подведены итоги уже проведенной работы (за последние годы в развитие макрорегиона инвестировано порядка 6,5 триллиона рублей), прозвучат оценки развития ДФО.

В беседе с бизнесом будут заданы вопросы по самым актуальным темам. Не сложно догадаться, речь будет идти про Украину, угрозы главы киевского режима бить по аэропортам и гражданской авиации, вероятнее всего, коснутся темы пути к миру и переговоров.

ВЭФ-2026 И ЕГО ГОСТИ

Восточный экономический форум 2026 года проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Здесь собрались выдающиеся представители российского бизнеса, главы регионов ДФО, иностранные инвесторы и политики. Среди почетных гостей, которые также примут участие в пленарной сессии ВЭФ-2026 – глава Индонезии Прабово Субианто, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со. Им также будет предоставлено слово и можно будет задать вопрос.

Главной темой этого ВЭФ стал именно человеческий ресурс. Официально она заявлена так: «Дальний Восток - развитие во благо людей». Речь, конечно же, о том, что потенциально ключевой округ России должен привлекать своей инфраструктурой. Высокие зарплаты, качественное и доступное жилье, программы для переселенцев из самых востребованных сфер, строительство школ и благоустройство городов. Это должно привлечь лучших специалистов страны выбрать ДФО, работать здесь, растить детей. Потому что все остальное в регионе уже есть – и инвестиции, и перспективы, и важнейшие торговые пути, и потенциал становления Востока – как центра работы над российским ИИ.

Модератором пленарной сессии ВЭФ-2026 стал журналист Кирилл Токарев.

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