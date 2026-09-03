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Экономика3 сентября 2026 0:34

Анатолий Попов, Сбербанк: «Уровень просроченной задолженности - под контролем»

Зампред правления Сбера рассказал, как себя чувствуют корпоративные заемщики банка
Алексей КУЗНЕЦОВ
Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов

Нынешний год для бизнеса сложный. Сказывается и рост налоговой нагрузки, и все еще высокая ключевая ставка ЦБ, и продолжающиеся атаки БПЛА на склады маркетплейсов. Как в таких условиях чувствуют себя корпоративные заемщики? Есть ли проблемы с платежной дисциплиной? И идет ли банк навстречу клиентам? На эти и другие вопросы журналистов в кулуарах ВЭФ-2026 ответил Анатолий Попов, зампред правления Сбербанка.

- Видите ли вы рост спроса на реструктуризацию в сегменте малого и среднего бизнеса? И если говорить конкретно о селлерах (продавцах на маркетплейсах), что происходит с их заявками на реструктуризацию – пик прошел или ожидаете новых волн?

- В этом году количество реструктуризаций действительно выше, чем в 2024-м (тогда делали порядка 10 тысяч, сейчас – около 18 тысяч), но меньше, чем в 2025-м (22 тысячи). Можно говорить о некоторой стабилизации и предсказуемости рынка. В Сбер поступило более 4,3 тысяч заявок, одобренный объём реструктуризации составил 8,3 миллиарда рублей.. Для оформления реструктуризации необходимо подтверждение утраты товаров на маркетплейсе, после чего процесс занимает 1 – 2 дня. В целом, ситуация с кредитованием малого бизнеса управляемая.

- В июле хорошо рос корпоративный кредитный портфель. Есть ли основания пересмотреть прогноз по концу года, возможно, по верхней границе? И как в летние месяцы выглядела платежная дисциплина у корпоративных заемщиков?

- Июль действительно был нестандартным – кредитный портфель вырос на 2,1%, но с начала года рост составил всего 4%. По году мы прогнозируем рост в интервале 8 – 10%, что типично и похоже на 2025 год. Делать выводы по одному месяцу преждевременно, хотелось бы видеть устойчивый темп, обеспеченный инвестиционным спросом. Пока же корпоративное кредитование на две трети состоит из оборотного финансирования и замещения выбывающих средств, а треть – это финансирование жилой недвижимости. Что касается платежной дисциплины: по июлю доля клиентов с проблемами обслуживания задолженности составляет 2,9% – эта цифра под контролем.

- Как сейчас себя в целом чувствуют корпоративные заемщики? Отмечаете ли вы рост стоимости рисков по таким кредитам, ухудшение их качества? Какие отрасли вызывают наибольшие беспокойства?

- Уровень просроченной задолженности находится под контролем. Какого-то резкого обвала в отдельных отраслях предсказать сложно, ситуация управляемая. Традиционно первое полугодие всегда более медленное, чем второе, как по спросу, так и по деловой активности. Во втором полугодии обычно растут объемы и выручка клиентов, поэтому существенных проблем мы не ожидаем.

- Не ждете ли в этом году кризиса неплатежей по кредитам среди застройщиков? И какой общий рост цен на жилье прогнозируете?

- По прогнозам наших аналитиков, инфляция в этом году составит около 6,5%, а рост цен на жилье будет ниже темпов инфляции – это позитивный сигнал. Что касается проблем с обслуживанием задолженности, механизм эскроу, который работает уже достаточно долго, помогает застройщикам своевременно строить объекты. Существенных задержек по строительству и вводу жилья нет, покупатели могут быть спокойны – объекты будут достроены. Небольшие сложности с разрешительной документацией бывают, но в целом ситуация полностью управляемая, и механизм эскроу доказал свою устойчивость даже в периоды снижения спроса, позволяя завершать строительство без задержек.