Соратник Рюрика и сибирский календарь в 4 раза древнее пирамид: Удивительные находки российских археологов 2026 года

Фото: Институт археологии РАН, archaeolog.ru

Нашим археологам в этом году везёт невероятно. В Архангельском соборе Московского Кремля обретены мощи Дмитрия Донского - для ученых это возможность изучить ДНК великого князя. В Коломне найден уникальный серебряный клад, который оценивает в 500 миллионов рублей. В Смоленской области - загадочное захоронение казненного скандинава вместе с юной девушкой и конем.

25 НАСЕЧЕК НА КАМНЕ - ЭТО МЕСЯЦЫ?

Где: Красноярск.

Когда: 17,5 тысячи лет назад.

В Красноярске на реке Базаихе нашли необычный камень - ученые предполагают, что это календарь. И он в 4 раза древнее египетских пирамид!

- Подвеска изготовлена из плоской овальной гальки светло-серой породы. Древний мастер просверлил в ней отверстие и нанес по периметру орнамент из 25 ритмически повторяющихся насечек. По центру предмета имеется слабо различимое красное пятно, - рассказал сотрудник Красноярской геоархеологии Данил Лысенко.

Загадочное украшение намеренно оставили под камнем более 17 тысяч лет назад, и оно пролежало нетронутым до нашего времени. Фото: vk.ru/krasgeoarcheology

И предположил, что это календарь каменного века - он помогал древним людям следить за движением светил.

Уникальная находка вблизи. Фото: vk.ru/krasgeoarcheology

- Археологи всегда внимательно пересчитывают линии на таких изделиях и пытаются понять, что стоит за этим числом. На большинстве изделий, аналогичных подвеске с Базаихи, количество насечек - от 23 до 30, что можно увязать с количеством дней в лунном и солнечном месяце, - считает сотрудник Института истории материальной культуры РАН Татьяна Корнева.

НЕФРИТОВОЕ КОЛЬЦО В ЯКУТИИ

Где: Якутия, могильник Ой-Муран в Хангаласском районе.

Когда: около 5,5 тысяч лет назад - задолго до расцвета Древней Греции и на тысячу лет раньше строительства Великих Пирамид в Египте.

Прошлым летом местный краевед Александр Филиппов неожиданно увидел на высоком берегу Лены череп. Начали копать - нашли два скелета, луки и стрелы, нож. Потом - еще один скелет. Радиоуглеродное датирование помогло определить возраст.

А этим летом обнаружили еще и нефритовое кольцо, сообщил старший научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, кандидат исторических наук Виктор Дьяконов. Египтяне только готовились строить пирамиды, а в Якутии уже думали о красоте…

НАШЕ ВИНО ПРОДАВАЛИ В ЕВРОПУ ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД

Где: Фанагория, Таманский полуостров, Краснодарский край

Когда: рубеж новой эры, 2 тысячи лет назад.

Целый винный квартал — пять виноделен, склады и магазины — нашли на Таманском полуострове. Краснодарский край и сейчас главный винодельческий регион России, но традиции у него настолько древние, что могут позавидовать французы с итальянцами.

В районе виноделов в Фанагории в начале новой эры производили тысячи тонн вина в год, уверяют ученые. Она была крупнейшим винодельческим центром античного Причерноморья. А тот факт, что винодельни и их склады находились в центре города, рядом с морским портом, и тут же обнаружены золотые монеты, навевает: продукцию везли морем в другие города и страны.

Раскопки показали и нюансы технологии. Виноград две тысячи лет давили ногами, сок стекал на площадки, покрытые составом из песка, извести, ракушек и толченой керамики. Красное и белое разливали в амфоры - а их перед этим дезинфицировали, сжигая в них серу.

В планах Фанагорийской археологической экспедиции - провести генетический анализ находок, чтобы выяснить состав античного вина и определить, какие сорта винограда использовали для производства.

СОКРОВИЩА ИЗ «ТЫСЯЧИ И ОДНОЙ НОЧИ» ДОПЛЫЛИ ДО БАЛТИКИ

Где: Калининградская область, VIII - IX века, 1200 - 1300 лет назад.

Удивительный клад нашли под Калининградом. Он не так роскошен, как нашумевший коломенский - “всего” 59 серебряных монет. Зато экзотичен. Все монеты — дирхамы Арабского халифата VIII–IX веков. Большинство отчеканены в Багдаде при Харуне ар-Рашиде. Да, том самом халифе из сказок “Тысячи и одной ночи”. Реальный Харун ар-Рашид правил в 786 - 809 годах, и это был золотой век халифата.

Фото: Институт археологии РАН, archaeolog.ru

Но что его деньги делают на Балтике? Вообще, дирхамы нашим археологам хорошо знакомы. Их находят в Новгороде, Старой Ладоге, под Смоленском.

- Денежное обращение на Руси базировалось на арабском серебре 250 лет. Активнейшая торговля шла по Волжскому пути, по нему с Востока на Запад проходили тонны серебра, - объяснял KP.RU член-корреспондент РАН археолог Петр Гайдуков.

Дирхамы были главным платежным средством - просто как кругляшки серебра. Клад с южного берега Калининградского залива - первая надежно документированная находка, подтверждающая, что и территория Калининградской области была включена в систему дальней торговли, подчеркнули в Институте археологии РАН.

ДРЕВНЕЙШИЙ ИЗ ХРИСТИАН?

Где: Старая Ладога, Ленинградская область.

Когда: IX век, около 1200 лет назад.

Археологи нашли в Старой Ладоге древнейшее христианское захоронение эпохи Рюрика - вот так сенсационно описал открытие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко:

- Многие сомневались, но результат превзошел ожидания. Найденное захоронение, предположительно, - старейшее христианское погребение в Восточной Европе, и оно напрямую связано с двором и дружиной Рюрика. Это древнейший могильник, связанный с варягами из летописного сказания о призвании Рюрика в 862 году. Археологи нашли крест возрастом более тысячи лет, боевой топор, ладейные заклепки.

По соцсетям тут же понеслось: Рюрика нашли, не иначе! Но ученые сбили пыл:

- Это элита, но рядовая элита. Если бы там был Рюрик, то совершенно другое было бы погребение. Это дружинник Рюрика, которому было поручено управлять Старой Ладогой, - объяснил заведующий отделом славяно-финской археологии Института истории материальной культуры РАН Владимир Лапшин.

ЭЛИТА С КОНЕМ

Где: Гнездилово под Суздалем, Владимирская область.

Когда: X век, около 1100 лет назад.

Под Суздалем раскопали первое для этих мест захоронение мужчины (в полном расцвете сил, ему было 25 - 35 лет), с конем и собакой, с боевым топором, копьем и железным ножом. На удивление в рифму с обнаруженным этим же летом погребением эпохи викингов под Смоленском: там тоже всадник и конь.

Камерное мужское погребение с конем, оружием и всадническим снаряжением. Фото: Институт археологии РАН, archaeolog.ru

Но если для смоленского памятника Гнездово, важного торгового центра на пути из варяг в греки, курган со скандинавом, похороненным по всем северным обрядам, - находка впечатляющая, но объяснимая, то для Суздаля она неожиданна.

- На Руси подобные погребения появились в конце IX века вместе с выходцами из Скандинавии, - объясняют в Институте археологии РАН.

Часть инвентаря из женского погребения в юго-западной части могильника Гнездилово. Фото: Институт археологии РАН, archaeolog.ru

- Суздаль вышел на большую историческую арену позднее, чем Ладога, Гнездово или Киев и ранее не рассматривался как место размещения элиты X века, практиковавшей такие погребения. Открытие показывает, что Суздальское Ополье уже тогда было местом притяжения знати.

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