Битвы роботов, Антинаучная конференция и музыка на цветах: в Москве пройдет праздник знаний FestTech 2026

Фото: vk.ru/festtech_ru

Что произойдет, если смешать ядерную физику с юмором, а квантовые технологии с современной музыкой? Совершенно верно: получится традиционный открытый фестиваль FestTech-2026, который организует МФТИ - главный технический вуз страны. В этом году взрыв этого высокоинтеллектуального звездного вещества состоится 5 сентября в Москве на ВДНХ.

На площадке фестиваля выступят популяризаторы науки мирового уровня:

- физик и научный куратор музея «АТОМ» Алексей Семихатов;

- директор Международного центра теоретической физики МФТИ Алексей Кавокин;

- академик РАН Степан Калмыков;

- химик Александр Иванов;

- биолог Илья Гомыранов и т.д;

Но не только увлекательными разговорами о науке жив любознательный человек. Программа FestTech пройдёт сразу на пяти площадках, там будет место музыкальной программе, научно-атомной ролевой игре, удивительным экспериментам, соревнованиям боевых роботов и многому другому.

Убежать от скуки поможет участие в Антинаучной конференции, это научно-развлекательное шоу, где ученые в шутливой форме разбирают, казалось бы, псевдонаучные темы: математический анализ счастья, теорию удач, влияние астрофизики на поведение котов… Естественно, при этом используется только строгий научный подход!

Где: Музей “Атом” на ВДНХ, Москва.

Когда: 5 сентября.

Цена: вход в музей для гостей FestTech будет бесплатным по предварительной регистрации на сайте.

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