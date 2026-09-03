Закулисье конфликта Козловского и Зуевой: что на самом деле поссорило экс-супругов

Бывшая жена обвиняет Данилу Козловского в неуплате алиментов. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Спор из-за алиментов между 41-летним актером Данилом Козловским и матерью его старшего ребенка 39-летней Ольги Зуевой обсуждают поклонники. Ранее Зуева не комментировала личную жизнь. А теперь публично обвиняет Козловского в неуплате алиментов. Что скрывается за тем, что женщина «вышла из тени»?

ДВЕ ВЕРСИИ

Ольга Зуева живет с 6-летней дочерью Одой-Валентиной от Козловского в Нью-Йорке. Как уроженка Владивостока оказалась на ПМЖ в Америке? В 17 лет Ольга уехала в Европу работать моделью на показах и в рекламе. В 19 лет перебралась в Нью-Йорк, где отучилась в частном университете на сценариста и режиссера. В профессии не везло, красавице дали в Голливуде лишь пару эпизодов. И она поехала на «киноразведку» в Москву, где завела нужные знакомства, и получила еще пару эпизодов. В 2014 году все сложилось: Зуева в Москве познакомилась с Данилой Козловским, который был на пике известности. Он так влюбился в Ольгу, что как продюсер помог снять ее первый полный метр, где Зуева режиссер и сценарист. Это была драма «На районе» 18+, которая в 2018 году «провалилась» в прокате, несмотря на то, что главную роль сыграл там сам Козловский. В феврале 2020 года Ольга Зуева родила дочь от Козловского. Когда женщина узнала о беременности, то улетела рожать в США, где и решила остаться жить с дочерью. Козловский переезжать не захотел, поэтому навещал Оду-Валентину и ее маму в свободное от работы в России время. Дочери не было и года, когда Данила Козловский на съемочной площадке влюбился в актрису Оксану Акиньшину, а с Зуевой отношения завершил. При этом продолжал содержать и навещать дочь. Отношения Козловского и Акиньшиной оказались серьезными, привели к созданию семьи и рождению сына в мае 2026 года.

А дальше начинается история, о нюансах которой публике не расскажут. За кулисами шоу-бизнеса говорят, что Зуева узнала о беременности Оксаны Акиньшиной еще прошлой осенью. Тогда же Козловский после двух лет «простоя» вернулся на театральную сцену и к съемкам. И Ольга, увидев, что Данила опять активно работает, начала переговоры о том, чтобы повысить сумму, которую ежемесячно Козловский переводит на содержание Оды-Валентины. Договориться о размере не удалось. Зуева нашла адвоката в Москве, и так вышло, что первый иск «о взыскании алиментов» с Данилы Козловского они успели подать за сутки до рождения у него сына. Из-за «формальностей» в августе был подан второй аналогичный иск — о взыскании алиментов на содержание 6-летней дочери Оды-Валентины.

На прошлой неделе Зуева выступила с заявлениями о Козловском: «Отец ребенка — заслуженный артист России не выплачивает ни копейки на содержание своей дочери. Именно поэтому теперь вопрос решается в суде. Все остальное – это попытка отвлечь внимание от сути…» Когда Козловский удивился заявлению и опроверг, Ольга Зуева уточнила: «С 4 июня денежные средства на содержание дочери не поступали». То есть все-таки до момента подачи иска актер участвовал финансово в жизни дочери.

Вот так ответил Зуевой сам Козловский: «Я очень люблю свою дочь. Не просто финансово участвую в ее жизни, а стараюсь поддерживать ее во всем, а также проводить с ней максимум свободного от работы времени. Несмотря на ограничения в общении и то, что дочь живет далеко от меня. Информация о том, что я уклоняюсь от содержания дочери, не соответствует действительности. Пожалуйста, разделяйте заботу отца о дочери и разногласия между ее родителями. В моем случае это совсем не одно и то же. Я всегда выполнял обязательства перед своим ребенком, в первую очередь, финансовые. И сейчас не избегаю данной ответственности. Убежден, что подобные споры можно было решить, не обращаясь в суд...»

Бывшая жена Козловского Ольга Зуева сейчас живет с дочерью в США Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

ЗА КУЛИСАМИ КОНФЛИКТА

Ольга Зуева в Нью-Йорке открыла продюсерский центр, где снимает рекламные фильмы и ролики. Ее начинание приносит доход, но не настолько значимый, чтобы поддерживать уровень жизни обеспеченной семьи. Понятно, что доходы востребованного актера Козловского выше, чем у Зуевой с ее непостоянным заработком. Но, стоит заметить, что зарплаты в киноиндустрии теперь стали ниже, да и сам Козловский – популярный актер, но давно не «в первой десятке» - по сравнению с теми временами, когда он был с Зуевой. Возможно, что отсюда и «аппетит» насчет суммы. Безусловно Зуева обижена на мужчину из-за того, что он влюбился в другую, а тут еще и узнала — Козловский женился и у него будет второй ребенок. Поступок Зуевой понятен - она в интересах дочери спешит зафиксировать и увеличить сумму ежемесячного содержания. Наверное из-за опасений, что теперь Данила основную часть заработка будет направлять в новую семью. Зуева и Козловский пока не смогли договориться о новой сумме выплат на ребенка. Между ними ранее были устные договоренности о размере выплаты, которую перечисляет для дочери Козловский. Существует два варианта закрепить это по закону — заключить алиментное соглашение у нотариуса, где прописать фиксированную сумму алиментов или обратиться в суд, чтобы он установил размер выплат. Так как о сумме пока не договорились — Зуева подала иск в суд. Скорее всего, она получит на дочь зафиксированный в законе размер алиментов на одного ребенка - это 25% от всех доходов ответчика. У актеров доходы нестабильные — зависят от того есть (и сколько) съемок, спектаклей в данном платежном периоде. Поэтому и алименты могут быть разными - как 500 тыс. руб. так и 5 млн. руб. А иногда актер может не получать ничего пару месяцев. Сейчас у Козловского планируются съемки в 5 крупных кинопроектах.

Первое судебное заседание по иску Зуевой назначено на 20 октября 2026 года в Савеловском районном суде города Москвы. До этого была встреча адвокатов для урегулирования «бумажных» вопросов. Есть вероятность, что стороны успеют договориться до этого времени о размере алиментов и зафиксировать ее у нотариуса, в противном случае Козловскому присудят стандартные алименты в 25% от дохода. Как Зуева станет их получать? Очень просто — на счет дочери. Кстати, если бы она подала иск по месту жительства в Нью-Йорке, то процесс мог бы затянуться на годы, а сумма выплат на одного ребенка там ниже — 17%.

Между тем, из-за конфликта по поводу алиментов Козловский с февраля (был день рождения девочки) не может увидеть дочь — Зуева не хочет идти навстречу и обсуждать удобные всем место и дату. Ольга же утверждает, что отец не стремится встречаться с дочкой. Порой денежные разногласия между родителями отражаются и на детях, но как только взрослые договорятся, так все и наладится.

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