Шпицберген. Научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" в порту. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Норвежские власти арестовали российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», пришвартованное на Шпицбергене, в Баренцбурге. Причиной стал иск украинской компании «Нафтогаз».

С 2016 года она судится с Россией, добиваясь компенсации за имущество, конфискованное в Крыму в 2014 году. Стоимость активов компания оценила в $4,22 млрд.

Арест российского судна должен обеспечить исполнение судебного решения Гаагского арбитража от 2023 года, по которому Россия обязана выплатить «Нафтогазу» эту сумму. РФ законность вердикта, естественно, не признает.

Почему норвежцы именно сейчас задержали «Профессора Молчанова»? Усиление наших позиций в Арктике крайне раздражает Запад — вот и решили сделать такой «пиар-ход» на фоне ухудшающегося положения Украины.

КАК РОССИЯ ОТРЕАГИРОВАЛА НА ЗАДЕРЖАНИЕ СУДНА

Решение об аресте судна первой норвежской инстанцией - окружным судом Норд-Тромса и Сенья - было принято 31 августа. А уже 2 сентября губернатор Шпицбергена привел его в исполнение. Теперь «Профессору Молчанову» запрещено покидать порт Баренцбурга до нового вердикта суда или распоряжения местных властей. Союзники Украины пугают: судно могут продать с аукциона, а деньги отдать «Нафтогазу».

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что Россия намерена оспорить арест.

- Очередной пример правового нигилизма и беспредела западных стран. У нас есть уже 95 лет присутствия на архипелаге Шпицберген в Норвегии, с 1931 года трест «Арктикуголь» ведет там работу, - сказал министр. - Я хочу заверить, что в ближайшее время юристы треста дадут соответствующий правовой ответ. Мы оспорим это решение, такие прецеденты уже были.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

ИСТОРИЯ «ПРОФЕССОРА МОЛЧАНОВА»

«Профессор Молчанов» - советское и российское научно-исследовательское судно, построенное в 1983 году в Финляндии. Свое название оно получило в честь метеоролога Павла Молчанова, изобретателя и испытателя первого в мире радиозонда.

С 1991 года судно занимается полярными и океанологическими исследованиями. Оно находится в ведении Росгидромета, а с 2012 года на его борту проходят ежегодные экспедиции в рамках проекта Северного (Арктического) федерального университета «Плавучий университет».

Порт приписки «Профессора Молчанова» - Архангельск. Второй год подряд с июня по сентябрь судно осуществляет регулярные грузопассажирские между Мурманском и Баренцбургом.

«Профессор Молчанов» - советское и российское научно-исследовательское судно, построенное в 1983 году в Финляндии. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Только в августе-сентябре этого года оно несколько раз ходило на Шпицберген, доставляя туда ученых, шахтеров, их семьи, туристов, а также технические грузы и продовольствие.

Сегодня Россия выразила Норвегии решительный протест в связи с задержанием «Профессора Молчанова», сообщил наш МИД. Дипломаты настаивают на том, чтобы судно немедленно освободили.

Посол РФ в Норвегии Николай Корчунов назвал случившееся «политически мотивированным нарушением международного права». Дипломат подчеркнул, что рейсы «Профессора Молчанова» — фактически единственный канал, который позволяет обеспечивать жизнь наших поселков на Шпицбергене.

Москва потребовала от Осло выполнять условия Договора о Шпицбергене — этот документ, среди прочего, подразумевает недопустимость дискриминации участников соглашения.

РОССИЙСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ НА НОРВЕЖСКОМ ШПИЦБЕРГЕНЕ

Шпицберген - норвежская территория, однако у России здесь особый статус. Он определен Шпицбергенским трактатом 1920 года. Документ признает суверенитет Норвегии над архипелагом, но при этом дает гражданам стран-участниц договора равные права на хозяйственную деятельность и доступ к архипелагу.

Именно этим правом Россия пользуется уже более 90 лет. В 1931 году СССР создал трест «Арктикуголь», который начал добычу угля на Шпицбергене.

Позднее были основаны два советских поселка - Пирамида и Грумант. Сегодня они законсервированы, Баренцбург остается единственным действующим российским поселком на архипелаге.

Сам трактат бессрочный. К нему продолжают присоединяться новые страны. Всего договор подписали более 40 государств, но постоянное присутствие на Шпицбергене сегодня сохраняют Норвегия и Россия.

Особый статус архипелага не позволяет российским судам перемещаться без ограничений. В портах Шпицбергена действуют собственные правила судоходства, а также строгие экологические нормы.

Норвегия закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов, воспользоваться авиасообщением могут только граждане РФ с шенгенскими визами, вылетающие из Осло. Именно поэтому Россия с 2025 года наладила регулярные морские перевозки на борту «Профессора Молчанова».

Шпицбергенский трактат 1920 года признает суверенитет Норвегии над архипелагом, но при этом дает гражданам стран-участниц договора равные права на хозяйственную деятельность и доступ к островам. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

КАК ПАССАЖИРЫ «ПРОФЕССОРА МОЛЧАНОВА» ВЕРНУТСЯ В РОССИЮ СО ШПИЦБЕРГЕНА

В этом рейсе на «Профессоре Молчанове» прибыли в том числе ученые, в составе экспедиции - главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов. Если судно останется под арестом, как пассажирам возвращаться на материк?

Порт Баренцбурга мелководный: при входе в гавань глубина - 6-7 метров. Для крупного океанского судна этого недостаточно, осадка лайнеров может превышать 8-9 метров. Поэтому сюда не смогут зайти российские атомные ледоколы, например, «50 лет Победы» или «Арктика».

Есть и другая проблема - ледовая обстановка. Навигация вокруг Шпицбергена зависит от дрейфующих льдов. Баренцево море к юго-западу от архипелага обычно не замерзает благодаря теплому Гольфстриму, но восточные и северные районы регулярно блокирует лед. Поэтому судно должно обладать соответствующим ледовым классом - например, Arc4 и выше, в ином случае необходима ледокольная проводка, а с этим справится ледокол.

Но сомнений в том, что россияне смогут вернуться домой, нет.

Шпицберген - одна из крупнейших мировых площадок для полярных исследований и экспедиционного туризма. В его водах регулярно появляются научные и пассажирские суда разных стран. Среди них - суда Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), а именно «Академик Трешников». Прежде судно участвовало в доставке научного оборудования и ученых в Баренцбург.

Есть и экспедиционные туристические суда иностранных операторов. К Шпицбергену ходят, в частности, Le Commandant Charcot компании Ponant и Roald Amundsen компании Hurtigruten. В районе Баренцбурга они могут делать экскурсионные высадки.

В зимний период продовольствие и всевозможные грузы жителям Баренбурга с Большой земли доставляет российский сухогруз «Баренц».

В конце концов, норвежцы могут выдать в своем городе на Шпицбергене - Лонгйире - визы россиянам, чтобы они могли улететь в Осло, а оттуда с пересадками домой.

ГДЕ ЕЩЕ СРАБОТАЛ ИСК «НАФТОГАЗА»

«Нафтогаз» претендует на имущество России в разных странах - как говорится, что под руку попадется.

Наиболее нагло повела себя Финляндия: там наложили арест на четыре десятка объектов российской недвижимости, включая здание Центра культуры и науки в Хельсинки. Более того - финны конфисковали €3,7 млн, которые Россия еще до начала СВО перечислила для исполнения приграничной программы Евросоюза.

Во Франции ограничили права распоряжения РФ активами на €120 млн. Москва судится по этому поводу с Парижем.

А в Швейцарии, например, забрать счета, связанные с нашими госструктурами, не получилось - судьи с ходу отклонили этот иск.

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