Чем живет Дальний Восток: экономика растет, жилье становится доступнее, но отток населения надо снижать

УНИКАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Какой он - Дальний Восток? Понятно, что Дальний (ну не Ближний же). А как он живет с экономической точки зрения? Сколько денег и на что тратят его жители, как растут их доходы и расходы, куда они ездят за покупками, все ли их устраивает или они покидают родные места в поисках лучшей доли? Такая информация не просто очень интересна сама пот себе, но и незаменима для бизнеса и власти, чтобы они могли эффективнее работать на той или иной территории и развивать ее.

Чтобы получить эту информацию, нужен колоссальный набор исходных данных. И у Сбера они есть.

- Нам всегда катастрофически не хватало информации, которую Росстат или ЦБ дают по экономике России и отдельным отраслям. Они предоставляют ее в очень узком периметре и с большой задержкой. Например, вчера (2 сентября, - Ред.) мы получили данные по ВВП за июль. А по ряду показателей данные выходят с опозданием в несколько месяцев и даже лет. Это серьезно мешало нам работать эффективнее, - рассказал на пресс-брифинге в рамках Восточного экономического форума Тарас Скворцов, заместитель председателя Правления, финансовый директор Сбербанка.

При этом в компании из-за масштаба деятельности накапливается огромный массив данных об операциях с частными и корпоративными клиентами.

- У нас сильно развита культура принятия решений на основе данных и глубокой аналитики. В итоге в определенный момент мы решили создавать собственную аналитику и информационную систему. Нам требовалась информация в целом по России. Тогда мы взяли данные Сбера и с помощью различных методов, включая искусственный интеллект, достроили полную картину, - говорит Скворцов.

Данные Сбера - это информация о расходах клиентов, операциях по расчетным счетам компаний и многое другое.

- Все это создает огромный объем информации, который при правильном анализе открывает много интересных возможностей. Мы используем их в своей деятельности, а также на уровне правительства РФ, региональных властей и мэрий, - уточнил Тарас Скворцов.

Так, собственно, и рождается информация для СберИндекса. При этом систему постоянно совершенствуют и донастраивают. Выглядит это примерно так:

- Сначала мы получаем свои цифры, через какое-то время приходят официальные. Между ними есть расхождение, и мы корректируем методику, чтобы следующие наши цифры были ближе к условно правильным, - объясняет Скворцов. - Хотя иногда случалось, что мы видим цифру, которая нам не кажется верной, а через месяц-полгода-год она обновляется как раз в сторону той, которую мы считали более корректной.

Но точность и оперативность информации – это еще не все.

- Банк работает во всех регионах, во всех городах и поселках городского типа. Нам была нужна сверхдетальная информация о том, что реально происходит там, где у нас бизнес. Ведь средняя по России цифра мало что дает в контексте, например, Амурской области. При этом решение надо принимать в Амурской области, а не в среднем по стране. Поэтому сначала мы стали выпускать данные по регионам примерно с той же скоростью, что и по России в целом. А в прошлом году начали уникальный в мировом масштабе проект – перешли на уровень муниципалитетов и городов. Потому что даже в одном субъекте федерации ситуация в разных городах может сильно отличаться. И теперь у нас есть аналитика по двум тысячам муниципалитетов, - говорит Тарас Скворцов.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК В ОБЪЕКТИВЕ

Теперь - к нашей главной теме: статистическому «портрету» Дальнего Востока и дальневосточника. К Восточному экономическому форуму компания подготовила специальный обзор с аналитическими выкладками. Его и представил Тарас Скворцов журналистам. Мы его изучили и выбрали самые интересные, на наш взгляд, моменты.

Экономика активно растет

До 2025 года экономика Дальневосточного федерального округа росла примерно на уровне российской, плюс-минус. В ковидные времена здесь было даже тяжелее, чем в целом по стране.

- Но после начала СВО и разворота на восток тренд начал меняться: сначала компенсировалось все отставание, а в последние два года видно, что обороты бизнеса сильно ускорились по сравнению со среднероссийскими. Причем важно, что ключевые отрасли растут быстрее всего. В добыче полезных ископаемых, оптовой торговле, и, самое главное, в обрабатывающем производстве рост идет примерно на треть быстрее, чем в среднем по стране, - отметил Тарас Скворцов. - Также сильно растет транспорт, строительство и недвижимость.

Например, если сравнивать второй квартал 2026 года со вторым кварталом 2017-го, то обрабатывающие производства на Дальнем Востоке прибавили 217%, розничная торговля - 153%, транспорт и хранение - 245%, а строительство и недвижимость – 303%! Благодаря этому все отрасли в ДФО за этот период показали суммарный рост в 197%, тогда как в среднем по стране было 175% (здесь и далее – данные СберИндекса).

Потребление отстает

За последние два года потребление в городах Дальнего Востока выросло на 4,9%. Это меньше, чем в среднем по стране (7,2%). При этом сам объем потребления – от 30 до 28 тысяч рублей в месяц (это без коммуналки и прочих обязательных платежей) - сопоставим с общероссийским.

- Однако внутри городов картина иная, - отмечает Скворцов. - В Комсомольске-на-Амуре рост достигает 11,3%, в Краснокаменске, Белогорске, Биробиджане – до 9%, эти города опережают российский уровень.

А вот Петропавловск-Камчатский отстает: здесь и траты на потребление самые низкие в ДФО (27 900 рублей), и потребление снизилось на 4,3% за два года, это антирекорд ДФО. Аналитики связывают это с землетрясениями и прочими природными катаклизмами.

А самые высокие потребительские расходы - в Тынде (37 700 рублей). Связано это, понятно, с местными «северными» ценами.

Маркетплейсы меняют жизнь

За последние два года доля маркетплейсов в структуре потребления жителей ДФО выросла на 5%. И теперь составляет 11,8%. Это меньше, чем в среднем по стране (15,4%). Но есть позитивный момент:

- Это самая быстрорастущая категория в структуре потребления, - комментирует Тарас Скворцов. - Важно, что маркетплейсы гармонично присутствуют на всей территории России, даже в маленьких городах. По Дальнему Востоку опять выделяется Биробиджан: население стало пользоваться маркетплейсами на 8% больше за два года - это очень много (средний показатель по России - +5%, - Ред.).

За покупками стали ездить меньше

Важный показатель - индекс потребительской мобильности: сколько процентов своих расходов жители совершают в тех местах, где они не живут.

- Москвичи очень мало тратят где-то кроме столицы, потому что в Москве всё есть, - для наглядности поясняет Тарас Скворцов. - Здесь ситуация другая. Например, жители Артема 23% всех расходов совершают в другом месте (скорее всего, во Владивостоке). Жители Большого Камня (Приморский край) - 19%. Это гигантские суммы. Такая аналитика показывает потенциал для местного бизнеса в развитии предложения в таких городах.

Если говорить о здравоохранении, то 16% всех расходов на медицину жители Краснокаменска (Забайкалье) совершают за его пределами, жители Арсеньева (Приморский край) — 10%.

- Очевидно, что они активно выезжают из-за дефицита качественных сервисов, - говорит Тарас Скворцов.

Заодно в Сбере рассчитали средний радиус поездок за покупками. В среднем по Дальнему Востоку это около 3,2 км на жителя в месяц. А вот самая широкая география офлайн-покупок – у жителей Арсеньева (12,3 км) и Артема (8,3 км).

Но в целом среднее расстояние, которое нужно проехать, чтобы что-то купить, уменьшилось. Такое «снижение мобильности» можно считать признаком того, что города становятся комфортнее.

- Кроме того, большой вклад вносят маркетплейсы, - добавляет Скворцов. - Раньше нужно было ехать за товаром, теперь можно заказать его в пункт выдачи рядом с домом. Но маркетплейсы не могут продавать услуги. Поэтому спортивные, образовательные объекты, парки и т. д. тоже должны быть ближе к людям.

Охота к перемене мест

Статистика по миграции за 2025-й год беспощадна: отток населения из ДФО - самый большой среди всех федеральных округов. Самый большой отток – на Чукотке (-2,3%) и в Магаданской области (-1,6%). При этом поток «на выход» замедляется, что не может не радовать. Улучшается показатель на Сахалине, в Хабаровском крае. А Приморский край вообще вышел в плюс из «минуса»: приток населения за год составил 0,2%.

- Бизнес на Дальнем Востоке стал развиваться гораздо быстрее, чем в среднем по России, и ему нужны кадры, - объясняет Тарас Скворцов эти изменения.

Народ «бежал» с Дальнего Востока не только из-за дефицита хорошей работы.

- На динамику мобильности населения сильно влияет ситуация с молодежью (старшие классы школ, студенты, выпускники вузов). Это важный тренд: если в регионе нет учебных заведений, соответствующих интересам молодых людей, у них нет выбора, кроме как уехать. Если взять людей, уехавших из домашнего региона за последние три года среди молодого поколения, Дальний Восток показывает отток в 24%. Это не максимальная цифра – на Севере, в Сибири и Северо-Кавказских республиках она выше. При этом вернулось в регионы Дальнего Востока за три года около 15% молодежи. Это гораздо лучше, чем на Урале и в Сибири, и близко к показателям северных регионов, - говорит Скворцов.

Но вопрос «Удается ли региону удерживать выпускников?» Тарас Скворцов отвечает: пока нет. Но перемены к лучшему видны.

- Пример - Дальневосточный федеральный университет, где мы находимся (Восточный экономический форум проходит в прекрасном суперсовременном кампусе ДВФУ на острове Русский во Владивостоке, - Ред.). Еще мы были на Сахалине и видели, как развивается Сахалинский государственный университет, какой кампус там построили, - говорит Тарас Скворцов. - Важно, чтобы местная власть анализировала, что происходит с молодежью, почему она уезжает и не возвращается, каких специальностей не хватает. Ведь отъезд связан с тем, что люди не могут найти на своей территории учебные заведения по интересным им программам.

Прогноз Сбера по Дальнему Востоку позитивный – отток будет снижаться. Но для устойчивого роста этого недостаточно.

- Для качественного скачка нужен обратный тренд — положительная миграция хотя бы в ключевых регионах ДФО. Регион огромный, занимает почти треть территории России. Ключевые отрасли сконцентрированы в нескольких точках, и эти точки должны быть положительными для миграции, - отметил Тарас Скворцов.

Жилье стало доступнее

Не секрет, что «благодаря» льготной ипотеке цены на квартиры в стране взлетели. По сути, государство профинансировало застройщиков, а стало ли жилье доступнее – большой вопрос.

- Но на Дальнем Востоке программа сработала лучше, - говорит Тарас Скворцов. - Здесь условием (для получения льготного кредита под 2% годовых по программе Дальневосточной ипотеки, - Ред.) было именно проживание в ДФО. Условно говоря, москвич не мог купить квартиру на Дальнем Востоке в инвестиционных целях. Поэтому здесь тоже цены выросли, но меньше.

При этом СберИндекс показал огромный рост объемов строительства жилья во многих городах федерального округа. Так, Владивосток прибавил 161%, Хабаровск – 380%, Комсомольск-на-Амуре – 775%, Благовещенск – 938%, а Артем – 1040%!

И самое главное, что доступность жилья на Дальнем Востоке тоже выросла.

- Мы взяли медианную зарплату, ипотеку на 20 лет с 20-процентным первоначальным взносом, допущение, что половина зарплаты уходит на ипотеку и посчитали, сколько квадратных метров может позволить себе местный житель. И выяснилось, что на вторичном рынке доступность снизилась: раньше можно было купить 30 квадратных метров, а стало 20–26. Москва и Санкт-Петербург — аутсайдеры, там можно купить только 10–20 квадратных метров на медианную зарплату, - привел цифры Тарас Скворцов. - А в среднем по ДФО можно купить около 50 квадратных метров на вторичке и около 40 на первичке, и этот метраж сильно вырос. Это говорит о том, что рост строительства трансформировался не только в повышение цен, а именно в возможность купить жилье. Сыграли свою роль три фактора: увеличение объемов строительства, повышение зарплат и отсутствие роста цен на недвимжимость такими темпами, как в Москве и некоторых других регионах, где подорожание жилья «съело» весь рост доходов.

А если есть два базовых момента - наличие инвестиций для нового производства и жилье - то дальше появляются медицина, образование, маркетплейсы...

- И когда правительство предлагает изменения в программу льготной ипотеки, (а мы с ними находимся в еженедельном диалоге, сверяем предложения, оцениваем эффекты), то наша позиция всегда была такой: не трогайте дальневосточную ипотеку, - подчеркнул Тарас Скворцов. - Это реально работающая программа, которую нужно сохранять.

ВМЕСТО ВЫВОДА

- Вердикт: Дальний Восток развивается в целом быстрее, чем экономика России, особенно в последние годы, - подытожил Тарас Скворцов. - Реализуются правильные меры поддержки населения, решается проблема с миграцией. Сегодня наша экономика в некоторой депрессии, но Дальний Восток ее отчасти вытягивает и способен внести гораздо больший вклад, чем сейчас.