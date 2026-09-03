На ВЭФ-2026 пройдут мастер-классы по финансовой грамотности

В рамках Восточного экономического форума при поддержке ПСБ пройдет мастер-класс по финансовой грамотности с приглашенными экспертами. Событие состоится 5 сентября на «Улице Дальнего Востока» — это одна из традиционных площадок форума, на которой регионы ДФО представляют свои павильоны. Мероприятие анонсировала старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

К участию приглашаются все желающие. Мероприятие, по словам Веры Подгузовой, отражает в целом системную работу ПСБ по повышению финансовой культуры среди разных категорий граждан. Среди ключевых инициатив в этой комплексной работе старший вице-президент также отметила информирование военнослужащих и членов их семей: банк проводит мероприятия, где эксперты делятся знаниями об управлении личными финансами.

Мероприятие было анонсировано в рамках сессии «Финансовая культура как стратегический ресурс развития экономики Дальнего Востока в условиях международной кооперации». Говоря о других перспективных направлениях повышения финансовой культуры, Вера Подгузова выделила женские инвестиции и образовательные программы для старшеклассников. Она отметила, что в выпускных классах многие ребята уже задумываются о предпринимательстве и своем будущем. Поэтому в этот период важно заложить правильные знания и ориентиры.

По мнению спикера, работодатели также могут участвовать в развитии финансовой культуры среди сотрудников и членов их семей. В качестве примера она рассказала о детских книгах по финграмотности, которые распространяет профсоюз банка.

— Очень важно, чтобы учреждения стремились работать не только с самими сотрудниками, но и через их семьи доносить эти знания до подрастающего поколения. Потому что развитие финансовой культуры — это вклад в нашу экономику, в процветание нашей страны, — резюмировала старший вице-президент.

В экспертной дискуссии в рамках сессии сессии также приняли участие представители госорганов, общественных организаций и бизнеса. С докладами выступили сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева, зампред ЦБ РФ Михаил Мамута, замминистра финансов РФ Павел Кадочников, первый заместитель гендиректора А7 Игорь Горин и другие.