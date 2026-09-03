Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума-2026. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Владимир Путин выступил на Восточном экономическом форуме, разговор коснулся почти всех важных тем.

Что с бензином в России? Есть ли шансы на мирное урегулирование по Украине? Не вышли ли США из переговоров? Нужно ли России начинать экономить? Что с нашими зарплатами?

Все самые интересные заявления Владимира Путина на ВЭФ-2026 собрала «Комсомолка».

СИТУАЦИЯ С БЕНЗИНОМ В РОССИИ: ЗАЯВЛЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ВЭФ-2026

Бензиновый вопрос – один из главных у россиян этим летом, обсудили честно. Во-первых, глава государства объяснил, почему было допущено подобное развитие ситуации.

- Да потому что мы исходили из того, что это гражданские объекты, они не могут быть объектом атак, даже в условиях вооруженного конфликта. В этом смысле мы ошиблись, наш противник, к сожалению, думает иначе. И мы ответили зеркально.

Путин — о дефиците топлива: Мы должны быть готовы ко всему

Путин заметил, что за последние месяцы удалось купировать большую часть последствий атак Киева. Днем и ночью идет ремонт нефтеперерабатывающих заводов.

- Вчера министр доложил, что ремонт осталось провести на 10% предприятий. Кроме того, работы идут достаточно быстрыми темпами, поэтому, думаю, что оставшиеся 10% мы починим довольно быстро, - сказал президент.

В России днем и ночью идет ремонт нефтеперерабатывающих заводов. Фото: Бизнес Online/ТАСС

Второй шаг для обеспечения энергетической безопасности – защита предприятий. Путин заметил, что на прошлой неделе принят закон, который обязывает предприятия критической инфраструктуры принимать все необходимые меры. Иначе государство может временно взять бизнес под внешнее управление – чтобы обеспечить безопасность.

Естественно, постоянно усиливается государственное ПВО – во время последней атаки Киева под удар попали три нефтезавода, но ни один дрон до цели не долетел.

Третий шаг – ответные удары по Украине. Противнику уже грозит три мощнейших кризиса (подробнее об этом на стр. 3).

- Правильно я понимаю, что привыкать к дефицитам топлива, если такая работа идет, не стоит? – спросил модератор ВЭФ Кирилл Токарев.

- Мы должны быть ко всему готовы. И только наша готовность ко всему даст понимание всем, кто хочет нам навредить, что лучше этого не делать, - решительно ответил Путин.

ЧТО С ЭКОНОМИКОЙ?

Четыре с половиной года, почти каждый месяц, Запад хоронит нашу экономику. Дальнобойные удары, сверхмассивные налеты с участием полутора тысяч дронов стали настоящей проверкой на прочность.

- Нужно ли России начинать экономить? Нет. Нужно рационально расходовать средства из федерального бюджета, - заявил президент.

Путин оценил дефицит бюджета в России Инфляция в России составляет 6,3%, цель по ее подавлению достигается, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума — 2026 во Владивостоке

При этом цифры говорят, что экономика страны стабильна:

- За последние три года у нас рост нашей экономики был существенно выше среднеевропейского (более 10%, - ред.). Да, сейчас он (меньше), где-то 0,6%, но рост продолжается. И он может быть, и будет выше, я нисколько не сомневаюсь, - добавил Путин.

Кроме того:

- За первые месяцы (по ним составлена статистика) реальные зарплаты россиян выросли на 6,5%.

- Ситуация в банковской системе стабильна, растут доходы банков.

- Высокая ставка ЦБ стабилизировала инфляцию, сегодня она 6,3% и продолжает падать.

- Правительство и Центробанк понимает, что «важно не переохладить экономику» и будет работать с ключевой ставкой дальше. «Считаю, что и правительству, и Центральному банку в целом удается пока проходить между Сциллой и Харибдой (между молотом и наковальней, - ред.)».

Правительство и Центробанк понимает, что «важно не переохладить экономику» и будет работать с ключевой ставкой дальше Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Владимир Путин заявил, что сейчас идет полное перестроение экономики страны: старый цикл крупных инвестпроектов завершен, многомиллиардные, триллионные вливания по ним почти закончены. Теперь идет работа по созданию новых условий для «начала нового инвестиционного цикла»: привлечения бизнеса, расширения бирж и других финансовых инструментов, которые дадут толчок экономике страны в ближайшем десятилетия.

- Идет речь о выстраивании такой работы, которая привлекать бизнес в высокотехнологические отрасли, создавать высокооплачиваемые рабочие места. Это создаст базу для развития экономики, - резюмировал глава государства.

ВОПРОС – РЕБРОМ

Тут же президента спросили о расхожем в сетях слухе: не собирается ли государство заморозить сбережения граждан? Тем более они сегодня бьют рекорды – на депозитах лежит более 70 триллионов рублей.

- А с какой стати? – засмеялся Путин. – Это просто вбросы какие-то. Кстати говоря, довольно глупые. Почему? Даже в 2022 году, когда у людей возникли определенные тревоги, многие обналичивали свои средства, даже тогда (во время ажиотажного спроса) наши банки абсолютно спокойно выдали все, что потребовали вкладчики.

СЛУХИ О МОБИЛИЗАЦИИ

В западных СМИ все чаще публикуют заявления, что после выборов в Госдуму в России может начаться новая волна мобилизации. Правда или нет – прямо спросили президента.

- Нет такого сценария на сегодня, который бы потребовал мобилизации, - отрезал Владимир Путин. - Это информационная атака противника перед выборами в Государственную Думу с попыткой повлиять на результаты. Продуманная, спланированная информационная операция, не более того.

Путин прокомментировал слухи о мобилизации в России осенью 2026 года Владимир Путин назвал слухи о мобилизации информационной атакой со стороны противника в преддверии выборов в Государственную думу

Глава государства заметил, что в российские войска продолжается приток добровольцев. Реальный кризис назрел в ВСУ, где даже силовая мобилизация уже не может восполнить потерь. Потери противника больше притока новичков, с каждым месяцем украинская армия недосчитывается от 8 до 12 тысяч человек. Еще хуже дело с дезертирством.

- Только официально уголовных дел за дезертирство там возбуждено свыше 300 тысяч, а на самом деле, я думаю, как минимум полмиллиона, - подытожил президент.

В российские войска продолжается приток добровольцев. Фото: Александр Река/ТАСС

МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

А вот заявления из США в последние дни заставили обеспокоится. Сначала министр финансов США Бессент заявил, что американцы готовы говорить с Россией «только после заключения сделки». С утра в четверг о подобном объявил и сам Дональд Трамп – что готов встретиться с Владимиром Путиным на саммите АТЭС в середине ноября, только если «будет согласована мирная сделка» по Украине.

Появилось ощущение, что США окончательно снимают с себя функцию переговорщика. Так ли это – ответил глава государства.

- А разве это не правильный подход? Я считаю, что правильный. Договориться должны прежде всего Россия и Украина. Остальные страны готовы поддержать и помочь, - заявил президент. - Есть ли шансы (завершить конфликт таким образом) – на мой взгляд да, они есть.

При этом Путин заметил, что пока Украина занимается «государственным терроризмом»: угрожает бить по нашим гражданским самолетам, происходят захваты мирных гражданских судов (странами Евросоюза). И все это ставит под большой вопрос возможность сесть с Киевом за стол переговоров.

- Что касается наших контактов с американской администрацией, то они продолжаются, - ответил на главное опасение глава государства. – Президент Трамп настроен конструктивно: все уже знают о контактах по линии спецслужб (визит главы ЦРУ в Москву, - ред.), по линии тех представителей, которых назначают для продолжения диалога с Россией (а это, видимо, подтверждение скорого визита Уиткоффа и Кушнера, - ред.). Надеюсь, в конце-концов, это приведет к положительному результату.

СЛОВО О ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Форум посвящен развитию Дальнего Востока, и на него у России амбициозные планы. Именно здесь проходят важнейшие транспортные артерии в Китай, здесь – идеальное место для развития искусственного интеллекта (дата-центры ИИ очень любят холод), здесь же будет происходить «обкатка» новых технологий БПЛА и робототехники.

Вот, что в своем выступлении сказал об этом Владимир Путин:

Что уже сделано?

- За 11 лет в ДФО привлечено порядка 25 трлн рублей капитальных вложений. Валовой региональный продукт (ВРП) увеличился более чем в три раза.

- Средние доходы жителей превысили среднероссийский уровень. В преференциальных зонах создано 200 тысяч новых рабочих мест. Безработица упала в четыре раза - до 2,2%.

- Годовой ввод жилья за 6 лет вырос вдвое - 5,3 млн кв. м. Каждая вторая квартира в новостройках приобретается по программе льготной «Дальневосточной ипотеки» под 2%.

- Выведены или расширены десятки крупных объектов: судостроительный комплекс «Звезда», Амурский ГПЗ, Удоканское месторождение.

Планы до 2036 года:

- ДФО станет центром развития страны, обучения ИИ (здесь идеальное место для строительства дата-центров).

- Для этого с 2027 года вводится особый правовой режим для «обкатки» инноваций - от беспилотной доставки грузов на малых высотах до робототехники и ИИ в медицине.

- С 2027 года заработает единый преференциальный режим для бизнеса. Кроме льгот он предусматривает снижение административного надзора.

- Запланирован переход к круглогодичной навигации по Трансарктическому коридору и рост доли глубокой переработки ресурсов на месте.

- Для привлечения ученых будет запущена программа с предоставлением жилья и подъемными. Предусмотрено развитие здравоохранения, благоустройство городов и сел.

Речь Владимира Путина на ВЭФ — 2026. ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ Владимир Путин обратился к участникам пленарной сессии Восточного экономического форума — 2026 во Владивостоке и россиянам

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