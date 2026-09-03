Немецкий финт с выдуманными «доказательствами» причастности России к инциденту с дронами берут на вооружение и другие страны Евросоюза. Фото: IMAGO/Didier Lebrun / www.imago-images.de / Global Look Press

Вчера в Ирландии министры иностранных дел Евросоюза обсуждали, как лучше отреагировать на «российскую атаку» беспилотниками на аэропорт Лейпцига 4 августа. Германия как раз перед встречей министров обвинила Москву в причастности к этому, что наводит на мысль о заранее формируемой повестке.

Однако как ни бились над проблемой евродипломаты, ничего нового придумать не смогли. И опять взялись за старое – санкции, санкции, санкции.

Других способов противостоять угрозе, не прибегая к военным средствам, констатирует AP, Евросоюз так и не нашел. А вступать в открытый военный конфликт с ядерной державой страны НАТО и ЕС, как бы ни пугали себя «российской угрозой», не решаются.

НИ ВОЙНЫ, НИ МИРА

Накануне министр внутренних дел Германии Александер Добриндт утверждал, что его страна «не находится в состоянии войны», но стала «ежедневной мишенью гибридной кампании Кремля». Что делать? Еще сильнее давить на Россию.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: произошедшее в Лейпциге «означает новую эскалацию на территории ЕС», и ее служба «ищет способы нанести еще больший удар по военному бюджету России». Возможные решения она уже обсудила с генсеком НАТО Марком Рютте, что подтверждает: Евросоюз и военный альянс – близнецы-братья.

Но Урсула с Марком решений о войне, к счастью, не принимают. А обеспечивают, так сказать, морально-психологический боевой дух европейцев. Рютте тоже решительно осудил «злонамеренные действия» Кремля и заверил, что альянс «укрепит свою способность сдерживать и защищать союзников от любых угроз». Для него вина России за атаку на Германию «доказана».

Урсула с Марком решений о войне, к счастью, не принимают. А обеспечивают, так сказать, морально-психологический боевой дух европейцев. Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

ПЫЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР

Если уже принятые Евросоюзом санкционные пакеты затронули более трех тысяч чиновников, предпринимателей и организаций, то в готовящемся «самом жестком» 22-м пакете, как поведала главный евродипломат Кая Каллас, предусмотрены новые запреты на поездки в Европу и заморозка активов еще 1600 россиян.

Также министры иностранных дел стран ЕС порешили: визовый режим для россиян надо ужесточать, оставшиеся российские консульства закрывать, наших дипломатов высылать.

И, конечно, не забыли про «теневой флот» России, с которым будут неустанно бороться, чтобы лишить русских доходов от нефтегазового экспорта.

Словом, репертуар не изменился, только всем известные исполнители стараются взять ноту повыше. Как бы им не надорвать связки.

Совершенно ожидаемым оказался и номер, казалось бы, провалившийся еще в прошлом декабре, - изъятие активов Центробанка РФ, замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear.

Министры иностранных дел стран ЕС хотят ужесточить визовый режим для россиян. Фото: Tatjana Meininger / Shutterstock / Fotodom

На днях бельгийские власти, опасающиеся, что расплачиваться за такую авантюру им придется в одиночку, жестко сказали: вопрос закрыт. Но в ЕС есть желающие покрутить эту тему снова и снова.

Уж слишком стесненными стали финансовые обстоятельства большинства стран Европы, прежде всего ее флагманов – Франции, Германии и Италии. Вот и приходится возвращаться к соблазну «легких» денег, которые так хочется украсть у России.

ФИНТ МЕРЦА ПОНРАВИЛСЯ ТУСКУ

Немецкий финт с выдуманными «доказательствами» причастности России к инциденту с дронами берут на вооружение и другие страны Евросоюза.

Вчера премьер Польши Дональд Туск на заседании правительства заявил, что пожар на польском заводе по производству беспилотников, поставляющем оружие Украине, был «преднамеренным поджогом», и за атакой, «скорее всего, стоит Россия».

«Скорее всего» - какое мощное и универсальное доказательство!

«Это продолжение эскалации со стороны России во всем регионе», - заявил Туск. Радует то, что с этими страхами ему теперь и жить: «К сожалению, это не первый случай и, что еще хуже, не последний».

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