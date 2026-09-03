На ВЭФ 2026 озвучили направление, которое способно стать драйвером роста экономики регионов

Старший вице‑президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. Фото представлено ПСБ.

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ 2026) прошли сессии «Креативный Дальний: от локальных брендов до экспорта в АТР» и «Вдохновляющие инвестиции: стратегия развития для роста и масштабирования». Их модератором выступила старший вице президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. Обе дискуссии были посвящены поиску возможностей превратить креативный потенциал регионов в реальный экономический капитал и инструмент международного позиционирования России.

На первом мероприятии участники обсуждали возможности продвижения локальных брендов, их кадровое обеспечение и выход на рынки Азиатско Тихоокеанского региона. Во время второй сессии озвучивали решения, которые способствуют формированию финансовых механизмов и инструментов инвестирования в креативные отрасли. Обе темы неразрывно связаны: без современных инвестиционных решений невозможно масштабировать уникальные региональные продукты, а без сильных брендов инвестиции теряют привлекательность.

— Креативная экономика — это дополнительный импульс для социально экономического развития регионов: не культурная надстройка, а инструмент комплексного роста территории. Она создаёт новые возможности для занятости, образования, туризма и развития бизнеса. Сильный креативный бренд способен влиять и на культурный ландшафт региона, и на его экономику. Вокруг одного заметного проекта появляются новые рабочие места и образовательные инициативы, растёт туристический поток, в том числе международный, формируются новые деловые и культурные связи, — отметила Вера Подгузова.

Для ДФО развитие креативной экономики особенно актуально. Индустрии, связанные с искусством, рекламой, досугом, на Дальнем Востоке представлены широким спектром направлений: от народных художественных промыслов до промышленного дизайна, IT и искусственного интеллекта. Участники сессий сошлись во мнении: для привлечения ресурсов в этот сектор требуется адаптация финансовых инструментов под специфику творческих проектов. Выступающие эксперты призвали создавать специализированные механизмы финансирования, в том числе на законодательном уровне.

В дискуссиях участвовали зампред Совета Федерации Николай Журавлёв, зампред Центробанка РФ Михаил Мамута, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко, вице президент компании «РусАл» Елена Безденежных, заместитель директора фонда «Росконгресс» Елена Маринина, президент Корейско Российского делового совета Пак Джон Хо, директор Центра креативной экономики «Сколково» Лидия Ройл и другие эксперты.