Мягкая сила с твердым стержнем, или Культурный код Восточного экономического форума

Гостем открытой студии «Комсомольской правды» на ВЭФ-2026 стала руководитель дирекции творческих проектов Фонда «Росконгресс» Екатерина Иванова. Фото: Анастасия ВЕЛЫТЯК

Гостем открытой студии «Комсомольской правды» на ВЭФ-2026 стала руководитель дирекции творческих проектов Фонда «Росконгресс» Екатерина Иванова.

ВЛАДИВОСТОКСКИЕ СЕЗОНЫ И ПОЮЩИЕ НЕЙРОСЕТИ

- Екатерина, давайте поговорим о культурной программе ВЭФ-2026, которая, как всегда, получилась очень интересной и насыщенной. Что вам самой понравилось больше всего и на что бы вы хотели обратить внимание наших читателей?

- Культурная программа Восточного экономического форума с годами выросла в полноценный фестиваль «Владивостокские сезоны». Событий действительно много: концерты, театральные постановки, специальные выставки, - приводит слова Екатерины Ивановой KP.RU.

Одна из таких выставок 1 сентября открылась в Приморской картинной галерее одновременно с форумом. Она называется «Русский импрессионизм». Я бы рекомендовала гостям и жителям Владивостока обязательно ее посетить. Тем более, что импрессионизм — тонкое явление в живописи, очень созвучное, как мне кажется, природе Владивостока. Импрессионисты всегда стремились запечатлеть и передать мгновение. А стремительно меняющееся небо Владивостока - это действительно то, о чем говорят «Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!»

Также 1 сентября в музее имени Арсеньева открылась выставка «Четыре упряжки Льва Толстого», посвященная великому русскому писателю. Там представлены личные вещи Толстого, в том числе ботинки, сшитые его руками.

В этот же день состоялось открытие центральной площадки выставки «Улица Дальнего Востока». Вообще, ее концертная программа с каждым годом становится все разнообразнее. Приезжают артисты из всех регионов, они заранее готовят собственные номера, а мы объединяем их в единую церемонию. В этом году она была посвящена Году единства народов России. Соединение в одном концерте всех народов и народностей, населяющих Дальний Восток, стало квинтэссенцией программы Улицы Дальнего Востока.

Но и после окончания форума концертная программа останется доступной для жителей и гостей города в открытые дни работы Улицы Дальнего Востока. А фонд «Росконгресс» как нефинансовый институт развития всегда помимо деловой части старается сделать что-то интересное для жителей города, где проходят мероприятия, и для туристов.

- При этом Восточный экономический форум становится все более технологичным: искусственный интеллект, цифровые аватары... Вот вы упомянули Улицу Дальнего Востока и концерты, которые на ней проходят. На одном из таких концертов пела девушка, сгенерированная искусственным интеллектом, а подыгрывали ей живые музыканты. И этого становится все больше. Как вы считаете, не убивает ли вся эта «цифра» душу творческих проектов? Или, наоборот, искусство, созданное при помощи нейросети, — это новый тренд для деловой площадки?

- Мое глубокое убеждение: как бы ни развивался искусственный интеллект, передать все эмоции творческого человека невозможно. Да, аватары иногда заменяют артистов в кино - замечу, только там, где есть экран, - но не в театре. Можно сгенерировать голос, но он все равно будет искусственным. И это всегда услышат те, кто любит и понимает музыку.

Заменить человеческий голос и живую, мгновенную эмоцию искусственный интеллект не сможет. Хотя для деловой площадки его внедрение и соединение с произведениями искусства — мы видим такие примеры на некоторых стендах — это хороший выход.

Эскимосские танцы на Улице Дальнего Востока. Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ. Перейти в Фотобанк КП

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

- Но все-таки форум на то и экономический, что в первую очередь это деньги. Оцениваете ли вы экономический эффект от культурной программы?

— Безусловно. На Дальнем Востоке, и во Владивостоке в частности, много туристов со всей страны, которые оставляют деньги в кассах музеев, концертных залов и театров. Так что экономический эффект, конечно, есть.

Кроме того, здесь очень много участников форума и туристов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Они видят наше многообразное искусство, и, возвращаясь в свои страны, делятся впечатлениями, привлекая сюда новых путешественников.

— Раз уж мы подняли тему туристов и связей с другими странами: Восточный экономический форум — это наши ворота в Азию. В последние годы мы много говорим о развороте логистики, экспорта, финансов на восток. А как в этот разворот встраивается культурный код? Какие смыслы мы сегодня транслируем восточным – да и западным тоже - партнерам через искусство?

— Говорить на языке культуры и искусства всегда было принято, в том числе в непростых международных отношениях. Еще в Средние века, во времена Древней Руси с первыми российскими послами или с иностранными дипломатами приезжали артисты, привозили предметы искусства. Так народы узнают друг друга — через живопись, дизайн, музыку. Так можно почувствовать душу народа.

С моей точки зрения, наше искусство, особенно выступления танцевальных коллективов, всегда очень хорошо принимают в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. А мы с удовольствием смотрим на выступления их артистов.

Надо сказать, что на ВЭФ уже второй год китайские блогеры ведут стримы и в прямом эфире продают российские товары — от изделий народных промыслов до вещей современных дизайнеров. Так огромное количество китайских потребителей в реальном времени узнает о российских товарах и может быстро их приобрести.

— Какие главные задачи решают культурные и творческие проекты на Восточном экономическом форуме? Это инструмент, помогающий настроиться для решения экономических задач, проявление мягкой силы или что-то еще?

— Это проявление мягкой силы с твердым стержнем. При этом на полях форума подписывается огромное количество соглашений, здесь присутствуют представители кинематографа и театральных институций, заключаются договоры. Обширная культурная программа — это неотъемлемая и далеко не только развлекательная часть ВЭФа.

— Разве? А по-моему, это отличное развлечение, которое очень здорово сочетается с деловой частью!

— Конечно, люди отдыхают на концертах и спектаклях. Но я имею в виду, что культурные мероприятия - это не вспомогательная линия, а одна из основных составляющих форума наряду с деловой программой.

На форуме звучат песни на языках самых разных дальневосточных народов. В том числе — на идише! Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ. Перейти в Фотобанк КП

КУЛЬТУРНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ МИРОВОГО РЫНКА

— Вы упомянули китайских блогеров, которые ведут отсюда стримы и предлагают купить российские товары. Вообще, сейчас нередко говорят о наращивании экспорта наших культурных ценностей – сюда входят и продукты художественных промыслов, и концерты наших национальных коллективов. А Дальний Восток — это не только ресурсы, но и уникальные этнические культуры, современное искусство крупных городов. Как можно «упаковать» все это в продукты, интересные глобальному рынку?

— Если говорить о Дальнем Востоке и произведениях народных художественных промыслов, то такого косторезного искусства, которое существует здесь издревле, больше нет нигде в мире. Кроме того, очень интересные изделия есть у якутов и бурят. Гости, приезжая сюда, первым делом бегут в павильоны на Улицу Дальнего Востока, чтобы купить что-нибудь особенное. А обменные гастроли разных коллективов — музыкальных, танцевальных — всегда важны для выстраивания отношений между странами.

- Креативные индустрии часто критикуют за «столичность», элитарность. Что нужно сделать, чтобы творческий предприниматель из Якутска или с Камчатки стал заметной фигурой на полях ВЭФ, а не просто гостем в зрительном зале?

— Не соглашусь, что креативная индустрия — исключительно столичное развлечение. Например, в Якутии за последние 15 с лишним лет невероятно развился уникальный кинематограф — и игровое кино, и мультфильмы. Якутский кинематограф занимает серьезное место на международной арене.

Уже упомянутые косторезы представлены в павильонах на выставке Улица Дальнего Востока. И не только они: там есть одежда с элементами национального культурного кода и многое другое.

Для предпринимателей малого и среднего бизнеса в линейке мероприятий фонда «Росконгресс» есть Российский форум индустрии и дизайна, куда дизайнеры приезжают не только за новыми знаниями и обменом мнениями, но и для участия в показах. Мы организуем показы российских дизайнеров, использующих культурный код в своих работах, и это всегда пользуется большим успехом.

- И короткий блиц-вопрос напоследок. Если бы вы могли привезти на следующий ВЭФ один творческий проект из любой точки Дальнего Востока, Азии или даже мира (без ограничений по бюджету и логистике), что бы это было и почему?

— Вы задаете крайне неудобный вопрос! Кого бы я ни назвала, другие обидятся. Но, конечно, очень интересны артисты из Китая, КНДР, Южной Кореи. И я бы сделала большой сводный концерт с их участием.

А если бы пришлось выбрать только один коллектив, который представил бы искусство не только народов России, но и всей планеты, то, безусловно, это наш знаменитый ансамбль песни и пляски имени Моисеева. Именно он аккумулирует танцевальное искусство со всего мира.

Косторезное искусство народов Дальнего Востока — уникальное явление, нигде в мире такого нет. Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ. Перейти в Фотобанк КП

НАША СПРАВКА

XI Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября 2026 года во Владивостоке на острове Русский, на базе кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ-2026: «Дальний Восток - развитие во благо людей».

На форум приехали представители 80 стран. Самые большие делегации - из Китая, Индии, Монголии, Японии и Южной Кореи.

В деловой программе форума - больше ста сессий. Они посвящены жизни и работе на Дальнем Востоке, инвестициям, международному сотрудничеству, туризму, сохранению природы и многому другому. Также для гостей форума приготовили богатую культурную и спортивную программу: концерты, выставки, регату, кубок по водному поло, футбольный матч с участием легенд «Спартака», турниры по бегу, шахматам, теннису и многое другое.

«Комсомольская правда» много лет выступает информационным партнером ВЭФ. На форуме работает открытая студия «КП», в которой мы принимаем десятки гостей: россиян и иностранцев, чиновников и ученых, бизнесменов и топ-менеджеров, деятелей культуры и искусства.

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