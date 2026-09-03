Россияне заявили, что сами назначают себе БАДы и витамины

Врач назвала самый вредный ЗОЖ-тренд последних лет: россияне все чаще покупают БАДы и витамины без назначения врача и пьют их в огромных дозах. Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

Врач назвала самый вредный ЗОЖ-тренд последних лет: россияне все чаще покупают БАДы и витамины без назначения врача и пьют их в огромных дозах. Терапевт напомнила, что самоназначение таких препаратов вызывает побочные эффекты и дает токсичную нагрузку на почки и печень. Тем временем итоги опроса сайта KP.RU показали, что более половины россиян сами назначают себе витамины и их дозировки.

Так, 60% опрошенных сообщили, что покупают и принимают витамины и БАДы без назначения врача. Многие отметили, что сами лучше медиков знают, что нужно их организму, другие ссылаются на информацию, которую прочли в интернете или говорят, что больше доверяют советам друзей и знакомых, поэтому порой берут новый препарат на пробу. Также многие добавили, что зачастую действуют согласно сложившимся стереотипам, например, что всем необходимо пропивать поливитаминные комплексы по весне и т.д.

«Я знаю с детства каких витаминов у меня не хватает. Так что уже много лет покупаю препараты на свое усмотрение, но принимаю их в меру», - делится участница опроса.

«К врачу сложно попасть даже когда сильно болеешь, буду я еще бегать по витаминам советоваться, сам все куплю», - хмурится другой.

«Что за ерунда, за каждым витамином С идти к врачу что ли?» - недоумевает третья.

А вот 39% россиян говорят, что к приему любых препаратов, даже витаминов, они относятся серьезно, сами себе ничего не назначают, и, если сталкиваются с неприятными симптомами и дефицитами, обязательно идут к врачу, ничего сами не придумывают.

«Периодически пью железо, у меня анемия, но все дозы и курсы прописаны врачом», - рассказывает участница опроса.

«Всегда консультируюсь со специалистами, потому что знаю, зачастую недостаток витаминов безобиднее их переизбытка», - рассуждает другая.

«Конечно, изначально я консультируюсь с врачами, и только потом принимаю БАДы», - кивает третья.

Оставшийся 1% опрошенных выбрали вариант «другое». Некоторые отметили, что вообще не принимают БАДы, ни по назначению, ни без него.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджере Telegram. Участие в исследовании приняли 900 человек.

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